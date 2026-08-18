De R$ 0 a R$ 27 milhões: o patrimônio dos candidatos ao governo do ES

Para registrar uma candidatura, entre as exigências da Justiça Eleitoral está a declaração de bens. Todos os candidatos precisam apresentar o tamanho de seu patrimônio. No Espírito Santo, a variação patrimonial dos concorrentes ao governo nas Eleições 2026 começa na faixa de "nenhum bem a declarar", de Breno Barcelos (Missão), a pouco mais de R$ 27 milhões, de Ricardo Ferraço (MDB).
A soma do patrimônio dos cinco candidatos chega a R$ 29,92 milhões. Nas eleições de 2022, com sete postulantes ao cargo, os bens alcançaram R$ 44 milhões.
Dos R$ 27,6 milhões declarados à Justiça Eleitoral por Ferraço, a maior fatia é de aplicações e investimentos. Nessa categoria entram poupança, renda fixa, debêntures, LCA, crédito privado e fundos imobiliários, que, no total, somam R$ 16,9 milhões. É quase o valor de aumento de patrimônio do governador nesses últimos quatro anos. Ao longo do período das duas eleições gerais, o montante de bens do emedebista subiu R$ 16,5 milhões, um incremento de 149%.
Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:
- Apartamento (doação - participação e 25%) - R$ 46.265,73
- Apartamento (herança - participações de 12,50 %) - R$ 10.453,93
- Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 16.210,50
- Apartamento - R$ 984.964,93
- 2 salas comerciais ( herança - participação de 12,50% sobre cada bem) - R$ 7.741,28
- 2 vagas de garagem(herança - participações de 12,50% e 14,29%) - R$ 893,00
- Outras aplicações e investimentos (poupança, aplicação financeira , renda fixa, debêntures de infraestrutura, lca, crédito privado e fundo de investimento imobiliário) - R$ 16.921.087,71
- Terreno rural (participação de 50%) - R$ 176.316,00
- Crédito decorrente de empréstimo - R$ 62.084,16
- Crédito decorrente de empréstimo - R$ 70.000,00
- Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 12.521,69
- Depósito bancário em conta corrente no país - R$ 56.367,07
- Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 16.210,50
- Apartamento - R$ 3.615.450,00
- Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 7.165,12
- Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 9.339,63
- Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 13.879,46
- Casa ( herança - participação de 12,50%) - R$ 148.075,29
- Ações - R$ 53.816,00
- Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 20.551,08
- Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 56.072,33
- Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 16.210,50
- Bens imobiliários - R$ 152.000,00
- Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 26.023,97
- Lote - R$ 1.951.871,00
- Terreno ( herança - participação de 12,50%) - R$ 8.934,97
- Outras participações societárias - R$ 3.169.799,00
- Apartamento (herança - participações de 14,29%) - R$ 10.677,07
- Casa (herança - participação 14,29%) - R$ 1.143,20
- Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 10.453,93
- Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 16.210,50
O segundo maior patrimônio é o de Helder Salomão (PT) que soma pouco mais de R$ 1,2 milhão. Do total de bens do candidato, a maior parte está aplicada em um plano de previdência privada do tipo VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre). São R$ 631,7 mil. Ele também possui dois apartamentos em Cariacica, na Grande Vitória, que somam R$ 395,4 mil.
Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:
Sala ou conjunto: R$ 138.547,87
Apartamento: R$ 43.000,00
Terreno: R$ 3.977,97
Caderneta de poupança: R$ 5.020,70
Plano PAIT e caderneta de pecúlio: R$ 1.943,12
Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 13.042,57
Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 16.791,26
Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 144,89
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre: R$ 631.760,85
Apartamento: R$ 352.453,00
O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) tem patrimônio também de pouco mais de R$ 1 milhão. Na lista de bens informados à Justiça Eleitoral, há três imóveis, todos equivalentes a uma cota de 50% do bem. O mais caro é um apartamento em Barro Vermelho, em Vitória, de R$ 628.514,00, e outro em Jardim da Penha, de R$ 195 mil, também na Capital. Há ainda um apartamento em Guarapari no valor de R$ 45 mil. Houve crescimento em comparação à última eleição, em 2024.
Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:
- Conta corrente Banestes - R$ 585,57
- VGBL Bradesco - R$ 100.000,00
- Poupança Bradesco - R$ 32.957,09
- CDB Bradesco - R$ 286,11
- 50% de apartamento em Guarapari - R$ 45.000,00
- 50% de apartamento em Jardim da Penha - R$ 195.000,00
- 50% de apartamento em Barro Vermelho - R$ 628.514,00
O servidor público federal Rafael Demuner, que concorre ao governo pelo partido Unidade Popular pelo Socialismo (UP), declarou R$ 50,5 mil em bens. O patrimônio do candidato refere-se à soma dos valores de um automóvel e de depósito em conta corrente.
Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 41.900,00
Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 8.650,00
Entre os candidatos ao governo do Espírito Santo, o engenheiro civil Breno Barcelos foi o único que informou à Justiça Eleitoral não ter bens a declarar.
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