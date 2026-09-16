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Plug-in flex

Caoa Changan CS55 chega a 1.200 km de autonomia e parte de R$ 144.990

Com opções a combustão e híbrida plug-in, modelo produzido em Goiás e na China oferece até 286 cv e chega para concorrer com Jeep Compass e Toyota Corolla Cross

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 17:18

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

16 set 2026 às 17:18
Caoa Changan CS55 2027
Caoa Changan CS55 tem versões a ciombustão e híbrida plug-in Caoa Changan/Divulgação

A categoria dos SUVs vem ganhando novos modelos a cada dia e além do segmento dos compactos, o dos médios também tem despertado o interesse das montadoras, principalmente as chinesas, que têm conseguido atrair o interesse dos consumidores brasileiros, seja em busca de tecnologia, seja pela atratividade do preço. E desta vez é da Caoa Changan, joint-venture entre o grupo brasileiro e a chinesa Changan, apresentada durante o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo de 2025.


O CS55 é um SUV de porte médio e traz como diferencial a tecnologia híbrida plug-in flex, que já está presente nos modelos GWM Haval H6 (que estreou no Salão de Changai, no início do ano), os BYD Song Pro o Atto 2 DM-i Flex e o Geely EX5 EM-i que iniciou sua produção no Brasil no começo de setembro. 


O modelo chega para disputar espaço com esses modelos e também outros já estabelecidos no mercado, como o Toyota Corolla Cross, o Jeep Compass, o Volkswagen Taos e o mais novo, Renault Boreal. 


O CS55 chega para ocupar a posição de modelo principal na estratégia da fabricante no país, combinando opções de motorização 1.5 Turbo TGDI Flex e uma configuração híbrida plug-in bicombustível. Ao todo, serão três versões: Prime (R$ 144.990), Infinity (R$ 154.99) e Ultra Hybrid (R$ 189.990) e os preços divulgados são para o período de lançamento.

Caoa Changan CS55 2027
O CS55 chega para ocupar a posição de modelo principal na estratégia da fabricante no país Caoa Changan/Divulgação

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O projeto da versão PHEV Flex é fruto de um desenvolvimento conjunto de 24 meses entre equipes de engenharia do Brasil e da China. A versão a combustão 1.5 Turbo TGDI é produzida na fábrica da Caoa em Anápolis (GO). A linha traz garantia de fábrica de 7 anos ou 150.000 km para o veículo e de 8 anos ou 150.000 km para a bateria de tração do modelo PHEV.

Design e motorização

No design, a dianteira traz a grade integrada sem bordas acompanhada por conjunto óptico em LED com luzes de rodagem diurna. A traseira adota lanterna em LED que se estende por toda a tampa do porta-malas, trazendo o logotipo iluminado na opção eletrificada. Todas as configurações são equipadas com rodas de liga leve de 19 polegadas calçadas com pneus 225/55, além de teto solar panorâmico com acionamento elétrico.


A motorização a combustão utiliza o bloco 1.5 Turbo TGDI Flex de quatro cilindros com injeção direta, de 180 cv de potência e 29,2 kgfm de torque, associado ao câmbio de dupla embreagem (7DCT) de sete marchas. 


Caoa Changan CS55 2027
A motorização a combustão utiliza o bloco 1.5 Turbo TGDI Flex de 180 cv de potência e 29,2 kgfm de torque Caoa Changan/Divulgação

De acordo com os dados de homologação, o modelo cumpre a aceleração de 0 a 100 km/h em 8,1 segundos, com consumo urbano de 10,4 km/l e rodoviário de 12,1 km/l com gasolina. O tanque de combustível possui capacidade para 51 litros.


Por sua vez, a versão Blue Core Ultra Hybrid PHEV Flex combina o motor 1.5 Turbo TGDI a um propulsor elétrico alimentado por uma bateria de 18,4 kWh e transmissão dedicada DHT. 


O conjunto atinge 286 cv de potência combinada e 47,0 kgfm de torque, permitindo aceleração de 0 a 100 km/h em 7,2 segundos. A autonomia no modo puramente elétrico é de até 76 km, e, segundo a montadora, o alcance total atinge até 1.200 km somando os dois sistemas de propulsão.

Tecnologia e segurança

O interior é equipado com o Smart Cockpit integrado, composto por painel de instrumentos digital de 10,3 polegadas e central multimídia de 14,6 polegadas. A cabine traz alavanca de câmbio posicionada na coluna de direção, carregador de celular por indução refrigerado e ar-condicionado com saídas para a segunda fileira. A capacidade do porta-malas é de 525 litros, podendo chegar a 1.415 litros com o banco traseiro reclinado.

