Paixão, adrenalina e olhar: Luca Bassani lança livro sobre os bastidores da nova Stock Car

O fotógrafo Luca Bassani lançou, na noite da última sexta-feira (18), no Shopping Vitória, o livro “Novo Stock Car: Do projeto às pistas”, que reúne registros de mais de três décadas de cobertura da principal categoria do automobilismo brasileiro.
Lançada em parceria com a ArcelorMittal, a obra reúne imagens produzidas por Luca ao longo de mais de 30 anos de cobertura da categoria e apresenta registros que vão das pistas e dos pilotos aos bastidores do desenvolvimento do novo carro.
A história da Stock Car e a trajetória do fotógrafo começaram a ser construídas lado a lado, em 1979. Aos 13 anos, ele já acompanhava as corridas e registrava, com a câmera do avô, momentos que ajudaram a contar a evolução da categoria ao longo das décadas.
As 320 páginas e mais de 2 mil fotografias registram, de forma permanente, o amor de Luca pelos dois universos. A obra reúne imagens icônicas da categoria, registros de campeões e personagens que marcaram as pistas brasileiras, além de fotografias do acervo pessoal do autor.
Mais do que reunir momentos da competição, o livro entrelaça a história do fotógrafo com a da própria Stock Car, mostrando as transformações da categoria e do olhar de Luca ao longo dos anos.
História com a fotografia
A relação de Luca com a fotografia começou ainda na infância. “Eu nasci fotógrafo”, afirma. O avô materno era fotógrafo amador, e foi com ele que o paulista teve contato com as câmeras. O interesse pelo automobilismo veio ao mesmo tempo.
Depois de começar a correr de kart e sofrer um acidente, Luca voltou a se dedicar à fotografia. “Eu sou apaixonado pelo esporte, sou apaixonado pela história, apaixonado em retratar e eternizar o trabalho de outras pessoas através do meu trabalho”, contou.
Aos 18 anos, Luca passou a trabalhar profissionalmente como fotógrafo de kart e a acompanhar as etapas da Stock Car em São Paulo. Em 1991, entrou para a redação da revista AutoEsporte e passou a acompanhar a categoria mais de perto. Em 2000, começou a seguir as corridas por todo o Brasil.
Em 2007, Luca se tornou fotógrafo oficial da Stock Car. Três anos depois, venceu o Prêmio Goodyear de Fotografia, levando três premiações de etapa e o prêmio principal com uma imagem de Cacá Bueno em Brasília. Ao longo da carreira, já registrou mais de 500 largadas da categoria.
Surgimento do livro
A ideia do livro surgiu a partir de um convite de João Bosco, da ArcelorMittal. Luca foi chamado para conhecer a planta da empresa e, depois da visita, recebeu a proposta para produzir a publicação.
O projeto tinha uma proposta específica: contar a transformação da Stock Car a partir do desenvolvimento do novo carro, destacando também a participação da ArcelorMittal e do aço utilizado na estrutura de segurança do veículo.
Um dos pontos abordados no livro é a Safety Cage, estrutura responsável pela proteção do piloto. Luca acompanha, por meio das fotografias, diferentes etapas desse processo, desde os testes e a construção do aço até a fabricação das gaiolas, montagem dos carros e chegada às competições.
Além de apresentar o desenvolvimento do novo carro, a publicação também recupera momentos da história da categoria. Luca selecionou fotografias de seu acervo pessoal e registros de campeões e personagens que marcaram a Stock Car.
Para isso, parte do arquivo precisou ser digitalizada. Imagens antigas estavam armazenadas em filmes positivos de 35 mm, CDs, DVDs e HDs externos. O resultado é um registro que atravessa diferentes fases da fotografia e da própria categoria.
Mais do que carros
Para Luca, o livro não é apenas um registro da velocidade ou dos carros que passaram pelas pistas brasileiras. O fotógrafo destaca a presença das pessoas que fazem a Stock Car acontecer.
Pilotos, mecânicos, jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas e integrantes das equipes aparecem nas páginas da publicação, que também traz um relato autoral sobre os anos em que Luca acompanhou a categoria.
“Eu acho que o que brota do livro é a importância do ser humano, que é um monte de gente, milhares de pessoas cooperando para ter essa categoria maravilhosa”, afirmou.
A publicação reúne, assim, dois olhares de Luca sobre a Stock Car: o do fotógrafo que passou décadas registrando a categoria e o do profissional que agora documenta uma nova fase de sua história, marcada pelo desenvolvimento do novo carro e pela presença do aço da ArcelorMittal em sua estrutura.
“É um momento muito alegre. Não tem atleta que trabalha num ciclo olímpico, no final do ciclo olímpico tem as Olimpíadas e ele ganha uma medalha? Hoje eu recebo a minha medalha”, afirma.
*Este conteúdo foi produzido por Robertha Araújo, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do Editor de Esportes de A Gazeta, Sidney Magno Novo.