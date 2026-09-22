Rodney defende nova divisão de recursos para sobrar mais dinheiro aos municípios

Ex-prefeito de Vila Velha e ex-deputado estadual, o delegado aposentado da Polícia Federal Rodney Miranda (PRTB) está de volta ao Espírito Santo para concorrer a uma das cadeiras do Estado no Senado Federal nas Eleições 2026. A principal bandeira que defende é um novo modelo de distribuição de recursos a fim de sobrar mais dinheiro para os municípios desenvolverem seus projetos.
Rodney tratou do assunto em conversa com a jornalista Juliana Morgado, na rodada de entrevistas realizada por A Gazeta e CBN Vitória com os concorrentes aos cargos majoritários.
O candidato, cuja experiência esteve sempre muito voltada à área da segurança pública, foi questionado sobre o que pretende apresentar de ideias em outros segmentos, como economia e infraestrutura, caso seja eleito senador.
Na conversa, Rodney lembrou do período em que foi prefeito (2013-2016) e que o grande problema era a falta de dinheiro. "Hoje, no Brasil, há uma concentração absurda num único ente federado — a União —, que fica com 70% a 75% dos recursos. Estados e municípios dividem o restante."
Rodney considera importante defender essa pauta de uma nova forma de distribuição dos recursos, porque é nos municípios que as pessoas moram, estudam e trabalham. Assim, ele aponta que as prefeituras têm uma demanda permanente da população por melhorias nas mais diversas áreas, como saúde, educação e infraestrutura, mas dependem muito de repasses federais e estaduais para conseguir executar os projetos. "É faca no pescoço e pires na mão", resumiu.
Para o candidato, que vai trabalhar pelo projeto caso seja eleito, a mudança no modelo de partilha da receita é um meio de garantir o atendimento a várias reivindicações da população.
A série de sabatinas com os candidatos ao Senado Federal foi realizada ao longo da semana de 14 a 18 de setembro. Conforme as regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), os entrevistados seriam os concorrentes que obtiveram pelo menos 5% das intenções de voto na última pesquisa estimulada do Instituto Quaest, contratada pela Rede Gazeta e divulgada no dia 27 de agosto.
Pelas normas, portanto, foram ouvidos Renato Casagrande (PSB), Evair de Melo (Republicanos), Fabiano Contarato (PT), Rose de Freitas (MDB) e Maguinha Malta (PL) em uma entrevista ao vivo de 40 minutos. A ordem das sabatinas foi definida a partir do levantamento Quaest. O candidato Sérgio Meneguelli (PSD), que também havia sido convidado, não chegou a tempo para participar do bate-papo.
Reveja as entrevistas:
Os candidatos que não atingiram o percentual mínimo previsto nas regras foram chamados para uma entrevista gravada, de três minutos, com veiculação também em A Gazeta e na CBN Vitória.
São eles: Marcos do Val (Avante), que alcançou 4% na pesquisa; Rodney Miranda (PRTB) e Professor Fabian (PSol), ambos com 2%; Leonardo Monjardim (Novo) e Wellington Callegari (DC), que obtiveram 1%.
Callegari e Do Val recusaram-se a participar. O candidato do Avante chegou a ingressar com uma ação na Justiça Eleitoral para participar da entrevista de 40 minutos, mas o pedido foi negado.
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