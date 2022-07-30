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Eleições 2022

PP confirma aliança com Casagrande e deixa apoio ao Senado em aberto

Partido aprovou por unanimidade a participação na coligação do governador Renato Casagrande para a disputa ao governo do ES, mas ainda discute quem apoiará ao Senado
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

30 jul 2022 às 14:57

Publicado em 30 de Julho de 2022 às 14:57

Em convenção, PP aprova coligação para reeleição do governador Renato Casagrande (PSB) com Ricardo Ferraço (PSDB) na vaga de vice
Em convenção, PP aprova coligação em defesa da reeleição do governador Renato Casagrande (PSB) com Ricardo Ferraço (PSDB) na vaga de vice Crédito: Rafael Segatto/Divulgação
Sem surpresas, o PP aprovou o apoio à reeleição do governador Renato Casagrande (PSB) durante convenção estadual do partido realizada neste sábado (30). A novidade foi a unanimidade da sigla em torno do apoio, uma vez que algumas lideranças da legenda chegaram a bradar aos quatro cantos que o PP deixaria a aliança com Casagrande caso o PT entrasse. O Partido dos Trabalhadores é, junto com o bolsonarista PP, um dos 11 partidos que estará na coligação do governador.
No entanto, o PP deixou em aberto para quem irá o apoio oficial do partido na disputa para senador. Caberá à Executiva estadual do partido dar continuidade às negociações, que poderão se estender até o prazo final para registro de candidaturas, no dia 15 de agosto.
A senadora Rose de Freitas (MDB), que será a candidata oficial da chapa de Casagrande para o Senado, tem conversas agendadas com a direção do PP, mas há lideranças no partido que defendem o apoio ao presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), também pré-candidato a senador. Um terceiro nome para o Senado que contaria com apoio de algumas lideranças do PP é o coronel Alexandre Ramalho (Podemos), que ainda tenta viabilizar sua candidatura avulsa.
Com esses posicionamentos divergentes no âmbito interno,  nos bastidores já é dado como certo que o PP deixará os filiados livres para apoiarem quem quiserem. Até porque, estando oficialmente na chapa de Casagrande ao governo, só restaria ao partido se unir formalmente com a candidata oficial da coligação para senador, que será Rose de Freitas. 

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Oficialmente, entretanto, o presidente estadual do PP, Marcus Vicente, ressaltou que o objetivo do partido é conversar com todos os candidatos.
Questionado sobre a possibilidade de apoio informal a Erick, ventilada durante a convenção, reiterou: "Vamos conversar com todos os candidatos. Todos, sem nenhuma exceção".

EXPECTATIVA DE ELEGER A MAIOR BANCADA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS

Durante o evento, que contou com a participação de Casagrande e do candidato a vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB), o PP também lançou chapa completa para a disputa à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa. No mercado político, a aposta é de que o partido consiga eleger três deputados federais - atualmente tem quatro com mandato: Da Vitória, Evair de Melo, Neucimar Fraga e Norma Ayub -  e o mesmo número de deputados estaduais, no mínimo. 
Em seu discurso aos convencionais do PP, Casagrande ressaltou a importância do partido, presidido pelo ex-deputado federal e seu ex-secretário estadual de Saneamento Urbano, Marcus Vicente, a quem teceu vários elogios. Ele era um dos cotados para a vaga de vice, que acabou ficando com Ferraço, e o PP também chegou a pleitear uma vaga para o Senado, cujo cotado era Da Vitória, mas abriu mão para estar na coligação de Casagrande.
Convenção estadual do PP declara apoio à reeleição de Renato Casagrande (PSB)
Convenção estadual do PP declara apoio à reeleição de Renato Casagrande (PSB) Crédito: Ednalva Andrade
"O PP fará de três a quatro deputados federais e de três a quatro deputados estaduais. O PP é o partido mais estruturado em termos de bancada federal que temos no Espírito Santo. Não é qualquer partido que tem a capacidade de apostar nessa expectativa", discursou Casagrande em afago aos apoiadores do partido.
Em relação à campanha eleitoral, o governador ressaltou que não vai mirar em nenhum adversário. "Eu não faço política destruindo adversários. Faço política construindo o nosso projeto", enfatizou.
Pouco antes, contudo, coube ao vice da chapa dar o recado aos adversários no discurso aos convencionais do PP, depois de agradecer a Marcus Vicente e ao partido pelo apoio ao projeto político liderado por Casagrande.
"Vamos manter o Espírito Santo no rumo certo e impedir que aventuras políticas possam tomar de assalto o que tem sido construído pelo governador. A campanha será do mais elevado nível da nossa parte. Mas também estaremos preparados para rebater com muita energia qualquer ataque dos adversários", garantiu Ferraço.
A convenção também contou com discursos de todos os candidatos homologados para concorrer a uma vaga de deputado federal e estadual. Cada candidato teve direito a discursar após a leitura da chapa e muitos aproveitaram para enfatizar o apoio do partido à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). A principal liderança bolsonarista do partido, o deputado federal Evair de Melo (PP) deixou o evento, onde integrava a mesa, antes da chegada do governador Casagrande.

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