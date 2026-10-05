Evair diz que vitória para o Senado aumenta responsabilidade de representar o ES

Eleito senador pelo Espírito Santo neste domingo (4), o deputado federal Evair de Melo (Republicanos) afirmou que a vitória nas urnas aumenta sua responsabilidade de representar os capixabas no Senado Federal.





A declaração foi divulgada pela equipe do parlamentar, após a confirmação do resultado da eleição.





Segundo o comunicado, o senador eleito permaneceu em Venda Nova do Imigrante, sua cidade natal, acompanhado de familiares e amigos para celebrar o resultado após a campanha eleitoral.





“Hoje é um dia de agradecer. Estou cansado, mas profundamente feliz e emocionado. Quero agradecer a cada capixaba que confiou em mim, que abriu as portas, que conversou comigo, que caminhou ao nosso lado e depositou seu voto e sua esperança no nosso projeto”, afirmou.





Evair acrescentou que o resultado amplia sua responsabilidade no novo mandato.





“Esta vitória é de todos nós e aumenta ainda mais a minha responsabilidade de representar o Espírito Santo no Senado Federal”, declarou.





Com a eleição, Evair de Melo ocupará uma das duas cadeiras do Espírito Santo que estavam em disputa neste ano. A outra vaga ficou com Renato Casagrande (PSB). Os dois vão integrar a bancada capixaba no Senado ao lado de Magno Malta (PL), eleito em 2022 e com mandato até 2030.