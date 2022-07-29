PSDB confirma Ferraço como vice de Casagrande e dá apoio a Rose ao Senado

O PSDB confirmou em convenção nesta quinta-feira (28) o nome de Ricardo Ferraço como vice na chapa do governador Renato Casagrande (PSB), que busca a reeleição. O anúncio já tinha sido feito há dez dias, mas foi oficializado no evento do partido, que é federado com o Cidadania.
Em Brasília (DF), para a convenção nacional do PSB, Renato Casagrande não participou da convenção em Vitória. Mas a primeira-dama do Estado, Virgínia Casagrande, esteve presente para representá-lo. Também participaram do evento o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, e a senadora Rose de Freitas (MDB), que recebeu dos presentes na convenção muitos elogios e a promessa de apoio em sua candidatura à reeleição.
A federação PSDB-Cidadania integra a ampla aliança que se formou em torno de Casagrande sob a condição de ocupar a vaga de vice. Ricardo tem a simpatia de empresários, o que ajuda a equilibrar a chapa, liderada por um socialista e que conta com o apoio do PT de Lula.
Para A Gazeta, ele afirmou que agrega experiência à chapa, o que, segundo ele, tem mais valor que os "discursos".
"Agrega uma experiência forjada no trabalho e na entrega nos cargos que ocupei, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Vivemos um tempo em que a experiência tem feito a diferença muito mais do que os discursos. Porque o dia a dia exige compromisso e dedicação para priorizar e organizar com muita eficiência a escassez de recursos na gestão pública. Foi um misto dessas variáveis que levou o PSDB, em nome da nossa federação com o Cidadania, a me indicar para representar esses partidos no projeto político liderado pelo Casagrande", disse.
Ferraço foi senador pelo Espírito Santo de 2011 a 31 de janeiro de 2019. Tentou a reeleição em 2018, com o apoio de Casagrande, mas perdeu. Desde que deixou o mandato de senador, no início de 2019, passou a atuar na iniciativa privada, inclusive como consultor empresarial. Também já foi vice-governador do Espírito Santo, na gestão de Paulo Hartung, entre 2007 e 2011. Hartung e Casagrande hoje são adversários.
A carreira de Ricardo começou em 1982, quando assumiu seu primeiro mandato eletivo como vereador de Cachoeiro de Itapemirim. Ele seguiu a tradição familiar, já que é filho do deputado estadual e ex-prefeito de Cachoeiro Theodorico Ferraço (PP). Trajetória que foi elogiada pelo presidente nacional do PSDB.
"Como senador, pude conhecer Ricardo Ferraço, um dos mais brilhantes senadores, mais intransigentes na defesa dos interesses do Estado. Conheci Casagrande como deputado federal. Acompanhei o compromisso dele com a coisa pública. Agora estamos aqui em busca de homens e mulheres com compromisso público nessa fase difícil do país. Nessa construção, a palavra chave é cuidar da população que mais precisa", destacou Bruno Araújo.
Em seu discurso, Ferraço aproveitou para exaltar Rose de Freitas, fazendo elogios à habilidade da senadora - candidata à reeleição - em trazer recursos para o Espírito Santo.
"Rose é nossa candidata a senadora. Vai ser muito importante que possamos caminhar todos juntos. Porque estou recebendo a honra da nossa federação para que possa compartilhar com Casagrande, se for da vontade de Deus e dos capixabas, mais quatro anos de muito trabalho, prosperidade e desenvolvimento social. Para que o Espírito Santo possa corresponder por tudo o que os capixabas têm de fé e confiança, vamos precisar de Rose no Senado. Não somos uma ilha. Nós estamos numa jornada coletiva", frisou Ferraço.
Rose, por sua vez, destacou sua vontade de buscar a reeleição e mandou um recado aos concorrentes na disputa pela vaga no Senado.
"Em qualquer idade e em qualquer etapa da vida, não esperem que eu vá para casa colocar um chinelo e ficar ouvindo uma música, enquanto estão em risco coisas valiosas no País, como democracia, liberdade, justiça social e emprego. Vamos fazer um milhão de votos outra vez para tirar o homem preguiçoso que quer sentar naquela cadeira", discursou a senadora.
ESPECULAÇÃO SOBRE DISPUTA AO GOVERNO EM 2026
No mercado político, tão logo Ferraço foi confirmado como pré-candidato a vice de Casagrande, já surgiram especulações em torno do nome dele para uma eventual sucessão do socialista daqui a quatro anos, caso o governador seja reeleito em outubro deste ano. O tucano, porém, voltou a negar essa hipótese.
"Qualquer especulação sobre a disputa ao governo em 2026 é fruto da ficção. Primeiramente, é preciso evoluir de pré-candidato a candidato. Depois, será preciso, com humildade e muito debate com os capixabas, ganhar a eleição deste ano. Além disso, será necessário fazer um governo que corresponda à confiança e à expectativa dos eleitores. Casagrande não tem nenhum compromisso comigo para 2026. A Bíblia ensina que a arrogância é a antessala do fracasso. Pensar em 26 não faz o menor sentido", destacou Ferraço.
A convenção confirmou uma chapa com 11 nomes na disputa por vaga na Câmara de Deputados, como anunciou o presidente estadual do PSDB, deputado Vandinho Leite. Entre os indicados para concorrer a deputado federal, estão o deputado estadual Sérgio Majeski; o presidente da Câmara da Serra, Rodrigo Caldeira; o ex-prefeito de Vila Velha Max Filho; e Neuzinha de Oliveira, ex-vereadora de Vitória. Também disputarão 31 nomes para deputado estadual.