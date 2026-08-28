Cais das Artes receberá evento que discutirá arquitetura e novas formas de viver a cidade

Arquitetos, escritórios e profissionais do setor têm até 31 de agosto para participar da primeira edição do Prêmio Cultural de Arquitetura Corporativa. As inscrições e o envio dos projetos seguem abertos pelo site oficial da premiação.





Criado para incentivar, valorizar e reconhecer talentos da arquitetura corporativa brasileira, o prêmio chega com a proposta de destacar projetos que evidenciam criatividade, inovação e excelência na concepção de ambientes corporativos.