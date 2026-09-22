Confira como foi debate entre candidatos ao governo do ES realizado por A Gazeta e CBN

Três candidatos que disputam a vaga de governador do Espírito Santo participaram do debate realizado pela A Gazeta e CBN Vitória, na manhã desta terça-feira (22). O encontro foi uma oportunidade para que os eleitores conhecerem melhor os concorrentes ao cargo e suas propostas para diferentes áreas que afetam a população capixaba.





Apresentaram suas propostas Ricardo Ferraço (MDB), que disputa a reeleição; Lorenzo Pazolini (Republicanos), ex-prefeito de Vitória; e Helder Salomão (PT), deputado federal. Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), estabelecidas em reunião com representantes das campanhas, o encontro inclui os candidatos de partidos ou federações com pelo menos cinco representantes no Congresso Nacional.





O embate eleitorial ocorreu na sede da Rede Gazeta, em Vitória, e foi transmitido em todas as plataformas de streaming e redes sociais do portal e da rádio. A duração foi de duas horas e a mediação foi feita pelo editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento, e pela âncora da rádio, Fernanda Queiroz.