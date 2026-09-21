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Coluna Leonel Ximenes

Havia uma geladeira no meio do rio na maior cidade do ES…

Vergonha: pneus, garrafas, plásticos, embalagens e outros resíduos também foram retirados do curso d’água

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 13:15

Públicado em 

21 set 2026 às 13:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Voluntário do mutirão de limpeza ao lado de uma geladeira enferrujada retirada do Rio Jacaraípe, na Serra
Voluntário do mutirão de limpeza ao lado de uma geladeira enferrujada retirada do Rio Jacaraípe, na Serra Divulgação


No meio do rio tinha uma geladeira; tinha uma geladeira no meio do rio. Meia tonelada de lixo foi retirada do Rio Jacaraípe, na Serra, durante uma ação de limpeza realizada neste domingo (20). Pneus, garrafas, plásticos, embalagens e outros resíduos estavam entre os materiais recolhidos. Mas um deles conseguiu traduzir, sozinho, o tamanho do problema: uma geladeira duplex no fundo do rio.


Sim, uma geladeira dentro do rio.


A descoberta aconteceu durante o mutirão promovido pela Ambiental Serra, empresa responsável pela operação do esgotamento sanitário da Serra, em parceria público-privada com a Cesan. Mais de 80 voluntários participaram da mobilização, realizada em alusão ao Dia Mundial pela Limpeza das Águas e voltada à preservação dos recursos hídricos e à conscientização sobre o descarte correto de resíduos.


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A geladeira chama atenção pelo inusitado, mas os pneus e demais materiais retirados das águas mostram que o problema está longe de ser um caso isolado. O que é descartado de forma irregular não simplesmente desaparece. Pode alcançar redes de drenagem, rios e o mar, afetando o meio ambiente e os sistemas de saneamento. 

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Na rede de esgoto, materiais que jamais deveriam chegar às tubulações podem provocar entupimentos, extravasamentos, danificar equipamentos e causar transtornos para toda a população.


A ação reuniu poder público, iniciativa privada, organizações socioambientais e comunidade em torno de uma mensagem que, diante do que foi encontrado, parece óbvia, mas ainda precisa ser repetida: rio não é lixeira. E a rede de esgoto também não.

Cerca de 500 kg de resíduos foram retirados do Rio Jacaraípe por 80 voluntários
Cerca de 500 kg de resíduos foram retirados do Rio Jacaraípe por 80 voluntários Divulgação

No fim, foram cerca de 500 quilos de resíduos retirados do Rio Jacaraípe. E, no meio de tudo aquilo, uma imagem difícil de esquecer: uma geladeira no fundo do rio.


A pergunta também fica: como ela foi parar ali?

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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