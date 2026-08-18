De R$ 0 a R$ 27 milhões: o patrimônio dos candidatos ao governo do ES

O segundo maior patrimônio é o de Helder Salomão (PT) que soma pouco mais de R$ 1,2 milhão. Do total de bens do candidato, a maior parte está aplicada em um plano de previdência privada do tipo VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre). São R$ 631,7 mil. Ele também possui dois apartamentos em Cariacica, na Grande Vitória, que somam R$ 395,4 mil.





Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:







Sala ou conjunto: R$ 138.547,87

Apartamento: R$ 43.000,00

Terreno: R$ 3.977,97

Caderneta de poupança: R$ 5.020,70

Plano PAIT e caderneta de pecúlio: R$ 1.943,12

Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 13.042,57

Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 16.791,26

Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 144,89

VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre: R$ 631.760,85

Apartamento: R$ 352.453,00

Total: R$ 1.206.682,23





Helder vem construindo seu patrimônio ao longo de sua trajetória. Em 2004, quando concorreu para a Prefeitura de Cariacica, não tinha bens a declarar.