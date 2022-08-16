Saiba quem são os 9 candidatos na disputa para o Senado no ES

Servidor público federal, Filipe Skiter apresenta-se como candidato do PSTU com o músico Atila Ibilê e o aposentado Cosme Fermino. Aos 37 anos, integrou o movimento estudantil e está há mais de 20 anos na militância de pautas sociais. Não é a primeira vez de Skiter na disputa eleitoral. Em 2006 e 2014, o servidor público concorreu a uma vaga na Assembleia Legislativa, mas não se elegeu.