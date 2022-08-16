De R$ 0 a R$ 29 milhões: o patrimônio dos candidatos ao governo do ES

O patrimônio dos sete nomes oficializados na disputa pelo governo do Espírito Santo nas Eleições 2022 somam R$ 44 milhões. As declarações enviadas pelos candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vão de um postulante que informou não possuir nenhum bem até outro que indicou quase R$ 30 milhões neste ano.
O maior patrimônio foi declarado pelo fundador da Fucape, Aridelmo Teixeira (Novo), que disputará o cargo de governador pela segunda vez. O economista, empresário e ex-secretário da Fazenda de Vitória revelou ter propriedades que somam R$ 29.817.033,43, entre ações, investimentos e imóveis.
O segundo maior montante foi declarado por Carlos Manato (PL), cujos bens listados ao TSE somam mais de R$ 10,2 milhões. No rol de bens de Manato, que é médico especializado em ginecologia e obstetrícia e foi deputado federal por quatro mandatos, entre 2003 e 2018, estão imóveis, participações societárias e quotas e quinhões de capital, entre outros.
Na sequência aparece o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), que tenta a reeleição em 2022. Ele declarou R$ 2,03 milhões em bens ao TSE. Neste ano, a propriedade com maior valor é um apartamento de aproximadamente R$ 1,09 milhão.
Candidato ao governo pela Rede, Audifax Barcelos, ex-prefeito da Serra, declarou um patrimônio de R$ 1,57 milhão à Justiça Eleitoral, sendo que imóveis compõem a maior parte dos bens.
Já o candidato do PRTB, o terapeuta, administrador e consultor empresarial Claudio Paiva, apresentou patrimônio de R$ 98 mil na declaração de bens enviada ao TSE.
Ex-prefeito de Linhares, Guerino Zanon (PSD) declarou um patrimônio de R$ 738.632,43 à Justiça Eleitoral. A maior parte é referente a dois depósitos bancários que somam R$ 470 mil. Guerino também é dono de um imóvel avaliado em mais de R$ 88,8 mil, além de outros bens.
Somente o capitão da Polícia Militar Vinicius Sousa, lançado pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) na disputa pelo governo do Espírito Santo, declarou não ter patrimônio.
O TSE deixou de informar o detalhamento dos bens declarados por candidatos, a exemplo das empresas em que os postulantes têm participação societária. Segundo a Corte Eleitoral, a mudança em relação às regras vigentes durante as últimas eleições está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Veja os bens declarados pelos candidatos ao governo do ES:
ARIDELMO TEIXEIRA (NOVO)
- Quotas ou quinhões de capital: R$ 700.300
- Quotas ou quinhões de capital: R$ 50.000
- Quotas ou quinhões de capital: R$ 60.000
- Apartamento: R$ 1.766.075
- Apartamento: R$ 210.500
- Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica): R$ 26.195.000
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 835.158,43
- TOTAL: R$ 29.817.033,43
AUDIFAX BARCELOS (REDE)
- Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 150.000
- Casa: R$ 700.000
- Casa: R$ 300.000
- Sala ou conjunto: R$ 150.000
- Apartamento: R$ 250.000
- Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 20.000
- TOTAL: R$ 1.570.000,00
CARLOS MANATO (PL)
- Loja: R$ 36.738
- Quotas ou quinhões de capital: R$ 680.000
- Dinheiro em espécie - moeda nacional: R$50.000
- Apartamento: R$ 250.000
- Apartamento: R$ 2.700.000
- Terreno: R$ 1.500.000
- Terreno: R$ 220.000
- Terreno: R$ 400.000
- Terreno: R$ 115.000
- Outros bens imóveis: R$ 350.000
- Outros bens imóveis: R$ 700.000
- Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$2.000
- Outros bens e direitos: R$ 720.158,08
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 494,79
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 1.520,20
- Crédito decorrente de empréstimo: R$ 130.000
- Crédito decorrente de empréstimo: R$ 120.000
- Outras participações societárias: R$ 185.346,06
- Outras participações societárias: R$ 1.986.220
- Outras aplicações e Investimentos: R$ 8.221,53
- Sala ou conjunto: R$ 36.738
- Casa: R$ 50.000
- TOTAL: R$ 10.242.436,66
CLAUDIO PAIVA (PRTB)
- Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma: R$ 8.000
- Dinheiro em espécie - moeda nacional: R$ 50.000
- Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.: R$ 40.000
- TOTAL: R$ 98.000,00
GUERINO ZANON (PSD)
- Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 400.000
- Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 70.000
- Outros bens e direitos: R$ 15.000
- Outros bens e direitos: R$164.789,87
- Casa: R$ R$88.842,56
- TOTAL: R$ 738.632,43
RENATO CASAGRANDE (PSB)
- Apartamento: R$ 1.099.485,62
- Apartamento: R$ 661.730,22
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 34.608,78
- Quotas ou quinhões de capital: R$ 1.500
- Outros bens e direitos: R$ 13.381,19
- Casa: R$ 220.714,28
- TOTAL: R$ 2.031.420,09
VINICIUS SOUSA (PSTU)
- Declarou não ter patrimônio