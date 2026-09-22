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Confronto

Confira como foi debate entre candidatos ao governo do ES realizado por A Gazeta e CBN

Embate foi transmissão no site, na rádio e nas redes sociais. Participaram Ricardo Ferraço; Lorenzo Paolini e Helder Salomão

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 08:11

Publicado em 

22 set 2026 às 08:11

Três candidatos que disputam a vaga de governador do Espírito Santo participaram do debate realizado pela A Gazeta e CBN Vitória, na manhã desta terça-feira (22). O encontro foi uma oportunidade para que os eleitores conhecerem melhor os concorrentes ao cargo e suas propostas para diferentes áreas que afetam a população capixaba.


Apresentaram suas propostas Ricardo Ferraço (MDB), que disputa a reeleição; Lorenzo Pazolini (Republicanos), ex-prefeito de Vitória; e Helder Salomão (PT), deputado federal. Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), estabelecidas em reunião com representantes das campanhas, o encontro inclui os candidatos de partidos ou federações com pelo menos cinco representantes no Congresso Nacional. 


O embate eleitorial ocorreu na sede da Rede Gazeta, em Vitória, e foi transmitido em todas as plataformas de streaming e redes sociais do portal e da rádio. A duração foi de duas horas e a mediação foi feita pelo editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento, e pela âncora da rádio, Fernanda Queiroz.

Debate com candidatos ao governo do Espírito Santo será realizado na terça-feira (22), na sede da Rede Gazeta.
Candidatos vão confrontar propostas e também atuações dos rivais Arte A Gazeta

Ao todo, foram quatro blocos de perguntas e respostas:


  • O primeiro deles foi uma apresentação dos candidatos e das regras do debate, seguida por uma rodada de perguntas entre os três concorrentes. Nesse bloco, cada candidato fez uma pergunta em até 30 segundos e respondeu a uma pergunta, em até 2 minutos, uma única vez. Houve réplica (30 segundos) e tréplica (1 minuto).
  • No segundo bloco, jornalistas da Rede Gazeta questionaram os candidatos em duas rodadas de perguntas, com respostas de até 2 minutos, réplica de 30 segundos e tréplica de 1 minuto. 
  • A dinâmica do terceiro bloco foi de perguntas entre os candidatos com temas sorteados ao vivo. Nessa fase, cada candidato perguntou e respondeu sobre um tema diferente em cada rodada. Houve réplica e tréplica.
  • Por fim, o quarto bloco teve uma rodada de tema livre e cada candidato perguntou e respondeu uma vez, com os mesmos tempos de resposta, réplica e tréplica.

Após o debate, os concorrentes tiveram a oportunidade de fazer suas considerações finais em até 1 minuto.

Não foram permitidas ofensas à honra nem uso de tablets, celulares ou outros dispositivos eletrônicos. Os participantes puderam levar material de consulta em papel, mas estavam proibidos de exibir documentos para as câmeras. Eles também não puderam usar roupas ou adereços com propaganda política.


Também foram convidados representantes de instituições como o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o Ministério Público Federal (MPF-ES), o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES), a Polícia Federal (PF), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Transparência Capixaba. 


Geraldo Nascimento destaca que o debate é o principal momento para os candidatos e os eleitores antes do dia das eleições.


"É quando os candidatos são questionados por aqueles que mais querem vencer no debate de ideias, que são os oponentes. O que se espera é que desses questionamentos surjam propostas, soluções para problemas que mudem a qualidade de vida das pessoas. No fundo, é o que o eleitor espera: uma vida melhor. E isso pode ser garantido ao eleitor em eventos como esse. Por isso, damos muito valor a esse momento que ajuda a reforçar a democracia, fundamental para esse olhar em função do povo."

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