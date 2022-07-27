Curtas políticas: As autoridades do ES que assinaram carta em defesa da democracia

"São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional", diz outro trecho.
E complementa: "Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito, aqui também não terão".
A carta, apesar de não citar o nome de nenhum político, foi recebida por integrantes do governo federal como "contra Bolsonaro", afinal, é ele quem encabeça ataques ao sistema eleitoral, pondo em risco a democracia no país.
Diversas personalidades, políticos, advogados, juízes, jornalistas e até banqueiros assinaram a missiva, que soma milhares de endossos.
Entre os signatários do Espírito Santo estão:
Fábio Clem de Oliveira, presidente do Tribunal de Justiça
Paulo Hartung, ex-governador
Luciana Gomes Ferreira de Andrade, procuradora-geral de Justiça do MPES
Luis Henrique Anastácio da Silva, procurador-geral do MPC-ES
Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador do MPC-ES
Luciano Vieira, procurador do MPC-ES
Rodrigo Coelho do Carmo, conselheiro do TCES
Domingos Augusto Taufner, conselheiro do TCES
Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha, conselheiro do TCES
Gilmar Alves Batista, defensor público-geral
José Carlos Rizk Filho, presidente da OAB-ES
EMPRESÁRIOS COMEM LULA ... FRITA
A posse da nova diretoria da ONG Espírito Santo em Ação, na noite de terça-feira (26), também foi democrática, com discursos de harmonia entre a classe empresarial e os governantes.
O governador Renato Casagrande (PSB) discursou e foi saudado. Um item do cardápio servido pelos garçons, no entanto, chamou a atenção: Lula frita.
O governador mencionou Ricardo ao citar outros presentes. Polidamente, apenas o referenciou como ex-senador.
RIGONI E ARIDELMO
O deputado federal Felipe Rigoni (União Brasil), até então pré-candidato ao governo do Espírito Santo, também foi lá, assim como outro pré-candidato ao Palácio, Aridelmo Teixeira (Novo) que, inclusive, já presidiu o ES em Ação.
Merece um olhar mais apurado na chapa a presença do vereador Aloísio Varejão (PSB), como 2º vice-presidente. Além de correligionário, ele é aliado do governador.
Armandinho, por outro lado, é um crítico da gestão do socialista. Nos bastidores, a informação é que o vereador não era o favorito do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) para chefiar a Câmara e tampouco de Casagrande.
Há quem diga até que o governador tentou interferir para que ele não fosse o escolhido, o que o socialista nega veementemente: "Não vou me envolver em eleição de câmara de vereadores, tenho muitas tarefas no governo do estado".
O líder de Pazolini na Casa, Duda Brasil (União Brasil), é o 1º vice-presidente na chapa.
Mas, com a partida de Bolsonaro, o público também começou a dispersar.
Por falar em Lauriete, ela é pré-candidata à reeleição. A chapa de pré-candidatos a deputado federal do PSC, entretanto, sofreu uma baixa, com a saída do delegado Ícaro Rujinski. Ele desistiu de disputar.
Assim, pode ser que o partido não consiga eleger Lauriete e o deputado estadual Renzo Vasconcelos, que quer ser federal. Ele nega, no entanto, que vá "descer" para a chapa de postulantes à Assembleia Legislativa.
O presidente estadual do PSC, Reginaldo Almeida, também garante que Lauriete e Renzo são pré-candidatos a deputado federal e serão confirmados em convenção, no próximo sábado (30).
CERVEJA SE LULA GANHAR
O petista Rafael Primo, que disputou a Prefeitura de Vila Velha pela Rede em 2020, postou no Twitter que, se o ex-presidente Lula vencer a eleição no primeiro turno, no dia 2 de outubro, vai fazer uma festa e pagar a cerveja: "Pode chegar que as 30 primeiras caixas de cerveja eu pago".
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.