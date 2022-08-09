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Eleições 2022

Candidato ao governo do ES, Vinicius Sousa declara não ter patrimônio

Lançado pelo PSTU, Sousa, que se coloca como um representante da classe trabalhadora, confirmou não ser uma “pessoa de posses” e destacou que sobrevive do salário, com o qual sustenta a família
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

09 ago 2022 às 19:50

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 19:50

Capitão Vinicius Sousa, candidato ao governo do ES pelo PSTU
Capitão Vinicius Sousa, candidato ao governo do ES pelo PSTU Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta semana, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou a divulgar os bens declarados pelos candidatos nas Eleições 2022 que já registraram sua candidatura. Dos sete nomes confirmados nas convenções partidárias para a disputa ao governo do Espírito Santo, dois deles tiveram os valores informados até esta terça-feira (9).
Lançado pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) na disputa pelo governo do Espírito Santo, o capitão da Polícia Militar Vinicius Sousa declarou não ter patrimônio.
À reportagem de A Gazeta, Sousa, que se coloca como um representante da classe trabalhadora, confirmou não ser uma “pessoa de posses” e destacou que sobrevive do salário, com o qual sustenta a família.

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“Não sou uma pessoa de posses. Minha família é de origem humilde e sempre vivemos apenas do trabalho. Sou casado, pai de três crianças e, do mesmo modo que os demais trabalhadores, com o salário que recebo do meu emprego eu cuido de minha família, das nossas necessidades.”
E complementou: “Os demais candidatos apresentarão uma lista de bens muito acima da realidade da população de nosso país, vivem em outro nível e não têm conhecimento do que passa um trabalhador empregado ou um pequeno comerciante, muito menos do que passa um trabalhador desempregado para alimentar seus filhos.”
O candidato ainda criticou o sistema político e colocou-se ao lado da classe trabalhadora. "O sistema político dos ricos não se parece em nada com o povo, e está decidindo o futuro de nossos filhos. Nós, da classe trabalhadora, não podemos assistir a isso calados."
Capitão Sousa é integrante do movimento "Policiais Antifascismo". Entrou para a política em 2019, quando disputou a eleição suplementar para prefeito de Castelo. No ano seguinte, foi vice na chapa de Joana D'Arck (PT), que era candidata a prefeita de Cachoeiro de Itapemirim, cidade onde hoje atua pela Polícia Militar.
Vice na chapa de Capitão Sousa, Soraia Chiabai declarou ter R$ 598.353,97 em bens. O valor inclui um terreno de R$ 104.642,41, um apartamento de R$ 362.186,84, R$ 78.345,49 em aplicações e investimentos, R$ 1.385,57 em ações, um veículo de R$ 41.000,00, depósito bancário de R$ 1.293,66 e R$ 9.500,00 em cotas e quinhões de capital. 

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