No quesito segurança, a estrutura conta com o pacote ADAS Nível 2+, que inclui piloto automático adaptativo, assistente de permanência em faixa, alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência e câmera 540° com visualização do chassi transparente. O modelo também traz a função Straight In/Straight Out para manobra remota via chave.


O Caoa Changan CS55 está disponível nas concessionárias na versão Infinity a pronta entrega, enquanto as configurações Prime e PHEV estão em regime de reserva.

Fichas técnicas
Caoa Changan CS55 2027
Grade frontal integrada sem bordas e faróis em LED compõem a seção dianteira do CS55 Caoa Changan/Divulgação

CS55 Prime Turbo Flex

  • Motor: 1.5 TGDI Turbo, 4 cilindros, 16V, injeção direta, Flex

  • Potência: 180 cv

  • Torque: 29,2 kgfm

  • Transmissão: Automática de dupla embreagem de 7 marchas (7DCT), tração dianteira

  • Suspensão: Independente MacPherson (dianteira) / Multilink (traseira)

  • Freios: Discos ventilados (dianteira) / Discos sólidos (traseira)

  • Rodas e Pneus: Liga leve de 19 polegadas (Gloss Black) com pneus 225/55 R19

  • Dimensões: 4.550 mm de comprimento, 1.868 mm de largura, 1.675 mm de altura, 2.656 mm de entre-eixos

  • Capacidades: Porta-malas de 525 L (1.415 L reclinado), tanque de 51 L

  • Equipamentos de destaque: Central multimídia de 14,6" integrada ao painel de 10,3", ar-condicionado de zona única, teto solar com abertura elétrica, banco do motorista elétrico de 6 ajustes, câmera 540°, piloto automático

  • Preço: R$ 144.990 (Reserva - Celebration Price)

Caoa Chagan CS55 2027
Lanternas traseiras em LED atravessam a tampa do porta-malas de ponta a ponta Caoa Chagan/Divulgação

CS55 Infinity Turbo Flex

  • Motor: 1.5 TGDI Turbo, 4 cilindros, 16V, injeção direta, Flex

  • Potência: 180 cv

  • Torque: 29,2 kgfm

  • Transmissão: Automática de dupla embreagem de 7 marchas (7DCT), tração dianteira

  • Suspensão: Independente MacPherson (dianteira) / Multilink (traseira)

  • Freios: Discos ventilados (dianteira) / Discos sólidos (traseira)

  • Rodas e Pneus: Liga leve de 19 polegadas (diamantada bicolor) com pneus 225/55 R19

  • Dimensões: 4.550 mm de comprimento, 1.868 mm de largura, 1.675 mm de altura, 2.656 mm de entre-eixos

  • Capacidades: Porta-malas de 525 L (1.415 L reclinado), tanque de 51 L

  • Equipamentos de destaque (adicionais à Prime): Ar-condicionado dual zone, bancos dianteiros com aquecimento e ventilação, som Pioneer de 8 alto-falantes, pacote ADAS Nível 2+ completo (ACC, AEB, LKA, BSD), aplicativo Changan Connect, teto solar panorâmico, porta-malas elétrico, assistente de estacionamento via chave

  • Preço: R$ 154.990 (Pronta entrega - Celebration Price)

Caoa Changan CS55 2027
Compartimento de bagagens possui capacidade volumétrica para 525 litros Caoa Changan/Divulgação

CS55 Ultra-Hybrid PHEV Flex

  • Motorização: 1.5 TGDI Turbo Flex (143 cv / 21,9 kgfm) + Motor Elétrico (234 cv)

  • Potência Combinada: 286 cv

  • Torque Combinado: 47,0 kgfm

  • Bateria: 18,4 kWh

  • Transmissão: Dedicada a híbridos (DHT), tração dianteira

  • Desempenho: 0 a 100 km/h em 7,2 segundos

  • Autonomia Elétrica: 76 km

  • Autonomia Total: Até 1.200 km

  • Suspensão: Independente MacPherson (dianteira) / Multilink (traseira)

  • Freios: Discos ventilados (dianteira) / Discos sólidos (traseira)

  • Rodas e Pneus: Liga leve de 19 polegadas (diamantada bicolor) com pneus 225/55 R19

  • Dimensões: 4.550 mm de comprimento, 1.868 mm de largura, 1.675 mm de altura, 2.656 mm de entre-eixos

  • Capacidades: Porta-malas de 525 L (1.415 L reclinado), tanque de 51 L

  • Equipamentos de destaque (adicionais à Infinity): Sistema V2L para alimentação externa 220V, vidros acústicos laminados, modos de energia IEM/EV/HEV, gerenciamento inteligente iE-M e logo traseiro iluminado

  • Preço: R$ 189.990 (Reserva - Celebration Price)

*Com informações da Caoa Changan.

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