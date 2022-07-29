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Eleições 2022

PSTU anuncia jornalista como vice na chapa para o governo do ES

Nome de Soraia Chiabai deve ser oficializado na convenção do partido, neste sábado (30), em chapa encabeçada pelo capitão Vinícius Sousa (PSTU)
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

29 jul 2022 às 19:15

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 19:15

Jornalista Soraia Chiabai, pré-candidata a vice-governadora pelo PSTU
A jornalista Soraia Chiabai vai concorrer pela primeira vez a um cargo eletivo Crédito: Divulgação/ Acervo pessoal
A disputa ao governo do Espírito Santo teve nesta sexta-feira (29) a segunda jornalista lançada para o cargo de vice-governadora. Soraia Chiabai teve o nome anunciado pelo PSTU para concorrer ao lado do capitão Vinícius Sousa, pré-candidato a governador pelo mesmo partido.
Até o momento, a única chapa oficializada na corrida ao Palácio Anchieta é a do Novo, que tem o professor Aridelmo Teixeira para governador e a jornalista Camila Domingues para vice. O outro candidato a vice confirmado é o ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB), que vai compor chapa com o governador Renato Casagrande (PSB).
As pré-candidaturas do PSTU serão homologadas durante a convenção do partido neste sábado (30), às 16 horas. A dupla se coloca como a chapa "em defesa da classe trabalhadora" e a "única a representar a esquerda nas eleições majoritárias do Espírito Santo". Sigla considerada de extrema esquerda, o PSTU também vai lançar o nome do servidor da Ufes Felipe Skiter para o Senado.
Formada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em 1987, Soraia atuou em diversos veículos, incluindo A Tribuna, A Gazeta e Gazeta Mercantil. Foi sindicalista e militante do PT até o final dos anos 1990. Ingressou no PSTU depois de se aposentar do Jornalismo e iniciar os estudos no curso de Ciências Sociais na Ufes.
Soraia relatou que ainda está se acostumando com a ideia de sair dos bastidores e passar para a linha de frente da política. É a primeira vez que ela vai concorrer a um cargo eletivo.
"Estamos aqui para defender uma sociedade que respeita os direitos das mulheres, dos negros, das populações tradicionais, dos povos indígenas, das comunidades quilombolas. Defendemos uma sociedade igualitária onde seja assegurada a preservação do meio ambiente”, ressaltou a pré-candidata a vice-governadora.

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