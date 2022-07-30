Cinco candidatos ao governo do ES serão oficializados no fim de semana

Casagrande, Manato, Audifax, Guerino e Vinicius terão os nomes homologados em convenções neste fim de semana Crédito: Montagem A Gazeta

O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) e o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) devem ter seus nomes confirmados para governador neste sábado, mas ainda não indicaram seus vices. Quem também terá o nome homologado neste sábado é o capitão Vinícius Sousa (PSTU). Ele, todavia, já tem a chapa completa e terá ao seu lado, concorrendo para vice, a jornalista Soraia Chiabai.

Audifax conta com o apoio do Psol, que formou federação com a Rede, além da aliança com o Solidariedade e o Avante. O apoio desta última legenda foi obtido com interferência das direções nacionais dos dois partidos e pegou de surpresa a direção estadual . Com isso, embora o ex-prefeito da Serra deseje ter em sua chapa o pastor Nelson Júnior (Avante) concorrendo ao Senado, nenhuma definição a respeito foi anunciada pelos pré-candidatos ou pelos seus partidos.

Outro imbróglio a ser resolvido por Audifax é em relação ao Psol. As duas siglas estão federadas pelos próximos quatro anos em todo o Brasil, mas sempre mantiveram distância no Espírito Santo. O casamento forçado não agradou a nenhum dos dois lados por aqui e os dois partidos têm apenas tolerado a parceria no papel. Na convenção deste sábado, espera-se saber o exato nível de tolerância entre as duas siglas, já que o Psol confirmou que lançará para o Senado o nome da liderança do movimento negro Gilbertinho Campos, que defende pautas progressistas totalmente opostas às do pastor do Avante.

Audifax aposta na sua experiência como gestor de diversas secretarias municipais e estaduais e, principalmente, como prefeito da Serra por três mandatos para ganhar força na disputa ao governo. No entanto, vai para a convenção sem apoios de peso firmados. O evento será em Santa Luíza, Vitória. (Confira abaixo a tabela com todas as convenções previstas no Estado).

Já Manato vai para a convenção tentando colar cada vez mais o seu nome e a sua imagem ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que concorre à reeleição. Há expectativa em relação ao anúncio de um nome do PTB para a vaga de vice, ainda que o ex-deputado esteja reservando o espaço para tentar atrair outros aliados. O PL também lançará o ex-senador Magno Malta para a corrida por uma cadeira no Senado, em encontro

Os dois estiveram muito próximos ao presidente da República no último sábado (23), durante a visita de Bolsonaro ao Espírito Santo para participar da Marcha para Jesus . O evento religioso virou praticamente um evento de campanha eleitoral antecipada.

COLIGAÇÃO DE CASAGRANDE TEM MAIS DE 10 PARTIDOS

Com o apoio de 10 partidos além da própria sigla, o governador Renato Casagrande (PSB) oficializa neste domingo (31) a sua candidatura à reeleição. Ele já anunciou e o PSDB confirmou na última quinta-feira (28) o ex-senador Ricardo Ferraço para compor a sua chapa concorrendo a vice-governador.

Estão na lista dos que apoiam a reeleição do governador, além do PSB e PSDB: Cidadania, MDB, PT, PV, PCdoB, PDT, PP, Pros e Podemos.

A única posição que falta ser anunciada na coligação de Casagrande é o nome da senadora Rose de Freitas (MDB) para a disputa ao Senado. O apoio a ela é dado como certo por todo o meio político, mas o governador também prestigiou a convenção do Podemos nesta sexta-feira (29), que adiou a definição sobre a pré-candidatura do coronel Alexandre Ramalho (Podemos) a senador.

Antes de o governador discursar na convenção do PSB, o que deve ocorrer em torno das 11h, a senadora deve confirmar quem serão os parceiros na sua chapa à reeleição, como suplentes de senador, durante a convenção do MDB, marcada para começar às 9 horas.

À reportagem, Rose de Freitas garantiu que fará o anúncio na convenção. Contudo, o mercado político ainda especula quais serão os suplentes indicados. O ex-prefeito de Cariacica Juninho (Cidadania) e o ex-deputado estadual Genivaldo Lievori (PT) estão entre os cotados. Mas a avaliação no mercado político é de que falta um nome de mais peso.

Ao mesmo tempo em que Casagrande e Rose estarão confirmando seus nomes para disputar a reeleição dos respectivos cargos que ocupam, o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) vai se lançar na disputa ao governo em convenção conjunta com o PMB e o Democracia Cristã (DC).

Guerino Zanon também vem com discurso sobre a sua experiência como prefeito - ele comandou o município de Linhares por cinco mandatos -, mas chega à convenção sem apoios robustos. O DC anunciou recentemente como pré-candidato ao Senado o coronel Júlio César Lugato, ex-comandante-geral da Polícia Militar.

Sem outros apoios confirmados até o momento, há expectativa em relação ao ex-prefeito de Linhares definir se apoiará Lugato para o Senado e quem ele terá como candidato a vice-governador.

Ainda no domingo, o nome do presidente da Assembleia Legislativa Erick Musso (Republicanos), deve ser confirmado pelo partido para a disputa ao Senado. Ele recuou da disputa ao governo e firmou apoio com o União Brasil, partido comandado pelo deputado federal Felipe Rigoni, que também retirou o nome da corrida ao Palácio Anchieta esta semana.

De acordo com informações de bastidores, Erick seria o sonho de parceria de Guerino Zanon para a disputa ao Senado. No entanto, o presidente da Assembleia e Rigoni asseguraram que não apoiarão nenhum nome para a disputa ao governo do Estado.