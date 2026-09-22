Rodney defende nova divisão de recursos para sobrar mais dinheiro aos municípios

O candidato, cuja experiência esteve sempre muito voltada à área da segurança pública, foi questionado sobre o que pretende apresentar de ideias em outros segmentos, como economia e infraestrutura, caso seja eleito senador.





Na conversa, Rodney lembrou do período em que foi prefeito (2013-2016) e que o grande problema era a falta de dinheiro. "Hoje, no Brasil, há uma concentração absurda num único ente federado — a União —, que fica com 70% a 75% dos recursos. Estados e municípios dividem o restante."





Rodney considera importante defender essa pauta de uma nova forma de distribuição dos recursos, porque é nos municípios que as pessoas moram, estudam e trabalham. Assim, ele aponta que as prefeituras têm uma demanda permanente da população por melhorias nas mais diversas áreas, como saúde, educação e infraestrutura, mas dependem muito de repasses federais e estaduais para conseguir executar os projetos. "É faca no pescoço e pires na mão", resumiu.





Para o candidato, que vai trabalhar pelo projeto caso seja eleito, a mudança no modelo de partilha da receita é um meio de garantir o atendimento a várias reivindicações da população.