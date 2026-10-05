Veja lista de todos os candidatos eleitos no ES

Com o fim do primeiro turno das Eleições 2026, o Espírito Santo elegeu dois senadores, 10 deputados federais e 30 deputados estaduais. A disputa pelo governo do Estado será definida no segundo turno do pleito, marcado para 25 de outubro, entre Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB).





Para o Senado, foram eleitos o ex-governador Renato Casagrande (PSB) e o deputado federal Evair de Melo (Republicanos). No caso da Câmara dos Deputados, a renovação será de 70%, com somente três nomes eleitos em 2022 permanecendo no cargo. Na Assembleia Legislativa (Ales), a renovação será de mais de 50%, com a chegada de 16 novos parlamentares.