A propaganda eleitoral na TV começa no dia 26 de agosto Crédito: Natalia Devens/Arquivo AG

A Gazeta com base na legislação eleitoral indica que Casagrande deve ficar com mais de 65% do tempo destinado para os candidatos ao governo do Estado. Com a aliança composta por 11 partidos em torno da sua candidatura à reeleição, o governador Renato Casagrande (PSB) garantiu a maior fatia no horário eleitoral gratuito no rádio e na TV no Espírito Santo. O tempo oficial a que cada candidato terá direito deve ser divulgado pela Justiça Eleitoral até 21 de agosto, mas cálculo decom base na legislação eleitoral indica que Casagrande deve ficar com mais de 65% do tempo destinado para os candidatos ao governo do Estado.

Your browser does not support the audio element. Casagrande vai ocupar mais de 60% do horário eleitoral para governo do ES

Os programas dos candidatos a governador serão veiculados no horário eleitoral gratuito em dois blocos de 10 minutos, às segundas, quartas e sextas-feiras, começando no dia 26 de agosto. A transmissão será às 7h15 e às 12h15 no rádio; e às 13h15 e às 20h35 na televisão.

Dos 10 minutos a que os candidatos a governador terão direito, Casagrande deve ficar com aproximadamente 6 minutos e 22 segundos, de acordo com a projeção de A Gazeta. Isso considerando que ele e os outros seis candidatos confirmados nas convenções partidárias se mantenham na corrida ao Palácio Anchieta com as alianças informadas até esta sexta-feira (12). Os partidos têm até a próxima segunda-feira (15) para registrar as candidaturas.

A Gazeta, o ex-deputado Pela estimativa de, o ex-deputado Carlos Manato (PL) deve ficar com a segunda maior fatia do horário eleitoral, com duração de 1 minuto e 19 segundos. O tempo é cinco vezes menor do que o projetado para Casagrande.

Cada bloco do horário eleitoral dos candidatos a governador deve ser preenchido ainda pelo ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD), com 1 minuto e 6 segundos; pelo ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede), que deve ter direito a 49 segundos; e pelo empresário e ex-secretário da Fazenda de Vitória Aridelmo Teixeira (Novo), cuja estimativa de tempo é de 24 segundos.

COMO É FEITO O CÁLCULO DO TEMPO DA PROPAGANDA ELEITORAL

Conforme previsto na legislação eleitoral, a divisão do tempo a que cada partido, federação partidária ou coligação terá direito depende da representação da legenda ou do grupo de siglas na Câmara dos Deputados, assim como se o partido disputa a eleição isolado ou agrupado com outras legendas. As regras para essa distribuição estão previstas na Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições), na Emenda Constitucional 97/2017 e na Resolução 23.671/2021 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A partir das eleições de 2018, passaram a valer as metas de desempenho para os partidos, chamadas de cláusulas de barreira, que restringem o acesso ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV apenas àquelas legendas que as cumprirem.

Com isso, a divisão do tempo de propaganda gratuita é calculada somente entre os partidos que atendam aos requisitos previstos na Emenda Constitucional 97, ou seja, aqueles que atingiram 1,5% dos votos válidos em nove Estados em 2018 ou elegeram ao menos nove deputados federais em nove Estados.

Diante dessas exigências, dois dos sete candidatos a governador do Espírito Santo não terão direito a tempo de propaganda no rádio e na TV em 2022, já que os partidos em que estão filiados não elegeram representantes na Câmara dos Deputados. São eles: Capitão Vinícius Sousa (PSTU) e Cláudio Paiva (PRTB).

Aos que cumpriram os requisitos constitucionais, 90% do tempo da propaganda eleitoral são divididos de maneira proporcional ao tamanho da bancada da legenda do candidato, da federação ou da coligação. Os outros 10% são divididos de maneira igual entre todos os concorrentes.

No caso de coligação majoritária (governador, senador e presidente), será considerado o resultado da soma dos representantes dos seis maiores partidos – caso haja federação, todos os partidos que a integram entram na soma como se fossem uma única legenda.

A Gazeta levou em consideração todos esses critérios acima citados. Confira abaixo como fica a divisão até o momento. Vale ressaltar que o cálculo oficial ainda será apresentado pela Justiça Eleitoral e pode haver mudança se algum partido abandonar a disputa ou alguma outra legenda entrar na coligação dos candidatos ao O cálculo estimado porlevou em consideração todos esses critérios acima citados.. Vale ressaltar que o cálculo oficial ainda será apresentado pela Justiça Eleitoral e pode haver mudança se algum partido abandonar a disputa ou alguma outra legenda entrar na coligação dos candidatos ao governo do Estado

INSERÇÕES DURANTE A PROGRAMAÇÃO

Além dos blocos de propaganda eleitoral que são veiculados de acordo com os cargos que os candidatos disputam – senador, governador e deputado estadual às segundas, quartas e sextas-feiras; presidente e deputado federal às terças, quintas-feiras e sábados –, os partidos também têm direito a inserções de 30 segundos e 60 segundos ao longo da programação regular das emissoras de rádio e televisão.

Enquanto o horário eleitoral em blocos é exibido de segunda a sábado, as inserções podem ser veiculadas de segunda a domingo. Ao todo, a legislação eleitoral prevê 70 minutos diários para a propaganda eleitoral gratuita em inserções, cujo critério fica a cargo dos partidos, federações ou coligações. As inserções devem entrar na programação transmitida entre as 5 horas da manhã e meia-noite.