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Eleições 2026

De R$ 0 a R$ 27 milhões: o patrimônio dos candidatos ao governo do ES

Para articipar da disputa para o cargo de governador, os cinco concorrentes apresentaram suas declarações de bens à Justiça Eleitoral

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 11:49

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

18 ago 2026 às 11:49
Breno Barcelos (Missão), Helder Salomão (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos), Rafael Demuner (UP) e Ricardo Ferraço (MDB)
Breno Barcelos (Missão), Helder Salomão (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos), Rafael Demuner (UP) e Ricardo Ferraço (MDB) Divulgação

Para registrar uma candidatura, entre as exigências da Justiça Eleitoral está a declaração de bens. Todos os candidatos precisam apresentar o tamanho de seu patrimônio. No Espírito Santo, a variação patrimonial dos concorrentes ao governo nas Eleições 2026 começa na faixa de "nenhum bem a declarar", de Breno Barcelos (Missão), a pouco mais de R$ 27 milhões, de Ricardo Ferraço (MDB). 


A soma do patrimônio dos cinco candidatos chega a R$ 29,92 milhões. Nas eleições de 2022, com sete postulantes ao cargo, os bens alcançaram R$ 44 milhões

Ricardo Ferraço

Dos R$ 27,6 milhões declarados à Justiça Eleitoral por Ferraço, a maior fatia é de aplicações e investimentos. Nessa categoria entram poupança, renda fixa, debêntures, LCA, crédito privado e fundos imobiliários, que, no total, somam R$ 16,9 milhões. É quase o valor de aumento de patrimônio do governador nesses últimos quatro anos. Ao longo do período das duas eleições gerais, o montante de bens do emedebista subiu R$ 16,5 milhões, um incremento de 149%.


Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:


  • Apartamento (doação - participação e 25%) - R$ 46.265,73
  • Apartamento (herança - participações de 12,50 %) - R$ 10.453,93
  • Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 16.210,50
  • Apartamento - R$ 984.964,93
  • 2 salas comerciais ( herança - participação de 12,50% sobre cada bem) - R$ 7.741,28
  • 2 vagas de garagem(herança - participações de 12,50% e 14,29%) - R$ 893,00
  • Outras aplicações e investimentos (poupança, aplicação financeira , renda fixa, debêntures de infraestrutura, lca, crédito privado e fundo de investimento imobiliário) - R$ 16.921.087,71
  • Terreno rural (participação de 50%) - R$ 176.316,00
  • Crédito decorrente de empréstimo - R$ 62.084,16
  • Crédito decorrente de empréstimo - R$ 70.000,00
  • Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 12.521,69
  • Depósito bancário em conta corrente no país - R$ 56.367,07
  • Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 16.210,50
  • Apartamento - R$ 3.615.450,00
  • Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 7.165,12
  • Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 9.339,63
  • Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 13.879,46
  • Casa ( herança - participação de 12,50%) - R$ 148.075,29
  • Ações - R$ 53.816,00
  • Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 20.551,08
  • Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 56.072,33
  • Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 16.210,50
  • Bens imobiliários - R$ 152.000,00
  • Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 26.023,97
  • Lote - R$ 1.951.871,00
  • Terreno ( herança - participação de 12,50%) - R$ 8.934,97
  • Outras participações societárias - R$ 3.169.799,00
  • Apartamento (herança - participações de 14,29%) - R$ 10.677,07
  • Casa (herança - participação 14,29%) - R$ 1.143,20
  • Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 10.453,93
  • Apartamento (herança - participações de 12,50%) - R$ 16.210,50
Total: R$ 27.668.789,55

A equipe de Ferraço diz, em nota, que os bens e valores estão devidamente declarados, com a respectiva origem dos recursos, sendo a maior parte da evolução do patrimônio decorrente de herança. 
Helder Salomão

O segundo maior patrimônio é o de Helder Salomão (PT) que soma pouco mais de R$ 1,2 milhãoDo total de bens do candidato, a maior parte está aplicada em um plano de previdência privada do tipo VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre). São R$ 631,7 mil. Ele também possui dois apartamentos em Cariacica, na Grande Vitória, que somam R$ 395,4 mil.


Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:


  • Sala ou conjunto: R$ 138.547,87

  • Apartamento: R$ 43.000,00

  • Terreno: R$ 3.977,97

  • Caderneta de poupança: R$ 5.020,70

  • Plano PAIT e caderneta de pecúlio: R$ 1.943,12

  • Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 13.042,57

  • Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 16.791,26

  • Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 144,89

  • VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre: R$ 631.760,85

  • Apartamento: R$ 352.453,00

Total: R$ 1.206.682,23

Helder vem construindo seu patrimônio ao longo de sua trajetória. Em 2004, quando concorreu para a Prefeitura de Cariacica, não tinha bens a declarar. 
Lorenzo Pazolini

O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) tem patrimônio também de pouco mais de R$ 1 milhãoNa lista de bens informados à Justiça Eleitoral, há três imóveis, todos equivalentes a uma cota de 50% do bem. O mais caro é um apartamento em Barro Vermelho, em Vitória, de R$ 628.514,00, e outro em Jardim da Penha, de R$ 195 mil, também na Capital. Há ainda um apartamento em Guarapari no valor de R$ 45 mil. Houve crescimento em comparação à última eleição, em 2024. 


Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:


  • Conta corrente Banestes - R$ 585,57
  • VGBL Bradesco  - R$ 100.000,00
  • Poupança Bradesco - R$ 32.957,09
  • CDB Bradesco - R$ 286,11
  • 50% de apartamento em Guarapari - R$ 45.000,00
  • 50% de apartamento em Jardim da Penha - R$ 195.000,00
  • 50% de apartamento em Barro Vermelho - R$ 628.514,00
Total: R$ 1.002.342,77
Rafael Demuner

O servidor público federal Rafael Demuner, que concorre ao governo pelo partido Unidade Popular pelo Socialismo (UP), declarou R$ 50,5 mil em bens. O patrimônio do candidato refere-se à soma dos valores de um automóvel e de depósito em conta corrente.


Confira a lista de bens declarada à Justiça Eleitoral:


  • Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 41.900,00

  • Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 8.650,00

Total: R$50.550,00
Breno Barcelos

Entre os candidatos ao governo do Espírito Santo, o engenheiro civil Breno Barcelos foi o único que informou à Justiça Eleitoral não ter bens a declarar. 

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