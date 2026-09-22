Bets respondem por 1 em cada 3 reais das receitas comerciais da Série A

Olhando para o cenário geral de receitas dos clubes da elite em 2025, o montante arrecadado ficou em R$ 14,3 bilhões, esse número leva em conta, por exemplo, direitos de transmissão, ganhos com bilheteria, vendas de atletas e premiação, incluindo o impulso das receitas do Mundial de Clubes em Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo. Sendo assim, o impacto direto das bets correspondeu a 7,2% na receita total dos clubes, como em 2026 não haverá Mundial de Clubes, o percentual direto de participação das bets nas receitas vai aumentar.





A conta dos clubes sobre o impacto de uma restrição também considera o que entra em caixa por publicidade estática (como placas de beira de campo), não só patrocínio de camisa. Os dirigentes ainda apontam que o dinheiro também chega de forma indireta, por meio dos direitos de transmissão e premiação dos torneios.





As competições organizadas pela CBF, por exemplo, também têm os naming rights vendidos para bets. A entidade não divulga o valor arrecadado com essas operações. A Superbet dá nome à Supercopa, e a Betano, ao Brasileirão e à Copa do Brasil.





O mercado de bets já teve uma retração "voluntária" em termos de participação nos clubes em 2026. Tanto que a presença das casas de apostas está mais restrita: nesta terça-feira (22), 13 dos 20 clubes da Série A têm patrocínios do setor. Ano passado eram 19. Agora, a possibilidade de restrição da atividade, como um todo, pode ampliar esse impacto.





"A redução de investimentos das bets no futebol já vem ocorrendo desde o ano passado. No início da atual temporada, muitos clubes se viram sem aqueles patrocinadores que pagavam valores bem acima do mercado, e o impacto foi sensível, especialmente na Série B. Mas agora falamos de outra magnitude: estão em dúvida valores diretos acima de R$ 100 milhões em muitos clubes, perdas da ordem de 15% das receitas, no meio da temporada. Ou seja, impacta fortemente na gestão da temporada em curso.





Independentemente do efeito inflacionário que essas receitas causaram nos últimos anos, teríamos um impacto muito forte", analisa o economista César Grafietti, autor do relatório da consultoria Convocados.