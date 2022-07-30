PP confirma aliança com Casagrande e deixa apoio ao Senado em aberto

Em convenção, PP aprova coligação em defesa da reeleição do governador Renato Casagrande (PSB) com Ricardo Ferraço (PSDB) na vaga de vice Crédito: Rafael Segatto/Divulgação

No entanto, o PP deixou em aberto para quem irá o apoio oficial do partido na disputa para senador. Caberá à Executiva estadual do partido dar continuidade às negociações, que poderão se estender até o prazo final para registro de candidaturas, no dia 15 de agosto.

A senadora Rose de Freitas (MDB), que será a candidata oficial da chapa de Casagrande para o Senado, tem conversas agendadas com a direção do PP, mas há lideranças no partido que defendem o apoio ao presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), também pré-candidato a senador. Um terceiro nome para o Senado que contaria com apoio de algumas lideranças do PP é o coronel Alexandre Ramalho (Podemos), que ainda tenta viabilizar sua candidatura avulsa.

Com esses posicionamentos divergentes no âmbito interno, nos bastidores já é dado como certo que o PP deixará os filiados livres para apoiarem quem quiserem. Até porque, estando oficialmente na chapa de Casagrande ao governo, só restaria ao partido se unir formalmente com a candidata oficial da coligação para senador, que será Rose de Freitas.

Oficialmente, entretanto, o presidente estadual do PP, Marcus Vicente, ressaltou que o objetivo do partido é conversar com todos os candidatos.

Questionado sobre a possibilidade de apoio informal a Erick, ventilada durante a convenção, reiterou: "Vamos conversar com todos os candidatos. Todos, sem nenhuma exceção".

EXPECTATIVA DE ELEGER A MAIOR BANCADA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS

Durante o evento, que contou com a participação de Casagrande e do candidato a vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB), o PP também lançou chapa completa para a disputa à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa. No mercado político, a aposta é de que o partido consiga eleger três deputados federais - atualmente tem quatro com mandato: Da Vitória, Evair de Melo, Neucimar Fraga e Norma Ayub - e o mesmo número de deputados estaduais, no mínimo.

Em seu discurso aos convencionais do PP, Casagrande ressaltou a importância do partido, presidido pelo ex-deputado federal e seu ex-secretário estadual de Saneamento Urbano, Marcus Vicente, a quem teceu vários elogios. Ele era um dos cotados para a vaga de vice, que acabou ficando com Ferraço, e o PP também chegou a pleitear uma vaga para o Senado, cujo cotado era Da Vitória, mas abriu mão para estar na coligação de Casagrande.

Convenção estadual do PP declara apoio à reeleição de Renato Casagrande (PSB) Crédito: Ednalva Andrade

"O PP fará de três a quatro deputados federais e de três a quatro deputados estaduais. O PP é o partido mais estruturado em termos de bancada federal que temos no Espírito Santo. Não é qualquer partido que tem a capacidade de apostar nessa expectativa", discursou Casagrande em afago aos apoiadores do partido.

Em relação à campanha eleitoral, o governador ressaltou que não vai mirar em nenhum adversário. "Eu não faço política destruindo adversários. Faço política construindo o nosso projeto", enfatizou.

Pouco antes, contudo, coube ao vice da chapa dar o recado aos adversários no discurso aos convencionais do PP, depois de agradecer a Marcus Vicente e ao partido pelo apoio ao projeto político liderado por Casagrande.

"Vamos manter o Espírito Santo no rumo certo e impedir que aventuras políticas possam tomar de assalto o que tem sido construído pelo governador. A campanha será do mais elevado nível da nossa parte. Mas também estaremos preparados para rebater com muita energia qualquer ataque dos adversários", garantiu Ferraço.