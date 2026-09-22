Paixão, adrenalina e olhar: Luca Bassani lança livro sobre os bastidores da nova Stock Car

O fotógrafo Luca Bassani lançou, na noite da última sexta-feira (18), no Shopping Vitória, o livro “Novo Stock Car: Do projeto às pistas”, que reúne registros de mais de três décadas de cobertura da principal categoria do automobilismo brasileiro.





Lançada em parceria com a ArcelorMittal, a obra reúne imagens produzidas por Luca ao longo de mais de 30 anos de cobertura da categoria e apresenta registros que vão das pistas e dos pilotos aos bastidores do desenvolvimento do novo carro.





A história da Stock Car e a trajetória do fotógrafo começaram a ser construídas lado a lado, em 1979. Aos 13 anos, ele já acompanhava as corridas e registrava, com a câmera do avô, momentos que ajudaram a contar a evolução da categoria ao longo das décadas.





As 320 páginas e mais de 2 mil fotografias registram, de forma permanente, o amor de Luca pelos dois universos. A obra reúne imagens icônicas da categoria, registros de campeões e personagens que marcaram as pistas brasileiras, além de fotografias do acervo pessoal do autor.



