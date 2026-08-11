Veja novidades da principal feira de mobiliário e decoração de alto padrão da América Latina

A coexistência entre as linhas orgânicas e os traços retos dita o tom da 1ª Mostra de Móveis, exposição que a Canto a Canto Móveis inaugura nesta quarta-feira (12), em Vitória. Fundada em 1999 e especializada no segmento de alto padrão, a marca transformou seus dois pavimentos em uma vitrine viva, com espaços assinados por 13 arquitetos capixabas e pela designer de interiores Marisa Vojnovic. O evento de abertura acontece às 19h, na sede da loja, em Goiabeiras.

O circuito apresenta a aplicação prática de estofados, tapetes, mesas de jantar, aparadores, poltronas e buffets desenvolvidos por alguns dos principais polos moveleiros do país, como as marcas Gottems (Venâncio Aires/RS), Jardim Estofados (Jaraguá do Sul/SC), Corbelli Móveis (Ubá/MG) e Iummi (Bento Gonçalves/RS). Para o empresário Marcelo Caprini Zanoteli, diretor da Canto a Canto, a iniciativa consolida o espaço como um ponto de convergência do setor no Espírito Santo.

"A proposta da 1ª Mostra de Móveis é criar uma vitrine viva do que há de mais expressivo no design nacional, validada pelo olhar técnico dos profissionais locais. Promover esse encontro em nosso espaço fortalece o mercado capixaba de arquitetura e decoração, conectando a indústria de ponta, o talento dos nossos profissionais e as demandas de um público que busca perenidade e sofisticação para os seus projetos", afirma Zanoteli.