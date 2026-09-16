Conheça a Aipo, a cor do ano de 2027 da Sherwin-Williams

A CasaCor Espírito Santo 2026 encerrou sua temporada no antigo Hotel Canto do Sol, na orla de Camburi, com o maior público de toda a sua trajetória: mais de 15 mil visitantes passaram pela mostra ao longo da temporada, finalizada no dia 8 de setembro. A mostra este ano comemorou seus 30 anos de existência em terras capixabas.





O encerramento foi marcado por uma festa com apresentação musical de Cadu Caruzo, cover oficial de Cazuza, além de uma cerimônia de premiação dos melhores ambientes. A premiação rompeu com o protocolo tradicional e todos os 37 espaços da temporada foram oficialmente laureados. Segundo a curadora e diretora da CasaCor ES, Ligia Diniz, o nível de entrega técnica, rigor estético e maturidade conceitual tornou impraticável destacar apenas um projeto.





"Para mim foi um enorme desafio, foi acreditar que era possível construir um novo momento para a CasaCor Espírito Santo, respeitando sua história, mas olhando para o futuro, com coragem, responsabilidade e acima de tudo, propósito. Nada disso, porém, teria sido possível sozinha. Por isso, minha primeira palavra nessa despedida é: obrigada. Aos arquitetos, designers, paisagistas, artistas e tantos talentos que transformam espaços, experiências, ideias, em ambientes. Que transformaram um antigo hotel em um novo lugar, um lugar novamente cheio de vida, histórias e significados", declara.