Jingles para presidente apostam em pisadinha, pagode, gospel e feminejo

Cinco pré-candidatos à Presidência já tem jingles circulando nas redes sociais Crédito: Montagem | A Gazeta

Uma das marcas registradas dos anos eleitorais é o famoso jingle, aquela música que fica martelando na cabeça do povo, chamando a atenção para algum candidato no período que antecede o voto. E, na disputa presidencial de 2022, as primeiras músicas já a circulam pela internet. Neste ano, até o momento, já foram lançados um forró para Lula (PT), um sertanejo gospel para Jair Bolsonaro (PL), pagodes para Ciro Gomes (PDT) e Luciano Bivar (União Brasil) e um feminejo para Simone Tebet (MDB).

A campanha eleitoral começa oficialmente apenas no dia 16 de agosto, mas as músicas já estão viralizando nas redes sociais e aparecendo em eventos dos pré-candidatos. Caminham na linha tênue da legislação eleitoral e flertam com a campanha antecipada. A Justiça Eleitoral veda o impulsionamento de conteúdos fora do período da campanha, mas não há restrições para publicações com teor eleitoral sem pedido explícito de voto.

No caso dos jingles presidenciais, as letras buscam realçar características dos pré-candidatos que podem angariar apoio. A música de Lula faz alusão à “saudade do ex”, enquanto a letra da propaganda do atual presidente, Jair Bolsonaro , traz um trecho sobre “vencer de novo”, por exemplo.

No geral, os candidatos lançam várias músicas durante a campanha, mas apostam em uma ou duas como destaque. A escolha fica ainda mais clara durante o horário eleitoral gratuito na TV, que ocorre a partir de 26 de agosto. Nas mensagens transmitidas pelas peças de campanha, há de relatos emotivos sobre a trajetória dos políticos a alfinetadas nos adversários.

Vera Lúcia (PSTU), Leonardo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB), José Maria Eymael (Democracia Cristã), André Janones (Avante) e Pablo Marçal (PROS) ainda não divulgaram suas canções eleitorais. Confira abaixo os jingles que já estão na internet:

LULA: PISADINHA DO TIKTOK

A primeira trilha sonora original para a campanha de Lula saiu em 16 de julho. O estilo musical escolhido é a pisadinha, uma variação do forró que ficou muito popular nos últimos anos (ouça acima).

A pisadinha de Lula brinca com letras românticas sobre "saudade do ex", uma referência à volta do ex-presidente, caso seja eleito. Um dos trechos, por exemplo, fala: "avise ao meu coração que você vai voltar". Já o refrão diz: "Isso é prova de amor, você nunca me abandonou".

O vídeo é em formato vertical, para aplicativos como Instagram e TikTok, e conta com uma dancinha, em busca de atrair o público jovem. O trecho do jingle que tem coreografia fala sobre o passado com o "ex": "Tinha casa, comida, motinha, charanga, mas depois de você desandou".

Na plataforma TikTok, o vídeo já passou de 54,2 mil visualizações, enquanto no Twitter já chegaram a mais de 100 mil.

JAIR BOLSONARO: SERTANEJO GOSPEL

O primeiro jingle de Bolsonaro foi cantando pela dupla sertaneja Mateus e Cristiano, de Taquarituba ( SP ), em 20 de maio de 2022, em uma live no dia do almoço em que o presidente se encontrou com o empresário Elon Musk

No dia 13 de julho, a música foi apresentada à imprensa pela equipe da pré-campanha do presidente em versão de estúdio. Ouça acima.

A música começa com um trecho do hino nacional na guitarra, o que recorda as baladas sertanejas dos anos 1990. A melodia e o verso "ele é de Deus" remetem à música gospel.

Além do hino nacional, outro símbolo patriota surge no trecho "tem nossa bandeira no coração". O refrão da música diz que Bolsonaro “é o capitão do povo, que vai vencer de novo”. E a música cita o famoso slogan do presidente: “Brasil acima de tudo e Deus acima de todos".

CIRO GOMES: PAGODE DO CIRÃO

A pré-campanha de Ciro Gomes (PDT) testou vários jingles. Ele tem músicas em ritmo de forró, frevo e até uma paródia de "Sujeito de Sorte", de Belchior, cearense como o político.

Entre os vários ritmos testados pelo pré-candidato, o que mais teve visualizações no canal do YouTube foi o "Pagode do Cirão", com mais de 100 mil views. Ouça acima.

O refrão do pagode faz referência a opção por Ciro como terceira via nestas eleições: "Agora tenho certeza, tá na hora de olhar pro Ciro". O clipe segue com várias referências a Lula e a Bolsonaro e, em um trecho, chega a dizer que "um rouba mas faz e o outro rouba sem fazer".

SIMONE TEBET: FEMINEJO DA "GUERREIRA"

Com a pré-campanha mais recente em relação aos outros candidatos e pré-candidatos, Simone Tebet (MDB) já lançou vários jingles em seu canal no YouTube, incluindo samba e um forró.

O clipe mais assistido é "A nova esperança do Brasil", que conta, até o momento, com mais de 150 mil visualizações. É um vocal feminino grave que remete ao estilo das cantoras do "feminejo", subgênero do sertanejo, cantado por mulheres, que reforça pautas femininas . Ouça acima.

O clipe tem muitas imagens de campo, rios e estradas, fazendo alusão à origem da pré-candidata, o Mato Grosso do Sul. "Vem lá do interior, do coração do meu país", diz trecho da música.

No vídeo, Simone aparece durante a CPI da Covid , quando a senadora ganhou visibilidade nacional. “Comida na mesa, emprego e escola. Saúde para todos", são promessas cantadas durante o jingle da pré-candidata.

LUCIANO BIVAR: PAGODE DO BIVAR

O jingle do pré-candidato Luciano Bivar (União Brasil) aposta no samba. O parlamentar, que é ex-presidente do time Sport Club Recife, compara as eleições com uma partida de futebol. A música fala que é hora de deixar o "meio de campo jogar", também em uma alusão à terceira via.