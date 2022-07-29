PSDB confirma Ferraço como vice de Casagrande e dá apoio a Rose ao Senado

Ricardo Ferraço enalteceu a confiança mútua na chapa com Casagrande Crédito: Natalia Bourguignon

PSDB confirmou em convenção nesta quinta-feira (28) o nome de Ricardo Ferraço como vice na chapa do governador Renato Casagrande (PSB), que busca a reeleição. O anúncio já tinha sido feito há dez dias, mas foi oficializado no evento do partido, que é federado com o Cidadania.

Em Brasília (DF), para a convenção nacional do PSB, Renato Casagrande não participou da convenção em Vitória. Mas a primeira-dama do Estado, Virgínia Casagrande, esteve presente para representá-lo. Também participaram do evento o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, e a senadora Rose de Freitas (MDB), que recebeu dos presentes na convenção muitos elogios e a promessa de apoio em sua candidatura à reeleição.

A federação PSDB-Cidadania integra a ampla aliança que se formou em torno de Casagrande sob a condição de ocupar a vaga de vice. Ricardo tem a simpatia de empresários, o que ajuda a equilibrar a chapa, liderada por um socialista e que conta com o apoio do PT de Lula.

Para A Gazeta, ele afirmou que agrega experiência à chapa, o que, segundo ele, tem mais valor que os "discursos".



"Agrega uma experiência forjada no trabalho e na entrega nos cargos que ocupei, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Vivemos um tempo em que a experiência tem feito a diferença muito mais do que os discursos. Porque o dia a dia exige compromisso e dedicação para priorizar e organizar com muita eficiência a escassez de recursos na gestão pública. Foi um misto dessas variáveis que levou o PSDB, em nome da nossa federação com o Cidadania, a me indicar para representar esses partidos no projeto político liderado pelo Casagrande", disse.

Ferraço foi senador pelo Espírito Santo de 2011 a 31 de janeiro de 2019. Tentou a reeleição em 2018, com o apoio de Casagrande, mas perdeu. Desde que deixou o mandato de senador, no início de 2019, passou a atuar na iniciativa privada, inclusive como consultor empresarial. Também já foi vice-governador do Espírito Santo, na gestão de Paulo Hartung, entre 2007 e 2011. Hartung e Casagrande hoje são adversários.

A carreira de Ricardo começou em 1982, quando assumiu seu primeiro mandato eletivo como vereador de Cachoeiro de Itapemirim . Ele seguiu a tradição familiar, já que é filho do deputado estadual e ex-prefeito de Cachoeiro Theodorico Ferraço (PP). Trajetória que foi elogiada pelo presidente nacional do PSDB.

Convenção do PSDB em Vitória anuncia Ricardo Ferraço para vice de Casagrande na Crédito: Natalia Bourguignon

"Como senador, pude conhecer Ricardo Ferraço, um dos mais brilhantes senadores, mais intransigentes na defesa dos interesses do Estado. Conheci Casagrande como deputado federal. Acompanhei o compromisso dele com a coisa pública. Agora estamos aqui em busca de homens e mulheres com compromisso público nessa fase difícil do país. Nessa construção, a palavra chave é cuidar da população que mais precisa", destacou Bruno Araújo.

Em seu discurso, Ferraço aproveitou para exaltar Rose de Freitas, fazendo elogios à habilidade da senadora - candidata à reeleição - em trazer recursos para o Espírito Santo.

"Rose é nossa candidata a senadora. Vai ser muito importante que possamos caminhar todos juntos. Porque estou recebendo a honra da nossa federação para que possa compartilhar com Casagrande, se for da vontade de Deus e dos capixabas, mais quatro anos de muito trabalho, prosperidade e desenvolvimento social. Para que o Espírito Santo possa corresponder por tudo o que os capixabas têm de fé e confiança, vamos precisar de Rose no Senado. Não somos uma ilha. Nós estamos numa jornada coletiva", frisou Ferraço.

Rose, por sua vez, destacou sua vontade de buscar a reeleição e mandou um recado aos concorrentes na disputa pela vaga no Senado.

"Em qualquer idade e em qualquer etapa da vida, não esperem que eu vá para casa colocar um chinelo e ficar ouvindo uma música, enquanto estão em risco coisas valiosas no País, como democracia, liberdade, justiça social e emprego. Vamos fazer um milhão de votos outra vez para tirar o homem preguiçoso que quer sentar naquela cadeira", discursou a senadora.

ESPECULAÇÃO SOBRE DISPUTA AO GOVERNO EM 2026

No mercado político, tão logo Ferraço foi confirmado como pré-candidato a vice de Casagrande, já surgiram especulações em torno do nome dele para uma eventual sucessão do socialista daqui a quatro anos, caso o governador seja reeleito em outubro deste ano. O tucano, porém, voltou a negar essa hipótese.

"Qualquer especulação sobre a disputa ao governo em 2026 é fruto da ficção. Primeiramente, é preciso evoluir de pré-candidato a candidato. Depois, será preciso, com humildade e muito debate com os capixabas, ganhar a eleição deste ano. Além disso, será necessário fazer um governo que corresponda à confiança e à expectativa dos eleitores. Casagrande não tem nenhum compromisso comigo para 2026. A Bíblia ensina que a arrogância é a antessala do fracasso. Pensar em 26 não faz o menor sentido", destacou Ferraço.