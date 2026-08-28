Trajetória, alianças e poucas promessas: como foi o 1º dia de horário eleitoral na TV

Candidato pela primeira vez, Professor Fabian (PSol) utilizou o tempo disponível de propaganda para defender a “comida boa na mesa”, o fortalecimento da agricultura familiar, da agroecologia e das redes de agricultura urbana.





Renato Casagrande (PSB) optou por reforçar, na primeira propaganda, o que o motiva a permanecer na política, mesmo após uma longa trajetória na vida pública. Ele disse que considera uma missão da qual se orgulha e que, além das pessoas, a espiritualidade lhe dá forças para continuar.





Do mesmo grupo governista, Rose de Freitas (MDB) tenta retornar ao Senado Federal e ressaltou na TV sua experiência no Congresso Nacional e a atuação municipalista que garantia recursos federais para as cidades capixabas.





Disputando uma vaga pelo PSD, Sérgio Meneguelli afirmou que sua candidatura é um sonho que quase foi impedido. Ele se apresentou como um concorrente contra um “sistema corrompido”, sem alianças e “do povo”. Para finalizar, disse ter planos para melhorar a vida dos capixabas.





Candidato à reeleição, Marcos do Val (Avante) apareceu com uma fita preta cobrindo a boca e exibindo manchetes de reportagens que relembraram os bloqueios às contas bancárias e aos perfis dele. Por fim, deixou uma mensagem ao eleitor dizendo que venceu a perseguição “para seguir a luta”.





Já Callegari, candidato do DC, apresentou-se ao eleitor dizendo que vai combater a “ditadura de toga” e lutar por anistia. Pelo pouco tempo disponível na propaganda eleitoral, usou mensagem direcionando o eleitor para suas redes sociais.





Fabiano Contarato (PT), que busca a reeleição, relembrou sua trajetória como delegado da Polícia Civil por 27 anos. Também foram utilizados trechos de discursos dele no Senado, com falas defendendo a segurança pública como dever do Estado e a necessidade de cuidado com as famílias dos policiais “alvejados em confronto”.





A publicitária Maguinha Malta (PL) questionou o andamento das obras de duplicação do trecho capixaba da BR 101. A candidata disse que os termos do contrato de concessão da rodovia não foram devidamente cumpridos. E afirmou que pretende lutar no Senado para que contratos de interesse público sejam respeitados.





Integrante do mesmo grupo político de Maguinha Malta, o deputado federal Evair de Melo (Republicanos) investiu grande parte de seu tempo de propaganda com um resgate de sua trajetória, relembrando suas vivências em família, bem como suas passagens pela Câmara dos Deputados por três mandatos consecutivos





Assim como no caso do governo, os outros candidatos ao Senado, Leonardo Monjardim (Novo) e Rodney Miranda (PRTB) não têm direito à participação no horário eleitoral devido à cláusula de barreira.