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Eleições 2026

Veja lista de todos os candidatos eleitos no ES

Confira quem vai integrar a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados a partir de 2027, além dos dois senadores; disputa pelo governo do Estado vai para o segundo turno

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 23:31

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

04 out 2026 às 23:31

Com o fim do primeiro turno das Eleições 2026, o Espírito Santo elegeu dois senadores, 10 deputados federais e 30 deputados estaduais. A disputa pelo governo do Estado será definida no segundo turno do pleito, marcado para 25 de outubro, entre Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB).


Para o Senado, foram eleitos o ex-governador Renato Casagrande (PSB) e o deputado federal Evair de Melo (Republicanos). No caso da Câmara dos Deputados, a renovação será de 70%, com somente três nomes eleitos em 2022 permanecendo no cargo. Na Assembleia Legislativa (Ales), a renovação será de mais de 50%, com a chegada de 16 novos parlamentares. 

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