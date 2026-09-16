Pesquisa vai rastrear baleias-jubarte por satélite para evitar colisões com navios no ES

Na próxima temporada de reprodução das baleias-jubarte, dez delas terão um pequeno transmissor preso ao corpo para revelar, por satélite, os caminhos que percorrem no litoral do Espírito Santo. A novidade faz parte de uma pesquisa pioneira no estado para descobrir onde os trajetos das baleias se cruzam com as rotas de grandes navios e, assim, ajudar a evitar que esses animais sejam atropelados e mortos no mar.





Todos os anos, as jubartes chegam ao litoral brasileiro para se reproduzir e ter seus filhotes. No mesmo mar, grandes embarcações entram e saem dos portos do estado, criando uma área de convivência entre a vida marinha e uma intensa atividade econômica. Por isso o risco de choques também é grande.





De acordo com a apuração de Juirana Nobres, do g1 ES, na temporada de 2027, os pesquisadores vão acompanhar dez baleias por satélite para entender como elas utilizam essa região. Os dados serão cruzados com informações sobre o tráfego marítimo para identificar possíveis áreas de risco de colisão.





Segundo os pesquisadores, este será o primeiro estudo com tagueamento no Brasil com o objetivo específico de entender como as jubartes utilizam a região durante a temporada reprodutiva e cruzar esses deslocamentos com o tráfego marítimo.





A expectativa é que os dados ajudem a identificar áreas de maior risco de colisão entre baleias e embarcações e possam orientar medidas para reduzir a possibilidade de acidentes.





A área monitorada inclui a faixa do litoral entre Serra, Vitória, Vila Velha e Guarapari, avançando pela plataforma continental, chegando a cerca de 23 milhas náuticas da costa.