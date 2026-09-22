Pesquisadores da Ufes mapeiam uma das áreas mais profundas do Atlântico

Uma região do Oceano Atlântico com profundidade de até 7.856 metros e que ainda é pouco conhecida será investigada por uma equipe internacional de cientistas. Entre eles estão quatro pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que embarcaram no último domingo (20) em uma expedição para mapear e estudar o fundo do mar.





O grupo vai explorar a chamada Zona de Fratura de Romanche, uma estrutura de cerca de 2 mil quilômetros localizada na parte mais estreita do Atlântico, entre o Brasil e a África Ocidental. A região divide a cadeia montanhosa submarina conhecida como Dorsal Mesoatlântica e é considerada a terceira mais profunda fossa do Atlântico.