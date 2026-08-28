Candidatos no ES zeraram patrimônio entre 2022 e 2026

Doze candidatos no pleito deste ano no Espírito Santo informaram à Justiça Eleitoral não possuir bens. Nas eleições de 2022, eles haviam declarado valores de até R$ 400 mil como patrimônio.





Os nomes que surgem com bens zerados em 2026 disputam vagas de deputado federal e estadual. É o caso do candidato Dr.Humberto (PSD). Concorrendo a cargos eletivos desde 2004, sem nunca ter conseguido se eleger, ele declarou em 2022 ser dono de uma casa de três andares, em Guarapari. O imóvel estaria avaliado em R$ 400 mil.





Quem também aparece com bens zerados nas eleições deste ano, conforme declaração à Justiça Eleitoral, é o deputado estadual Fábio Duarte (PDT), que tenta a reeleição. Já no pleito de 2022, o então candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) informou ter R$133 mil em bens. A quantia estaria relacionada a um carro avaliado em R$ 63 mil e R$ 70 mil em espécie.





O levantamento que aponta mudanças nas declarações de bens apresentadas pelos candidatos em 2022 e 2026 foi feito com base em informações disponibilizadas na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com atualização até a tarde da última terça-feira (25).





Veja abaixo a lista com quem aparece sem bens nas eleições deste ano: