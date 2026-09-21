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Comece a semana com fé: conheça 3 salmos para pedir proteção

Veja passagens das Escrituras que confortam o coração e afastam o medo
Portal Edicase

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Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 13:54

Começar a semana em oração renova as forças e enche o coração de esperança (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Começar a semana em oração renova as forças e enche o coração de esperança Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Toda segunda-feira é um recomeço — e nada melhor do que abrir a semana entregando os próximos dias nas mãos de Deus. A oração no início da semana acalma o coração, renova as forças e nos ajuda a seguir em frente com confiança, mesmo quando não sabemos o que nos espera pela frente.

O Livro dos Salmos é um verdadeiro refúgio para esses momentos. Nele, encontramos palavras antigas, mas sempre atuais, para pedir amparo, coragem e proteção. Os três salmos a seguir são recitados há séculos por quem deseja caminhar seguro, sabendo que não está sozinho.

A seguir, conheça 3 salmos poderosos para começar a semana com fé e pedir proteção!

1. Salmo 91

Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás; a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio.

No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide; calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei; pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia; livrá-lo-ei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com lonjura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação.

Recitados há séculos, os salmos trazem amparo e renovam a fé (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock)
Recitados há séculos, os salmos trazem amparo e renovam a fé Crédito: Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock

2. Salmo 27

O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida; de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá; ainda que a guerra se levante contra mim, nisto confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão; no oculto do seu tabernáculo me esconderá; pôr-me-á sobre uma rocha.

Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim; pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo; cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo; tem também piedade de mim, e responde-me. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira; tu foste o meu auxílio, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; espera, pois, no Senhor.

3. Salmo 121

Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda; o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal ; guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.

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