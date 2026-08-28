19 candidatos mudaram a declaração de cor e raça no ES entre 2022 e 2026

Nas eleições deste ano, 151 candidatos que buscam garantir um mandato também estiveram nas urnas em 2022, quando foi realizada a última disputa geral. Desses, 19 se apresentam agora com uma raça ou cor diferente daquela declarada há quatro anos.





Isso significa que concorrentes que já se registraram na Justiça Eleitoral antes e informaram dados como estado civil, orientação sexual, ocupação e grau de instrução apresentaram, no atual registro de candidatura, mudanças nos dados sobre si mesmos.





Entre os postulantes que “mudaram de cor”, oito que há quatro anos se autodeclararam “brancos" agora se dizem “pardos”. Dez “pardos” passaram a se apresentar como “brancos” ou “pretos” e uma candidata que em 2022 era “preta” hoje afirma ser “parda”.





O número é menor do que o de mudanças percebidas em 2022. Naquele pleito, 37 postulantes alteraram a declaração de cor/raça.





O levantamento feito por A Gazeta utiliza como base os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), acessados no último dia 19. O cadastro de candidaturas é atualizado diariamente. O campo de cor e raça é autodeclaratório. As explicações dos candidatos citados nominalmente constam no final da reportagem.





CONFIRA INFORMAÇÕES COMPLETAS DE CADA CANDIDATO DO ES