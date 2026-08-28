Paolla Oliveira grava nova série da Netflix com David Junior no Rio

Paolla Oliveira chamou atenção durante uma gravação na manhã desta sexta-feira (28), na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro.
A atriz participou de cenas externas de uma nova produção da Netflix e mostrou bom humor ao perceber que estava sendo fotografada por um paparazzo que acompanhava a movimentação no local.
Durante o registro, Paolla chegou a encarar o fotógrafo ao notar a presença dele. A atriz, no entanto, continuou normalmente com o trabalho e seguiu participando das filmagens realizadas ao ar livre.
Quem também esteve no local foi o ator David Junior, que gravou cenas ao lado da atriz. Os dois fazem parte do elenco de "Mãe Imperfeita", nova série de melodrama da Netflix que tem previsão de estreia para 2027.
A produção ainda está em fase de gravações e deve contar com diferentes locações no Rio de Janeiro. A trama reúne um elenco formado por atores conhecidos do público brasileiro e marca mais um trabalho de Paolla para o streaming.
Além de Paolla e David Junior, "Mãe Imperfeita" terá Fabiula Nascimento, Ailton Graça, Aline Borges, Denise Weinberg, Emílio de Mello, Felipe Abib, Juliane Araújo, Mariana Molina, Renato Livera e Totia Meireles.
A presença dos artistas na Lagoa movimentou a rotina da região durante a manhã. O local, um dos cartões-postais do Rio, costuma receber gravações de produções para cinema, televisão e plataformas de streaming, especialmente por suas paisagens.