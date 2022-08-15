Magno Malta e Rose de Freitas anunciam suplentes na disputa ao Senado

Magno Malta (PL) e Rose de Freitas (MDB) concorrem ao Senado nas eleições 2022 Crédito: Alan Santos/PR e Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ex-senador Magno Malta (PL) e a senadora Rose de Freitas (MDB) anunciaram os seus suplentes nesta segunda-feira (15), último dia para registro de candidaturas nas eleições 2022 . Enquanto o ex-senador optou por um empresário e um militar para compor a sua chapa, a senadora selecionou duas ex-prefeitas para ocuparem as vagas de primeira e segunda suplentes.

A chapa de Magno Malta foi formada por dois homens, sendo que a primeira suplência ficou com o empresário Abraão Veloso (PL) e a segunda com o Tenente Emerson (PTB), que é do Corpo de Bombeiros. Ele foi indicado pela Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Pensionistas de Militares do Estado do Espírito Santo (Aspomires).

Outros sete candidatos ao Senado aparecem na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com solicitação de registro de candidatura: Antonio Bungenstab (PRTB), Coronel Lugato (DC), Idalecio Carone (Agir), Erick Musso (Republicanos), Filipe Skiter (PSTU), Gilberto Campos (Psol) e Nelson Junior (Avante).

CHAPAS PARA A DISPUTA AO SENADO REGISTRADAS

Antonio Bungenstab (PRTB) ; 1º suplente – Ceumar (PRTB); 2º suplente – Maria do Socorro (PRTB);

; 1º suplente – Ceumar (PRTB); 2º suplente – Maria do Socorro (PRTB); Coronel Lugato (DC) ; 1º suplente – Carla da Excursão (DC) ; 2º suplente – Fernando Meier (DC);

; 1º suplente – Carla da Excursão (DC) ; 2º suplente – Fernando Meier (DC); Erick Musso (Republicanos) ; 1º suplente – Edimar (Republicanos); 2º suplente – Bruna Raphaela (Republicanos);

; 1º suplente – Edimar (Republicanos); 2º suplente – Bruna Raphaela (Republicanos); Filipe Skiter (PSTU) ; 1º suplente – Atila Ibilê (PSTU); 2º suplente – Cosme Fermino (PSTU);

; 1º suplente – Atila Ibilê (PSTU); 2º suplente – Cosme Fermino (PSTU); Gilberto Campos (Psol) ; 1º suplente – Rafaella Machado (Psol); 2º suplente – Wilson Junior (Psol);

; 1º suplente – Rafaella Machado (Psol); 2º suplente – Wilson Junior (Psol); Idalecio Carone (Agir) ; 1º suplente – Cezar Assreuy (Agir); 2º suplente – Luciano Xerox (Agir);

; 1º suplente – Cezar Assreuy (Agir); 2º suplente – Luciano Xerox (Agir); Magno Malta (PL) ; 1º suplente – Abraão Veloso (PL); 2º suplente – Tenente Emerson (PTB);

; 1º suplente – Abraão Veloso (PL); 2º suplente – Tenente Emerson (PTB); Nelson Junior (Avante) ; 1º suplente – Marcel Carone (Avante); 2º suplente – Romeu Rocha (Avante);

; 1º suplente – Marcel Carone (Avante); 2º suplente – Romeu Rocha (Avante); Rose de Freitas (MDB); 1ª suplente – Solange Lube (MDB); 2ª suplente – Vera Costa (PDT).

Entre os concorrentes ao cargo de senador, as candidaturas que obtiveram o apoio de mais partidos são Rose de Freitas, que repete a mesma coligação do governador Renato Casagrande (PSB), formada por 10 partidos (MDB, PSB, PDT, PP, Podemos, Federação PT/PV/PCdoB e Federação PSDB/Cidadania), e o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), que vai para a corrida ao Senado em uma coligação de quatro partidos – Republicanos, União Brasil, PSC e Patriota.

Enquanto Rose vai concorrer à reeleição com o apoio do governador Casagrande, Erick decidiu ir para a disputa sem apoiar nenhum candidato a governador oficialmente. O candidato ao Senado pelo Agir, Idalecio Carone, também não está coligado com candidato ao governo do Estado, embora ele tenha declarado voto em Audifax Barcelos (Rede).

Quem também, até o momento, não apoia nenhum candidato ao governo é o auditor fiscal aposentado Gilberto Campos (Psol). Embora tenha sido lançado pela Federação Rede/Psol, o seu partido não declarou apoio ao candidato a governador da Rede, Audifax Barcelos. Este vai apoiar outro candidato ao Senado, o pastor Nelson Junior (Avante), que concorre isoladamente.

O candidato do DC ao Senado, Coronel Júlio César Lugato, também foi lançado isoladamente pelo seu partido, que integra a coligação do ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) na disputa para governador do Estado. Segundo o presidente estadual do DC, Marcos Caran, ressaltou que foi uma decisão do grupo lançar Lugato isolado, sem coligação, mesmo que a chapa de Guerino não tenha concorrente ao Senado registrado.

Os demais candidatos ao Senado fazem dobradinha com nomes do partido para a corrida ao Palácio Anchieta: no PL, Magno Malta disputa o Senado e Carlos Manato o governo; no PRTB, Antonio Bungenstab concorre a senador e Cláudio Paiva a governador; e no PSTU Filipe Skiter apoia Capitão Vinicius Sousa.

Atualização O texto foi atualizado para alterar o partido do segundo suplente de Magno Malta, Tenente Emerson. Apesar de constar no sistema DivulgaCand como PL, a assessoria do candidato informou que ele está filiado ao PTB. Além disso, foi incluída a candidatura do Coronel Lugato (DC), que não constava no sistema quando da publicação inicial do texto.