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Automobilismo

Paixão, adrenalina e olhar: Luca Bassani lança livro sobre os bastidores da nova Stock Car

Em parceria com a ArcelorMittal, fotógrafo reúne imagens do desenvolvimento dos novos carros e mostra como o aço está presente na segurança, sustentabilidade e tecnologia do automobilismo

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 14:52

Robertha Araújo

Robertha Araújo

Publicado em 

22 set 2026 às 14:52
Luca Bassani lança livro sobre os bastidores da nova Stock Car
Stock Car/Reprodução

O fotógrafo Luca Bassani lançou, na noite da última sexta-feira (18), no Shopping Vitória, o livro “Novo Stock Car: Do projeto às pistas”, que reúne registros de mais de três décadas de cobertura da principal categoria do automobilismo brasileiro. 


Lançada em parceria com a ArcelorMittal, a obra reúne imagens produzidas por Luca ao longo de mais de 30 anos de cobertura da categoria e apresenta registros que vão das pistas e dos pilotos aos bastidores do desenvolvimento do novo carro.


A história da Stock Car e a trajetória do fotógrafo começaram a ser construídas lado a lado, em 1979. Aos 13 anos, ele já acompanhava as corridas e registrava, com a câmera do avô, momentos que ajudaram a contar a evolução da categoria ao longo das décadas.


As 320 páginas e mais de 2 mil fotografias registram, de forma permanente, o amor de Luca pelos dois universos. A obra reúne imagens icônicas da categoria, registros de campeões e personagens que marcaram as pistas brasileiras, além de fotografias do acervo pessoal do autor. 


Mais do que reunir momentos da competição, o livro entrelaça a história do fotógrafo com a da própria Stock Car, mostrando as transformações da categoria e do olhar de Luca ao longo dos anos.


Luca Bassani lança livro sobre os bastidores da nova Stock Car
Stock Car/Reprodução

História com a fotografia


A relação de Luca com a fotografia começou ainda na infância. “Eu nasci fotógrafo”, afirma. O avô materno era fotógrafo amador, e foi com ele que o paulista teve contato com as câmeras. O interesse pelo automobilismo veio ao mesmo tempo. 


Depois de começar a correr de kart e sofrer um acidente, Luca voltou a se dedicar à fotografia. “Eu sou apaixonado pelo esporte, sou apaixonado pela história, apaixonado em retratar e eternizar o trabalho de outras pessoas através do meu trabalho”, contou.


Aos 18 anos, Luca passou a trabalhar profissionalmente como fotógrafo de kart e a acompanhar as etapas da Stock Car em São Paulo. Em 1991, entrou para a redação da revista AutoEsporte e passou a acompanhar a categoria mais de perto. Em 2000, começou a seguir as corridas por todo o Brasil.


Em 2007, Luca se tornou fotógrafo oficial da Stock Car. Três anos depois, venceu o Prêmio Goodyear de Fotografia, levando três premiações de etapa e o prêmio principal com uma imagem de Cacá Bueno em Brasília. Ao longo da carreira, já registrou mais de 500 largadas da categoria.


Luca Bassani lança livro sobre os bastidores da nova Stock Car
Stock Car/Reprodução

Surgimento do livro


A ideia do livro surgiu a partir de um convite de João Bosco, da ArcelorMittal. Luca foi chamado para conhecer a planta da empresa e, depois da visita, recebeu a proposta para produzir a publicação.


O projeto tinha uma proposta específica: contar a transformação da Stock Car a partir do desenvolvimento do novo carro, destacando também a participação da ArcelorMittal e do aço utilizado na estrutura de segurança do veículo.


Um dos pontos abordados no livro é a Safety Cage, estrutura responsável pela proteção do piloto. Luca acompanha, por meio das fotografias, diferentes etapas desse processo, desde os testes e a construção do aço até a fabricação das gaiolas, montagem dos carros e chegada às competições.


Além de apresentar o desenvolvimento do novo carro, a publicação também recupera momentos da história da categoria. Luca selecionou fotografias de seu acervo pessoal e registros de campeões e personagens que marcaram a Stock Car.


Para isso, parte do arquivo precisou ser digitalizada. Imagens antigas estavam armazenadas em filmes positivos de 35 mm, CDs, DVDs e HDs externos. O resultado é um registro que atravessa diferentes fases da fotografia e da própria categoria.


Luca Bassani lança livro sobre os bastidores da nova Stock Car
Stock Car/Reprodução

Mais do que carros


Para Luca, o livro não é apenas um registro da velocidade ou dos carros que passaram pelas pistas brasileiras. O fotógrafo destaca a presença das pessoas que fazem a Stock Car acontecer.


Pilotos, mecânicos, jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas e integrantes das equipes aparecem nas páginas da publicação, que também traz um relato autoral sobre os anos em que Luca acompanhou a categoria.


“Eu acho que o que brota do livro é a importância do ser humano, que é um monte de gente, milhares de pessoas cooperando para ter essa categoria maravilhosa”, afirmou.


A publicação reúne, assim, dois olhares de Luca sobre a Stock Car: o do fotógrafo que passou décadas registrando a categoria e o do profissional que agora documenta uma nova fase de sua história, marcada pelo desenvolvimento do novo carro e pela presença do aço da ArcelorMittal em sua estrutura.


“É um momento muito alegre. Não tem atleta que trabalha num ciclo olímpico, no final do ciclo olímpico tem as Olimpíadas e ele ganha uma medalha? Hoje eu recebo a minha medalha”, afirma.


Luca Bassani lança livro sobre os bastidores da nova Stock Car
Stock Car/Reprodução

*Este conteúdo foi produzido por Robertha Araújo, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do Editor de Esportes de A Gazeta, Sidney Magno Novo. 

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