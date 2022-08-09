Candidato ao governo do ES, Aridelmo declara patrimônio de R$ 29 milhões

Aridelmo Teixeira, candidato ao governo do ES pelo Novo Crédito: Partido Novo/ Reprodução

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou a divulgar nesta semana os bens declarados pelos candidatos nas Eleições 2022 que já registraram sua candidatura. Dos sete nomes confirmados nas convenções partidárias para a disputa ao governo do Espírito Santo, apenas dois deles tiveram os valores informados até esta terça-feira (9).

Um dos candidatos com patrimônio declarado é o de Aridelmo Teixeira , na corrida pelo Palácio Anchieta pelo Novo, que apresentou patrimônio milionário na declaração de bens enviada ao TSE. O economista, empresário e ex-secretário da Fazenda de Vitória revelou ter propriedades que somam R$ 29.817.033,43, entre ações, investimentos e imóveis.

Aridelmo, que é um dos fundadores e sócios da Fucape Business School, também concorreu ao cargo de governador em 2018, mas não foi eleito. Em comparação com os dados divulgados há quatro anos, ele teve um aumento de R$ 12,52 milhões em seu patrimônio.

Em ambos os registros, foram declarados, por exemplo, dois apartamentos. O valor de mercado de ambos, atualmente, é superior ao que relatado em 2018, podendo ser fruto de valorização dos imóveis no período ou de substituição. A rubrica "

VEJA O PATRIMÔNIO DECLARADO DE ARIDELMO (NOVO)

Quotas ou quinhões de capital: R$ 700.300,00

Quotas ou quinhões de capital: R$ 50.000,00



Quotas ou quinhões de capital: R$ 60.000,00



Apartamento: R$ 1.766.075,00



Apartamento: R$ 210.500,00



Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica): R$ 26.195.000,00



Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 835.158,43



O TSE deixou de informar o detalhamento dos bens declarados por candidatos. Segundo a Corte, a mudança em relação às regras vigentes durante as últimas eleições está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A maior parte do capital do empresário está alocada em aplicações financeiras. Somente o investimento em ações chega a R$ 26,1 milhões. Em 2018, seus recursos estavam alocados principalmente nas empresas das quais é sócio ou proprietário, listadas como “quotas ou quinhões de capital”, que representam uma soma mais “modesta” no registro atual.

Foram declaradas ainda aplicações em renda fixa (CDB, RDB e outros), que somam R$ 835.158,43. Há quatro anos, a soma depositada em conta corrente chegava a R$ 536.018,43.

Em julho, o empresário prometeu que, se eleito, vai doar o salário de R$ 25.231,90, brutos, recebido pelo chefe do Executivo estadual. Ele declarou à colunista de A Gazeta Letícia Gonçalves que pretende dividir por cinco o valor e o destinaria a entidades sociais, como ONGs.

Sobre os bens declarados ao TSE em 2022 e o ganho de capital em relação a 2018, o empresário informou, nesta terça-feira (9), por meio de nota, que “a variação se deu principalmente pela entrada de um novo investidor estratégico no nosso grupo econômico (Fucape) em 2019.”