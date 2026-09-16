Conheça a Aipo, a cor do ano de 2027 da Sherwin-Williams

A partir de uma leitura que traduz o mundo como um lugar de hiperestimulação e necessidade de conexão real, a Sherwin-Williams apresenta a Aipo SW 6421 como sua Cor do Ano de 2027. O tom pode ser traduzido como um verde suave e luminoso, com nuances amareladas que visam transmitir leveza e equilíbrio
A tonalidade integra o Colormix 2027, previsão anual de tendências desenvolvida a partir do trabalho do Trendsight, time global de especialistas da Sherwin-Williams. Os tons são escolhidos por meio da observação contínua de movimentos sociais, culturais, comportamentais e estéticos. Arquitetura, design, moda, tecnologia, comportamento e cultura são analisados em conjunto para compreender não apenas quais cores transformarão os espaços.
“Todos os anos, reunimos nossa expertise global e analisamos tendências de comportamento, design e arquitetura para escolher uma tonalidade que reflita a forma como queremos viver. Mais do que antecipar tendências, nosso papel é oferecer inspiração com significado. Aipo representa essa busca por ambientes nos quais reconhecemos um pouco de nós mesmos, convidando a desacelerar e a encontrar mais equilíbrio no dia a dia”, afirma Renato Firmiano, CMO da Sherwin-Williams.
Assim, a marca define a cor Aipo como suave, natural e acolhedora, que traz leveza e favorece composições mais pessoais. Para a Sherwin-Williams, em vez de espaços excessivamente produzidos, cresce o interesse por interiores que parecem construídos ao longo do tempo, reunindo peças novas e antigas, objetos herdados, elementos naturais e referências pessoais.
“Aipo foi escolhida como a Cor do Ano de 2027 porque reflete algumas das principais prioridades do momento: bem-estar, equilíbrio e conexão”, afirma Ashley Banbury, gerente de Marketing de Cores da Sherwin-Williams.
“Cada vez mais, consumidores e profissionais buscam ambientes que transmitam tranquilidade, tragam a natureza para mais perto e contribuam para uma sensação ampla de conforto”, finaliza.
Encerramento
CasaCor ES finaliza a temporada de 30 anos com recorde histórico de público
A CasaCor Espírito Santo 2026 encerrou sua temporada no antigo Hotel Canto do Sol, na orla de Camburi, com o maior público de toda a sua trajetória: mais de 15 mil visitantes passaram pela mostra ao longo da temporada, finalizada no dia 8 de setembro. A mostra este ano comemorou seus 30 anos de existência em terras capixabas.
O encerramento foi marcado por uma festa com apresentação musical de Cadu Caruzo, cover oficial de Cazuza, além de uma cerimônia de premiação dos melhores ambientes. A premiação rompeu com o protocolo tradicional e todos os 37 espaços da temporada foram oficialmente laureados. Segundo a curadora e diretora da CasaCor ES, Ligia Diniz, o nível de entrega técnica, rigor estético e maturidade conceitual tornou impraticável destacar apenas um projeto.
"Para mim foi um enorme desafio, foi acreditar que era possível construir um novo momento para a CasaCor Espírito Santo, respeitando sua história, mas olhando para o futuro, com coragem, responsabilidade e acima de tudo, propósito. Nada disso, porém, teria sido possível sozinha. Por isso, minha primeira palavra nessa despedida é: obrigada. Aos arquitetos, designers, paisagistas, artistas e tantos talentos que transformam espaços, experiências, ideias, em ambientes. Que transformaram um antigo hotel em um novo lugar, um lugar novamente cheio de vida, histórias e significados", declara.
Versáteis e funcionais, os cobogós voltam a ganhar destaque nos projetos contemporâneos ao unir divisão de ambientes, iluminação natural e ventilação sem comprometer a sensação de amplitude. De elemento arquitetônico a peça de design, eles aparecem em diferentes materiais, formatos e estilos, podendo compor paredes, painéis, fachadas, áreas gourmet e jardins.
