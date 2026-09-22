Helder promete criar linha de crédito para mulheres e ampliar educação em tempo integral

Candidato ao governo do Espírito Santo nas Eleições 2026, o deputado federal Helder Salomão (PT) prometeu enfrentar a violência contra as mulheres e o feminicídio “com pulso firme, democracia e envolvimento dos municípios e do governo federal”. Para ele, o tema demanda força e decisão.
“Não podemos permitir que os homens continuem matando as mulheres. Nós não podemos permitir que os homens se achem superiores às mulheres, que tratem as mulheres como objeto. Vamos fortalecer e equipar melhor as delegacias. Vamos trabalhar para que as mulheres que são vítimas de violência tenham acesso ao crédito por meio do Banestes”, disse o petista.
A declaração foi dada durante o debate realizado por A Gazeta e CBN Vitória na manhã desta terça-feira (22), na sede da Rede Gazeta, em Vitória. Segundo o parlamentar, a sua candidata a vice-governadora, Professora Valdirene (PT), será a responsável por coordenar o Pacto Estadual de Enfrentamento às Violências Contra a Mulher e Contra o Feminicídio, que será implantado no Espírito Santo caso ele seja eleito.
Sobre o apoio financeiro às mulheres em situação de violência, Helder afirmou que o Banestes, banco estadual, vai oferecer financiamento para “ajudá-las”.
“Estudos mostram que a dependência financeira das mulheres aumenta a violência doméstica (...). Vamos enfrentar isso com todas as possibilidades e integrando os municípios e a sociedade, porque ninguém combate a violência sozinho (...). Não é fácil resolver, mas estamos decididos que a violência contra a mulher não ficará como está hoje no Estado do Espírito Santo”, complementou.
Helder Salomão, que é professor, disse ao longo do debate que pretende ampliar a educação em tempo integral no Estado e implementar um plano de saúde mental para os profissionais da área. Além disso, o petista afirmou que quer “humanizar a educação, para que ela não seja apenas para preencher planilhas e burocracia”.
“Nós queremos uma educação que forme as pessoas em sua dignidade, em sua integridade”, defendeu.
Na rodada de perguntas feitas pelos jornalistas da Rede Gazeta, o candidato disse que pretende punir criminosos com rigor e “colocar na cadeia quem comete crime, especialmente os mais duros contra a vida e contra a sociedade”. No entanto, pontuou que é fundamental pensar para além da construção de novos presídios, porque isso “não resolve a situação”.
“Por isso que o nosso plano de segurança, discutido com muita gente, prevê quatro coisas importantes: a inteligência, o planejamento, o combate ao crime organizado no andar de cima e nos territórios, e também a coisa que talvez seja a mais importante, que é a ocupação dos territórios com as políticas sociais”, enumerou.
Para o candidato do PT, é preciso combater a criminalidade com centros de referência da juventude e com a ampliação da presença do Estado. “Além da repressão e da viatura, que é fundamental, e da valorização das forças de segurança, nós precisamos investir mais em educação, mais em geração de emprego e renda, mais em inovação, mais em empreendedorismo."
O deputado afirmou que, se não houver trabalho de prevenção, “a gente vai ficar enxugando gelo”.
Respondendo à pergunta temática sobre obras prioritárias da gestão, o candidato relembrou sua trajetória como prefeito de Cariacica e prometeu fazer mais obras não só na cidade que governou, como também em todos os municípios capixabas.
“Anote isto, povo capixaba: serei o governador mais municipalista da história deste Estado. Não só para repassar dinheiro para os municípios fazerem obras em parceria, mas eu quero ajudar os municípios a planejar o seu futuro, a desenvolver suas vocações econômicas. E isso nós vamos fazer em Cariacica, na Grande Vitória, no Sul e no Norte”, afirmou Helder.
Segundo o petista, para realizar obras prioritárias, ele atuará em parceria com o governo federal, qualquer que seja o presidente eleito, e com planejamento. Afirmou ainda que a prioridade de seu governo será finalizar as intervenções que estão “paradas em andamento”.
“Vou concluir o Hospital de Cariacica, vou concluir o Hospital do Câncer, vou concluir o Complexo de Saúde do Norte. E vamos planejar o futuro desse Estado com obras estruturantes, mas não só com obras, porque o nosso governo, além de cuidar de obras, vai cuidar das pessoas”, ressaltou o candidato.
Já em relação às mudanças climáticas e eventos extremos, Helder se comprometeu a agir com planejamento. O candidato afirmou que vai, caso eleito, desenvolver um plano de prevenção e apoio aos municípios para lidar com situações ambientais adversas e realizar obras para minimizar impactos.
“No nosso plano de governo, estamos prevendo prevenção e apoio aos municípios, não só para socorrer os municípios — eu também estive socorrendo os municípios, como em várias regiões do Estado —, mas prevenir para que isso não aconteça, com obras estruturantes”, prometeu.
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