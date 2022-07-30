Nelson Junior vai à convenção de Audifax, mas não confirma parceria

O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos foi homologado como candidato ao governo do Espírito Santo em convenção da federação Rede/Psol Crédito: Thiago Coutinho

Três pré-candidatos ao Senado apareceram, neste sábado (30), na convenção da Rede/Psol, que confirmou o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos como o candidato do partido ao governo do Espírito Santo.

Ele estava lá, no cerimonial Vitória Grand Hall, em Vitória, onde a convenção foi realizada, mas não chegou a discursar.

O Psol e a Rede, no estado, estão juntos apenas por uma conjuntura singular, já que a federação é nacional. Mas o presidente estadual do Psol, Toni Cabano, afirma que o partido não vai pedir votos para Audifax. Não há afinidade entre o ex-prefeito e os militantes psolistas.

Quem também se fez presente no evento da Rede foram o pastor Nelson Junior (Avante) e o empresário Idalécio Carone (Agir). Os dois querem concorrer ao Senado.

Neste sábado, Marcel foi à convenção que homologou Audifax e disse que os partidos ainda estão conversando.

Em entrevista, Audifax fez uma curiosa diferenciação. Segundo ele, há o candidato ao Senado da federação (Rede + Psol), Gilbertinho, e ainda vai surgir o candidato da coligação, que é integrada também pelo Solidariedade e pode receber novas adesões, como o Avante.

Isso, assim como quem vai ser candidato a vice-governador na chapa, deve ser definido até o dia 15 de agosto, quando se encerra o prazo para registro de candidaturas.

Juridicamente, a coligação não pode ter dois nomes ao Senado. A solução seria lançar o pastor Nelson Junior, por exemplo, de forma avulsa.

Nesse caso, o Avante não poderia se coligar com os demais partidos que apoiam o ex-prefeito da Serra e teria que partir sozinho na corrida pelo Senado, com um tempo ínfimo na propaganda de TV e rádio.

Questionado pela coluna sobre a possibilidade de uma parceria com Erick, de quem já havia se aproximado, Nelson Junior não descartou a ideia:

"Uma coisa que eu aprendi no meu pouco tempo de política é que, em política, tudo é possível".

Marcel Carone apressou-se a emendar que "Nelson Junior é o próximo senador do estado do Espírito Santo". O presidente estadual do Avante diz que continua conversando "com todos os partidos".

Marcel Carone, presidente do Avante no ES, em convenção da Federação Rede/Psol que lançou Audifax Barcelos como candidato ao governo Crédito: Thiago Coutinho

A convenção do Avante, que deve homologar o nome do pastor, está marcada para 5 de agosto, no limite do prazo permitido pela legislação eleitoral.

Já Idalécio, pai de Marcel, mas pré-candidato ao Senado pelo Agir, discursou na convenção de Audifax e garantiu que vai apoiar o ex-prefeito na eleição para o governo do estado sem esperar nada em troca.

O PASTOR

Nelson Junior se apresenta como conservador. Pastor, é dele a iniciativa do movimento "Eu escolhi esperar" que, resumidamente, prega a abstinência sexual até o casamento.

Audifax é evangélico, da Igreja Batista. Até teria afinidade com o pré-candidato do Avante. O mesmo não se pode dizer do Psol.