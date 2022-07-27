Curtas políticas: As autoridades do ES que assinaram carta em defesa da democracia

Carta em defesa da democracia elaborada pela USP Crédito: Reprodução

A USP, reeditando gesto de 1977, quando, em uma Carta aos Brasileiros, denunciou a ilegitimidade do governo militar de então, conclamou uma nova leva de assinaturas.

"São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional", diz outro trecho.

E complementa: "Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito, aqui também não terão".

A carta, apesar de não citar o nome de nenhum político, foi recebida por integrantes do governo federal como "contra Bolsonaro", afinal, é ele quem encabeça ataques ao sistema eleitoral, pondo em risco a democracia no país.

Diversas personalidades, políticos, advogados, juízes, jornalistas e até banqueiros assinaram a missiva, que soma milhares de endossos.

Entre os signatários do Espírito Santo estão:

Fábio Clem de Oliveira , presidente do Tribunal de Justiça

, presidente do Tribunal de Justiça Paulo Hartung , ex-governador



, ex-governador Luciana Gomes Ferreira de Andrade , procuradora-geral de Justiça do MPES



, procuradora-geral de Justiça do MPES Luis Henrique Anastácio da Silva , procurador-geral do MPC-ES



, procurador-geral do MPC-ES Heron Carlos Gomes de Oliveira , procurador do MPC-ES



, procurador do MPC-ES Luciano Vieira , procurador do MPC-ES



, procurador do MPC-ES Rodrigo Coelho do Carmo , conselheiro do TCES



, conselheiro do TCES Domingos Augusto Taufner , conselheiro do TCES



, conselheiro do TCES Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha , conselheiro do TCES



, conselheiro do TCES Gilmar Alves Batista , defensor público-geral



, defensor público-geral José Carlos Rizk Filho, presidente da OAB-ES



EMPRESÁRIOS COMEM LULA ... FRITA

A posse da nova diretoria da ONG Espírito Santo em Ação, na noite de terça-feira (26), também foi democrática, com discursos de harmonia entre a classe empresarial e os governantes.

O governador Renato Casagrande (PSB) discursou e foi saudado. Um item do cardápio servido pelos garçons, no entanto, chamou a atenção: Lula frita.

RICARDO E CASAGRANDE

O governador mencionou Ricardo ao citar outros presentes. Polidamente, apenas o referenciou como ex-senador.

RIGONI E ARIDELMO

O deputado federal Felipe Rigoni (União Brasil), até então pré-candidato ao governo do Espírito Santo, também foi lá, assim como outro pré-candidato ao Palácio, Aridelmo Teixeira (Novo) que, inclusive, já presidiu o ES em Ação.

A CHAPA DE VITÓRIA

Merece um olhar mais apurado na chapa a presença do vereador Aloísio Varejão (PSB), como 2º vice-presidente. Além de correligionário, ele é aliado do governador.

Armandinho, por outro lado, é um crítico da gestão do socialista. Nos bastidores, a informação é que o vereador não era o favorito do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) para chefiar a Câmara e tampouco de Casagrande.

Há quem diga até que o governador tentou interferir para que ele não fosse o escolhido, o que o socialista nega veementemente: "Não vou me envolver em eleição de câmara de vereadores, tenho muitas tarefas no governo do estado".

O líder de Pazolini na Casa, Duda Brasil (União Brasil), é o 1º vice-presidente na chapa.

CANTANDO NA DISPERSÃO

Mas, com a partida de Bolsonaro, o público também começou a dispersar.

Por falar em Lauriete, ela é pré-candidata à reeleição. A chapa de pré-candidatos a deputado federal do PSC, entretanto, sofreu uma baixa, com a saída do delegado Ícaro Rujinski. Ele desistiu de disputar.

Assim, pode ser que o partido não consiga eleger Lauriete e o deputado estadual Renzo Vasconcelos, que quer ser federal. Ele nega, no entanto, que vá "descer" para a chapa de postulantes à Assembleia Legislativa.

O presidente estadual do PSC, Reginaldo Almeida, também garante que Lauriete e Renzo são pré-candidatos a deputado federal e serão confirmados em convenção, no próximo sábado (30).

CERVEJA SE LULA GANHAR