“Os cobogós permitem trabalhar funcionalidade e estética em uma mesma solução. Cerâmica, concreto, vidro e diferentes formatos ampliam as possibilidades de criação, seja para separar ambientes, criar um painel decorativo ou valorizar áreas externas”, destaca Carlos Marianelli, diretor da Compose.
Segundo a arquiteta Mainy Pissarra, da Compose, os cobogós se consolidaram como um ícone do design de interiores contemporâneo justamente porque conseguem resolver uma necessidade especial sem abrir mão da estética.
"Eles permitem delimitar funções, mas mantêm a conexão visual entre os ambientes, criando uma sensação de continuidade. Quando bem especificados, ainda ajudam a trazer luz natural e ventilação, além de criar interessantes efeitos de sombra. É uma solução que pode assumir diferentes linguagens, do rústico ao minimalista, dependendo do material, formato e composição escolhidos”, explica.
Entre os destaques da arquiteta está a coleção assinada pela artista visual e arquiteta Calu Fontes para a Decortiles, que chega à Compose com três linhas: Peixe, Grade e Luz Dupla. Outra opção é o Cobogó Sobral, da marca Gauss, produzido em concreto com acabamento ripado e pode ser utilizado tanto em ambientes internos quanto externos, incluindo fachadas e áreas de lazer.
Inspiração
Porta azul e ilustrações à mão compõem ambiente de delivery do Joaquim Fish Bar
Em Vitória, a base de delivery do Joaquim Fish Bar, braço do grupo Empório Joaquim, recebeu a mesma identidade e cuidado estético de um restaurante de alto padrão. O projeto é assinado pela arquiteta Bebel Tinoco, que tomou como ponto de partida a identidade visual da marca.
"Traduzi para o espaço aquilo que a marca já dizia. É fresco, descolado e autêntico. Assim, foi escolhido o estilo náutico contemporâneo, que conduziu as escolhas projetuais e dialoga com a essência do Fish Bar, um conceito centrado em pescados frescos, influência japonesa e gastronomia ligada ao mar", explica.
A fachada conta com uma porta azul com janelas redondas é uma referência à estética dos navios, enquanto o interior é revestido em azulejo branco e decorado com pinturas feitas à mão pela empresa Locomotipo, com ilustrações de peixes e corais.
A Lider, marca de mobiliário de alto padrão, promove, no dia 17 de setembro uma experiência em Pedra Azul, em conjunto com a Fazenda do Grão. O encontro reunirá um grupo de arquitetos convidados para um dia dedicado a cafés especiais e ao contato com a natureza, tendo como cenário a fazenda modelo do empreendimento, mobiliada integralmente com peças da Lider. Localizada na vila de Pedra Azul, a Fazenda do Grão é composta por 24 estâncias privativas. O empreendimento também permite que os proprietários cultivem seus próprios cafeeiros e desenvolvam um rótulo exclusivo para a família, com o apoio da Fazenda Camocim.
Novidade
Carolina Neves lança cápsula de primavera da CN Home
A designer de joias Carolina Neves lança mais uma edição da CN Home, sua linha de cerâmicas artesanais. A sexta coleção chega como uma cápsula de primavera, nas cores azul, vermelho e amarelo e uma estética navy.
O lançamento aconteceu no ateliê da marca, na Praia do Canto, em Vitória, onde Carolina montou uma mesa com crudos e mariscos para apresentar as novidades na prática, mostrando como as peças se comportam no uso real.
O mix inclui canecas, pratos e bowls produzidos artesanalmente, com acabamento feito à mão. As peças estão disponíveis nos pontos de venda físicos e no e-commerce da marca.
"As novas cores transitam entre si e a gente pode mixar e contar histórias também com as peças das outras coleções. É sobre o que eu acredito na joalheria e na vida", conta a designer.