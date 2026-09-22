Helder promete criar linha de crédito para mulheres e ampliar educação em tempo integral

Candidato ao governo do Espírito Santo nas Eleições 2026, o deputado federal Helder Salomão (PT) prometeu enfrentar a violência contra as mulheres e o feminicídio “com pulso firme, democracia e envolvimento dos municípios e do governo federal”. Para ele, o tema demanda força e decisão.





“Não podemos permitir que os homens continuem matando as mulheres. Nós não podemos permitir que os homens se achem superiores às mulheres, que tratem as mulheres como objeto. Vamos fortalecer e equipar melhor as delegacias. Vamos trabalhar para que as mulheres que são vítimas de violência tenham acesso ao crédito por meio do Banestes”, disse o petista.





A declaração foi dada durante o debate realizado por A Gazeta e CBN Vitória na manhã desta terça-feira (22), na sede da Rede Gazeta, em Vitória. Segundo o parlamentar, a sua candidata a vice-governadora, Professora Valdirene (PT), será a responsável por coordenar o Pacto Estadual de Enfrentamento às Violências Contra a Mulher e Contra o Feminicídio, que será implantado no Espírito Santo caso ele seja eleito.





Sobre o apoio financeiro às mulheres em situação de violência, Helder afirmou que o Banestes, banco estadual, vai oferecer financiamento para “ajudá-las”.





“Estudos mostram que a dependência financeira das mulheres aumenta a violência doméstica (...). Vamos enfrentar isso com todas as possibilidades e integrando os municípios e a sociedade, porque ninguém combate a violência sozinho (...). Não é fácil resolver, mas estamos decididos que a violência contra a mulher não ficará como está hoje no Estado do Espírito Santo”, complementou.