Candidato ao governo do ES, Vinicius Sousa declara não ter patrimônio

Capitão Vinicius Sousa, candidato ao governo do ES pelo PSTU Crédito: Ricardo Medeiros

Nesta semana, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou a divulgar os bens declarados pelos candidatos nas Eleições 2022 que já registraram sua candidatura. Dos sete nomes confirmados nas convenções partidárias para a disputa ao governo do Espírito Santo, dois deles tiveram os valores informados até esta terça-feira (9).

À reportagem de A Gazeta, Sousa, que se coloca como um representante da classe trabalhadora, confirmou não ser uma “pessoa de posses” e destacou que sobrevive do salário, com o qual sustenta a família.

“Não sou uma pessoa de posses. Minha família é de origem humilde e sempre vivemos apenas do trabalho. Sou casado, pai de três crianças e, do mesmo modo que os demais trabalhadores, com o salário que recebo do meu emprego eu cuido de minha família, das nossas necessidades.”

E complementou: “Os demais candidatos apresentarão uma lista de bens muito acima da realidade da população de nosso país, vivem em outro nível e não têm conhecimento do que passa um trabalhador empregado ou um pequeno comerciante, muito menos do que passa um trabalhador desempregado para alimentar seus filhos.”

O candidato ainda criticou o sistema político e colocou-se ao lado da classe trabalhadora. "O sistema político dos ricos não se parece em nada com o povo, e está decidindo o futuro de nossos filhos. Nós, da classe trabalhadora, não podemos assistir a isso calados."

Capitão Sousa é integrante do movimento "Policiais Antifascismo". Entrou para a política em 2019, quando disputou a eleição suplementar para prefeito de Castelo. No ano seguinte, foi vice na chapa de Joana D'Arck (PT), que era candidata a prefeita de Cachoeiro de Itapemirim, cidade onde hoje atua pela Polícia Militar.