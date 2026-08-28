Cais das Artes receberá evento que discutirá arquitetura e novas formas de viver a cidade

Como um projeto arquitetônico pode preservar a memória de um lugar? E de que forma os espaços deixam de ser apenas construções para se tornarem experiências? Essas são algumas das questões que estarão no centro do ARQ.ID 2026 – Arquitetura, Identidade e Cultura, que chega à segunda edição nos dias 2 e 3 de setembro, em Vitória. A programação já está com inscrições abertas pelo site oficial do Conselho.
Realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), o evento terá como destaques as palestras do arquiteto e urbanista Martin Corullon, que falará sobre a colaboração com Paulo Mendes da Rocha e o processo criativo do projeto do Cais das Artes, e do Ale Brunato, premiado arquiteto e designer, que apresentará uma reflexão sobre a importância das memórias e vivências no desenvolvimento de projetos de arquitetura.
Com o tema Arquitetura, Identidade e Cultura, o ARQ.ID propõe um olhar para a Arquitetura e o Urbanismo como expressões da identidade cultural, da memória e do pertencimento e, mais uma vez, o Cais das Artes será palco deste encontro. Segundo a presidente do CAU/ES, Priscila Ceolin, a ideia é discutir como os espaços influenciam a forma como vivemos, ocupamos e reconhecemos os territórios e, ao mesmo tempo, como a própria sociedade transforma esses lugares.
“Com essa ação queremos valorizar a produção arquitetônica capixaba e ampliar o olhar sobre a arquitetura como parte da nossa cultura e da forma como vivemos a cidade. Mais do que discutir projetos e tendências, o evento busca aproximar profissionais, estudantes, empresas e sociedade, mostrando como os espaços que construímos também carregam memórias, histórias e identidade”, explica a presidente.
Antes das palestras no Cais das Artes, o ARQ.ID 2026 começa na quarta-feira, 2 de setembro, com uma programação dedicada a visitas técnicas e experiências em diferentes espaços da Grande Vitória. A programação começa às 9h, com visita técnica à Compose Revestimentos. Às 10h, será realizada a visita ao Residencial Luxo Sênior da Grand Construtora, na Ponta da Fruta, em Vila Velha. Às 11h, os participantes poderão conhecer a Igui Piscinas.
No período da tarde, às 14h, acontecem simultaneamente a visita técnica à Uniq Decor e a Visita Guiada pelo Centro Histórico da Prainha, em Vila Velha. Para a visita guiada, o ponto de encontro será na Igreja do Rosário. Encerrando o roteiro de visitas, às 16h, será realizada a visita guiada na CASACOR. A arquiteta e galerista Lara Brotas, da Matias Brotas, irá conduzir um roteiro pelas obras de arte da galeria que estão em exposição na mostra.
As visitas são realizadas presencialmente nos respectivos locais e possuem vagas limitadas, mediante inscrição prévia.
Oportunidade
Prêmio Cultural de Arquitetura Corporativa entra na reta final de inscrições
Arquitetos, escritórios e profissionais do setor têm até 31 de agosto para participar da primeira edição do Prêmio Cultural de Arquitetura Corporativa. As inscrições e o envio dos projetos seguem abertos pelo site oficial da premiação.
Criado para incentivar, valorizar e reconhecer talentos da arquitetura corporativa brasileira, o prêmio chega com a proposta de destacar projetos que evidenciam criatividade, inovação e excelência na concepção de ambientes corporativos.
A busca por ambientes sensoriais e a integração fluida dos espaços marcam a 1ª Mostra de Móveis, exposição que a Canto a Canto Móveis inaugurou em seu showroom na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. Fundada em 1999 e consolidada no segmento de alto padrão, a marca reuniu arquitetos capixabas e a designer Marisa Vojnovic para assinar 13 ambientes distribuídos em dois pavimentos.
O circuito exibe peças de importantes polos do país, como Gottems (RS), Jardim Estofados (SC), Corbelli Móveis (MG) e Iummi (RS). Para o diretor da marca, Marcelo Zanoteli, a exposição materializa a expansão do espaço e a valorização do mercado local.
"Há alguns anos nasceu o desejo de ampliar a Canto a Canto e transformar a loja em algo ainda maior, pensado para proporcionar experiências e referências do morar. São 13 ambientes assinados por arquitetos renomados do nosso Estado, cada um com sua identidade e repertório. O resultado é uma loja viva e plural, onde diferentes linguagens da arquitetura convivem e mostram o quanto um ambiente pode comunicar, acolher e emocionar", destaca Zanoteli.
A experiência tátil abre o circuito na Vitrine (85 m²), de Bia Margon, combinando madeira, pedra verde mineral, cerâmica artesanal e tons terrosos. "Mais do que admirar o mobiliário, o visitante é convidado a desacelerar. O ambiente foi pensado para acolher e despertar os sentidos", pontua Bia. No Living, Aline Coimbra aposta no equilíbrio entre a madeira nogueira e tecidos claros, enquanto a Vitrine Casa Terra, de Letícia Pimentel traz o terracota e a poltrona Copa em tecido azul.
A desaceleração conduz o Entre Tramas (34,18 m²), de Caio Devens, que utiliza madeira ebanizada e palha natural. A memória afetiva dita a Sala Aconchego, de Daniela Avancini, com paleta verde e bordô, e a Casa Brasileira Contemporânea - Entre Tons, da das arquitetas Juliana Scharra e Mariana Gabriel (Jummá Arquitetura), que introduz o cobogó. Já Larissa Zanoteli apresenta o Tempo de Permanecer, com teto em trama de madeira.
O público jovem encontra referências na Sala Vitória, projeto intimista de Max Mello, revestida em madeira natural. A introspecção ganha força em Memórias (49,7 m²), sala de leitura assinada por Vinicius Gama. A atemporalidade pauta a sala de Maria Alice Marins e Robson Rampinelli com tons uva acinzentados, enquanto Luisa Marim assina 53,65 m² integrados com cimento queimado, pedra Travertino, muxarabi e palhinha. O local conta ainda com ambiente exclusivo assinado pela arquiteta Larissa Villaschi.
Novidade
Attri Decor lança nova caixa de chá para compôr a decoração
A Attri Decor, marca de peças autorais em pedra natural, lançou um novo item de decoração para as mesas postas e cantinhos de café. As empresárias e mentes criativas por trás da marca, Natália Aliani e Jamile Pena, desenvolveram uma caixa de chá feita em acrílico, palha natural e ônix esculpido em formato de maçã, disponível em diferentes tonalidades.