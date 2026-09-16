Caoa Changan CS55 chega a 1.200 km de autonomia e parte de R$ 144.990

A categoria dos SUVs vem ganhando novos modelos a cada dia e além do segmento dos compactos, o dos médios também tem despertado o interesse das montadoras, principalmente as chinesas, que têm conseguido atrair o interesse dos consumidores brasileiros, seja em busca de tecnologia, seja pela atratividade do preço. E desta vez é da Caoa Changan, joint-venture entre o grupo brasileiro e a chinesa Changan, apresentada durante o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo de 2025.





O CS55 é um SUV de porte médio e traz como diferencial a tecnologia híbrida plug-in flex, que já está presente nos modelos GWM Haval H6 (que estreou no Salão de Changai, no início do ano), os BYD Song Pro o Atto 2 DM-i Flex e o Geely EX5 EM-i que iniciou sua produção no Brasil no começo de setembro.





O modelo chega para disputar espaço com esses modelos e também outros já estabelecidos no mercado, como o Toyota Corolla Cross, o Jeep Compass, o Volkswagen Taos e o mais novo, Renault Boreal.





O CS55 chega para ocupar a posição de modelo principal na estratégia da fabricante no país, combinando opções de motorização 1.5 Turbo TGDI Flex e uma configuração híbrida plug-in bicombustível. Ao todo, serão três versões: Prime (R$ 144.990), Infinity (R$ 154.99) e Ultra Hybrid (R$ 189.990) e os preços divulgados são para o período de lançamento.