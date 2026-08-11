Veja novidades da principal feira de mobiliário e decoração de alto padrão da América Latina

[São Paulo - SP] Novos tecidos de silicone, móveis feitos de resina acrílica, mobiliários com madeira de descarte… Essas foram só algumas novidades da 42ª edição da Abimad, considerada o principal encontro do setor de móveis e alta decoração da América Latina. Realizada no São Paulo Expo, a edição de inverno reuniu, durante quatro dias, os destaques da indústria nacional.
Promovida pela Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de Alta Decoração (Abimad), a feira reuniu mais de 100 marcas expositoras em 15 mil m² de área expositiva e recebeu um público formado por compradores do Brasil e do exterior, arquitetos, designers, decoradores e mídia especializada. A próxima edição da feira, a Abimad’43, será realizada de 26 a 29 de janeiro de 2027, no mesmo espaço.
"Os resultados da Abimad’42 demonstram a solidez do setor e a relevância da feira como uma plataforma de negócios, relacionamento e fortalecimento da indústria brasileira de alta decoração", afirma Paulo Mourão, presidente da Abimad e CEO da Artesania Actual.
Segundo ele, o volume de negócios realizados durante a feira, somado às projeções para os meses seguintes, deve contribuir para um faturamento de aproximadamente R$ 3 bilhões ao longo do ano, considerando o mercado interno e as exportações.
Além da área de exposição, a Abimad’42 ofereceu alguns espaços desenvolvidos para enriquecer a experiência do público. Um deles foi a Sala VIP, assinada pelo capixaba Renzo Cerqueira, que proporcionou um ambiente de relacionamento, reunindo peças de grandes marcas expositoras em um projeto que destacou visou o conforto dos compradores que passavam pela feira.
“Eu pensei em fazer um projeto acolhedor, aconchegante, que as pessoas pudessem descansar em meio às compras. Falando em estrutura, gostei muito da colocação dos arcos que fiz tanto na fachada quanto internamente, o que traz um movimento para o espaço e setoriza de uma forma mais elegante”, comenta.
Dentre os expositores, algumas marcas trouxeram novidades para o mercado. É o caso da marca mineira Legfatto, que trouxe móveis estofados com um tecido de silicone que chegou este ano ao mercado brasileiro. O toque do material é descrito como sedoso e atérmico, ideal para móveis de área externa.
Já a gaúcha Meridiano usa na fabricação de seus móveis madeira e retalhos de MDF que iriam para o descarte. Na fábrica, os materiais são transformados em blocos, que depois viram os móveis finais. Outra marca que utiliza produtos naturais em seus móveis é a Fibras Arte, que, com produção inteiramente artesanal, produz peças com fibras nativas como junco, taboa, fibra de bananeira, bambu, palha da costa e sisal.
A By Poli produz peças artesanais em resina de poliéster. O material, que é líquido, é colocado em moldes e posteriormente lixado, num processo 100% artesanal. Os móveis, que parecem até ser de vidro, fizeram parte da decoração do Big Brother Brasil deste ano.
Por fim, a marca paranaense Toro Bianco conta com sofás de couro que possuem motores para auxiliar na ergonomia e conforto. As peças são carregadas com carregadores comuns, do tipo C ou USB.
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Evento
Canto a Canto lança 1ª Mostra de Móveis com espaços assinados por 14 profissionais
A coexistência entre as linhas orgânicas e os traços retos dita o tom da 1ª Mostra de Móveis, exposição que a Canto a Canto Móveis inaugura nesta quarta-feira (12), em Vitória. Fundada em 1999 e especializada no segmento de alto padrão, a marca transformou seus dois pavimentos em uma vitrine viva, com espaços assinados por 13 arquitetos capixabas e pela designer de interiores Marisa Vojnovic. O evento de abertura acontece às 19h, na sede da loja, em Goiabeiras.
O circuito apresenta a aplicação prática de estofados, tapetes, mesas de jantar, aparadores, poltronas e buffets desenvolvidos por alguns dos principais polos moveleiros do país, como as marcas Gottems (Venâncio Aires/RS), Jardim Estofados (Jaraguá do Sul/SC), Corbelli Móveis (Ubá/MG) e Iummi (Bento Gonçalves/RS). Para o empresário Marcelo Caprini Zanoteli, diretor da Canto a Canto, a iniciativa consolida o espaço como um ponto de convergência do setor no Espírito Santo.
"A proposta da 1ª Mostra de Móveis é criar uma vitrine viva do que há de mais expressivo no design nacional, validada pelo olhar técnico dos profissionais locais. Promover esse encontro em nosso espaço fortalece o mercado capixaba de arquitetura e decoração, conectando a indústria de ponta, o talento dos nossos profissionais e as demandas de um público que busca perenidade e sofisticação para os seus projetos", afirma Zanoteli.
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