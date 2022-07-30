Senadora Rose de Freitas (MDB) vai tentar a reeleição ao Senado com apoio do governador Renato Casagrande (PSB) Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil e Secom/ES

Ele assegurou que não está participando do debate sobre os suplentes na chapa da senadora, mas disse que a decisão deve levar em consideração critérios pessoais e também políticos. "Ela está coordenando (debate sobre suplentes). Não estou interferindo na escolha dela não", garantiu o governador.

Your browser does not support the audio element. Casagrande confirma - Rose de Freitas é a nossa candidata ao Senado

A expectativa é de que Rose anuncie os seus suplentes durante a convenção do MDB, na manhã deste domingo (31). Em seguida, ela participará da convenção do PSB, onde será anunciada como candidata ao Senado da coligação de Casagrande.

Indagado sobre a possibilidade de o PP apoiar outro nome para o Senado diferente de Rose, uma vez que o partido não fechou a questão durante a convenção , o governador afirmou que "esse é um assunto do PP".

Uma das possibilidades ventiladas na convenção do PP é de que lideranças do partido apoiarão, ainda que informalmente, o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), pré-candidato a senador

"Formalmente, o PP está coligando conosco e a senadora Rose de Freitas será a nossa candidata ao Senado. Então, formalmente o PP também deverá estar com a senadora Rose. Mas esse é um assunto do PP com a senadora Rose e eles terão de acabar de ajustar na semana que vem. Se algum líder do PP apoiar uma outra candidatura é um assunto interno do PP", disse Casagrande.

Nos bastidores, a informação é de que o PP deixará os filiados livres para apoiarem o candidato que desejarem e não firmará aliança formal com nenhum candidato ao Senado. Essa possibilidade existe porque os cargos de governador e senador têm chapas distintas.