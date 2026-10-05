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Eleições 2026

Evair diz que vitória para o Senado aumenta responsabilidade de representar o ES

Deputado ficou com segunda vaga de senador pelo Espírito Santo

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 23:08

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

04 out 2026 às 23:08
Evair de Melo (Republicanos) é eleito senador pelo Espírito Santo.
Evair de Melo (Republicanos) é eleito senador pelo Espírito Santo. Arte A Gazeta

Eleito senador pelo Espírito Santo neste domingo (4), o deputado federal Evair de Melo (Republicanos) afirmou que a vitória nas urnas aumenta sua responsabilidade de representar os capixabas no Senado Federal.


A declaração foi divulgada pela equipe do parlamentar, após a confirmação do resultado da eleição. 


Segundo o comunicado, o senador eleito permaneceu em Venda Nova do Imigrante, sua cidade natal, acompanhado de familiares e amigos para celebrar o resultado após a campanha eleitoral.


“Hoje é um dia de agradecer. Estou cansado, mas profundamente feliz e emocionado. Quero agradecer a cada capixaba que confiou em mim, que abriu as portas, que conversou comigo, que caminhou ao nosso lado e depositou seu voto e sua esperança no nosso projeto”, afirmou.


Evair acrescentou que o resultado amplia sua responsabilidade no novo mandato.


“Esta vitória é de todos nós e aumenta ainda mais a minha responsabilidade de representar o Espírito Santo no Senado Federal”, declarou.


Com a eleição, Evair de Melo ocupará uma das duas cadeiras do Espírito Santo que estavam em disputa neste ano. A outra vaga ficou com Renato Casagrande (PSB)Os dois vão integrar a bancada capixaba no Senado ao lado de Magno Malta (PL), eleito em 2022 e com mandato até 2030.

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