Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja mais notas

Curtas políticas: As autoridades do ES que assinaram carta em defesa da democracia

E mais: iguaria em festa de empresários chama a atenção; um integrante singular na cúpula da Câmara de Vitória; Lauriete canta na dispersão

Públicado em 

27 jul 2022 às 17:04
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Carta em defesa da democracia elaborada pela USP
Carta em defesa da democracia elaborada pela USP Crédito: Reprodução
A USP, reeditando gesto de 1977, quando, em uma Carta aos Brasileiros, denunciou a ilegitimidade do governo militar de então, conclamou uma nova leva de assinaturas.
O texto, intitulado "Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito!", ressalta que "estamos passando por momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições".
"São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional", diz outro trecho.
E complementa: "Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito, aqui também não terão".
A carta, apesar de não citar o nome de nenhum político, foi recebida por integrantes do governo federal como "contra Bolsonaro", afinal, é ele quem encabeça ataques ao sistema eleitoral, pondo em risco a democracia no país.
Diversas personalidades, políticos, advogados, juízes, jornalistas e até banqueiros assinaram a missiva, que soma milhares de endossos.
Entre os signatários do Espírito Santo estão:
  • Fábio Clem de Oliveira, presidente do Tribunal de Justiça
  • Paulo Hartung, ex-governador
  • Luciana Gomes Ferreira de Andrade, procuradora-geral de Justiça do MPES
  • Luis Henrique Anastácio da Silva, procurador-geral do MPC-ES
  • Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador do MPC-ES
  • Luciano Vieira, procurador do MPC-ES
  • Rodrigo Coelho do Carmo, conselheiro do TCES
  • Domingos Augusto Taufner, conselheiro do TCES
  • Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha, conselheiro do TCES
  • Gilmar Alves Batista, defensor público-geral
  • José Carlos Rizk Filho, presidente da OAB-ES
EMPRESÁRIOS COMEM LULA ... FRITA
A posse da nova diretoria da ONG Espírito Santo em Ação, na noite de terça-feira (26), também foi democrática, com discursos de harmonia entre a classe empresarial e os governantes.
O governador Renato Casagrande (PSB) discursou e foi saudado. Um item do cardápio servido pelos garçons, no entanto, chamou a atenção: Lula frita.
RICARDO E CASAGRANDE
A cerimônia de posse da diretoria foi o primeiro evento público do qual Casagrande e o ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB) participaram juntos depois do anúncio de que o tucano vai ser o vice na chapa do socialista na disputa pela reeleição. Os dois não sentaram à mesma mesa, mas estavam próximos.
O governador mencionou Ricardo ao citar outros presentes. Polidamente, apenas o referenciou como ex-senador.
RIGONI E ARIDELMO
O deputado federal Felipe Rigoni (União Brasil), até então pré-candidato ao governo do Espírito Santo, também foi lá, assim como outro pré-candidato ao Palácio, Aridelmo Teixeira (Novo) que, inclusive, já presidiu o ES em Ação.
A CHAPA DE VITÓRIA
Agora, falando de outra eleição, como a coluna mostrou em primeira mão, o vereador Armandinho Fontoura (Podemos) vai ser eleito, na próxima segunda-feira (1º), presidente da Câmara de Vitória.
Merece um olhar mais apurado na chapa a presença do vereador Aloísio Varejão (PSB), como 2º vice-presidente. Além de correligionário, ele é aliado do governador.
Armandinho, por outro lado, é um crítico da gestão do socialista. Nos bastidores, a informação é que o vereador não era o favorito do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) para chefiar a Câmara e tampouco de Casagrande.
Há quem diga até que o governador tentou interferir para que ele não fosse o escolhido, o que o socialista nega veementemente: "Não vou me envolver em eleição de câmara de vereadores, tenho muitas tarefas no governo do estado".
O líder de Pazolini na Casa, Duda Brasil (União Brasil), é o 1º vice-presidente na chapa.
CANTANDO NA DISPERSÃO
Ainda sobre a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), ao Espírito Santo no último sábado (23), após o discurso dele na Praça do Papa, o evento da Marcha para Jesus prosseguiu, com apresentação da cantora gospel e deputada federal Lauriete (PSC).
Mas, com a partida de Bolsonaro, o público também começou a dispersar.
Por falar em Lauriete, ela é pré-candidata à reeleição. A chapa de pré-candidatos a deputado federal do PSC, entretanto, sofreu uma baixa, com a saída do delegado Ícaro Rujinski. Ele desistiu de disputar.
Assim, pode ser que o partido não consiga eleger Lauriete e o deputado estadual Renzo Vasconcelos, que quer ser federal. Ele nega, no entanto, que vá "descer" para a chapa de postulantes à Assembleia Legislativa.
O presidente estadual do PSC, Reginaldo Almeida, também garante que Lauriete e Renzo são pré-candidatos a deputado federal e serão confirmados em convenção, no próximo sábado (30).
CERVEJA SE LULA GANHAR
O petista Rafael Primo, que disputou a Prefeitura de Vila Velha pela Rede em 2020, postou no Twitter que, se o ex-presidente Lula vencer a eleição no primeiro turno, no dia 2 de outubro, vai fazer uma festa e pagar a cerveja: "Pode chegar que as 30 primeiras caixas de cerveja eu pago".

LEIA MAIS 

Arnaldinho Borgo: "Ramalho tem que ser candidato avulso ao Senado, é o único jeito"

Candidatura de Meneguelli ao Senado está por um fio, mas ele resiste

Bolsonaro no ES: Erick Musso é vaiado e aliados culpam Manato

As apostas para disputar o governo do ES ... em 2026

Ricardo Ferraço: dezesseis anos depois, de volta como candidato a vice

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

Tópicos Relacionados

Paulo Hartung TJES Democracia Eleições 2022 ES em Ação Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES
Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados