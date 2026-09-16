Vestibular e Enem: 5 dicas para organizar os estudos e se preparar para as provas

Conforme o especialista, o ideal é que a preparação comece desde o 1º ano do Ensino Médio, com aulas direcionadas, simulados , revisões periódicas e atividades conectadas aos principais temas. A ideia é que o aluno possa acompanhar a própria evolução ao longo dos anos, identificar dificuldades com antecedência e reforçar esses pontos, em um processo de melhoria contínua.