Caoa Changan CS55 chega a 1.200 km de autonomia e parte de R$ 144.990

A categoria dos SUVs vem ganhando novos modelos a cada dia e além do segmento dos compactos, o dos médios também tem despertado o interesse das montadoras, principalmente as chinesas, que têm conseguido atrair o interesse dos consumidores brasileiros, seja em busca de tecnologia, seja pela atratividade do preço. E desta vez é da Caoa Changan, joint-venture entre o grupo brasileiro e a chinesa Changan, apresentada durante o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo de 2025.
O CS55 é um SUV de porte médio e traz como diferencial a tecnologia híbrida plug-in flex, que já está presente nos modelos GWM Haval H6 (que estreou no Salão de Changai, no início do ano), os BYD Song Pro o Atto 2 DM-i Flex e o Geely EX5 EM-i que iniciou sua produção no Brasil no começo de setembro.
O modelo chega para disputar espaço com esses modelos e também outros já estabelecidos no mercado, como o Toyota Corolla Cross, o Jeep Compass, o Volkswagen Taos e o mais novo, Renault Boreal.
O CS55 chega para ocupar a posição de modelo principal na estratégia da fabricante no país, combinando opções de motorização 1.5 Turbo TGDI Flex e uma configuração híbrida plug-in bicombustível. Ao todo, serão três versões: Prime (R$ 144.990), Infinity (R$ 154.99) e Ultra Hybrid (R$ 189.990) e os preços divulgados são para o período de lançamento.
O projeto da versão PHEV Flex é fruto de um desenvolvimento conjunto de 24 meses entre equipes de engenharia do Brasil e da China. A versão a combustão 1.5 Turbo TGDI é produzida na fábrica da Caoa em Anápolis (GO). A linha traz garantia de fábrica de 7 anos ou 150.000 km para o veículo e de 8 anos ou 150.000 km para a bateria de tração do modelo PHEV.
No design, a dianteira traz a grade integrada sem bordas acompanhada por conjunto óptico em LED com luzes de rodagem diurna. A traseira adota lanterna em LED que se estende por toda a tampa do porta-malas, trazendo o logotipo iluminado na opção eletrificada. Todas as configurações são equipadas com rodas de liga leve de 19 polegadas calçadas com pneus 225/55, além de teto solar panorâmico com acionamento elétrico.
A motorização a combustão utiliza o bloco 1.5 Turbo TGDI Flex de quatro cilindros com injeção direta, de 180 cv de potência e 29,2 kgfm de torque, associado ao câmbio de dupla embreagem (7DCT) de sete marchas.
De acordo com os dados de homologação, o modelo cumpre a aceleração de 0 a 100 km/h em 8,1 segundos, com consumo urbano de 10,4 km/l e rodoviário de 12,1 km/l com gasolina. O tanque de combustível possui capacidade para 51 litros.
Por sua vez, a versão Blue Core Ultra Hybrid PHEV Flex combina o motor 1.5 Turbo TGDI a um propulsor elétrico alimentado por uma bateria de 18,4 kWh e transmissão dedicada DHT.
O conjunto atinge 286 cv de potência combinada e 47,0 kgfm de torque, permitindo aceleração de 0 a 100 km/h em 7,2 segundos. A autonomia no modo puramente elétrico é de até 76 km, e, segundo a montadora, o alcance total atinge até 1.200 km somando os dois sistemas de propulsão.
O interior é equipado com o Smart Cockpit integrado, composto por painel de instrumentos digital de 10,3 polegadas e central multimídia de 14,6 polegadas. A cabine traz alavanca de câmbio posicionada na coluna de direção, carregador de celular por indução refrigerado e ar-condicionado com saídas para a segunda fileira. A capacidade do porta-malas é de 525 litros, podendo chegar a 1.415 litros com o banco traseiro reclinado.
No quesito segurança, a estrutura conta com o pacote ADAS Nível 2+, que inclui piloto automático adaptativo, assistente de permanência em faixa, alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência e câmera 540° com visualização do chassi transparente. O modelo também traz a função Straight In/Straight Out para manobra remota via chave.
O Caoa Changan CS55 está disponível nas concessionárias na versão Infinity a pronta entrega, enquanto as configurações Prime e PHEV estão em regime de reserva.
CS55 Prime Turbo Flex
Motor: 1.5 TGDI Turbo, 4 cilindros, 16V, injeção direta, Flex
Potência: 180 cv
Torque: 29,2 kgfm
Transmissão: Automática de dupla embreagem de 7 marchas (7DCT), tração dianteira
Suspensão: Independente MacPherson (dianteira) / Multilink (traseira)
Freios: Discos ventilados (dianteira) / Discos sólidos (traseira)
Rodas e Pneus: Liga leve de 19 polegadas (Gloss Black) com pneus 225/55 R19
Dimensões: 4.550 mm de comprimento, 1.868 mm de largura, 1.675 mm de altura, 2.656 mm de entre-eixos
Capacidades: Porta-malas de 525 L (1.415 L reclinado), tanque de 51 L
Equipamentos de destaque: Central multimídia de 14,6" integrada ao painel de 10,3", ar-condicionado de zona única, teto solar com abertura elétrica, banco do motorista elétrico de 6 ajustes, câmera 540°, piloto automático
Preço: R$ 144.990 (Reserva - Celebration Price)
CS55 Infinity Turbo Flex
Motor: 1.5 TGDI Turbo, 4 cilindros, 16V, injeção direta, Flex
Potência: 180 cv
Torque: 29,2 kgfm
Transmissão: Automática de dupla embreagem de 7 marchas (7DCT), tração dianteira
Suspensão: Independente MacPherson (dianteira) / Multilink (traseira)
Freios: Discos ventilados (dianteira) / Discos sólidos (traseira)
Rodas e Pneus: Liga leve de 19 polegadas (diamantada bicolor) com pneus 225/55 R19
Dimensões: 4.550 mm de comprimento, 1.868 mm de largura, 1.675 mm de altura, 2.656 mm de entre-eixos
Capacidades: Porta-malas de 525 L (1.415 L reclinado), tanque de 51 L
Equipamentos de destaque (adicionais à Prime): Ar-condicionado dual zone, bancos dianteiros com aquecimento e ventilação, som Pioneer de 8 alto-falantes, pacote ADAS Nível 2+ completo (ACC, AEB, LKA, BSD), aplicativo Changan Connect, teto solar panorâmico, porta-malas elétrico, assistente de estacionamento via chave
Preço: R$ 154.990 (Pronta entrega - Celebration Price)
CS55 Ultra-Hybrid PHEV Flex
Motorização: 1.5 TGDI Turbo Flex (143 cv / 21,9 kgfm) + Motor Elétrico (234 cv)
Potência Combinada: 286 cv
Torque Combinado: 47,0 kgfm
Bateria: 18,4 kWh
Transmissão: Dedicada a híbridos (DHT), tração dianteira
Desempenho: 0 a 100 km/h em 7,2 segundos
Autonomia Elétrica: 76 km
Autonomia Total: Até 1.200 km
Suspensão: Independente MacPherson (dianteira) / Multilink (traseira)
Freios: Discos ventilados (dianteira) / Discos sólidos (traseira)
Rodas e Pneus: Liga leve de 19 polegadas (diamantada bicolor) com pneus 225/55 R19
Dimensões: 4.550 mm de comprimento, 1.868 mm de largura, 1.675 mm de altura, 2.656 mm de entre-eixos
Capacidades: Porta-malas de 525 L (1.415 L reclinado), tanque de 51 L
Equipamentos de destaque (adicionais à Infinity): Sistema V2L para alimentação externa 220V, vidros acústicos laminados, modos de energia IEM/EV/HEV, gerenciamento inteligente iE-M e logo traseiro iluminado
Preço: R$ 189.990 (Reserva - Celebration Price)
*Com informações da Caoa Changan.