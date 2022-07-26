Armandinho Fontoura vai ser eleito para presidir a Câmara de Vitória

Vereador de Vitória Armandinho Fontoura Crédito: Instagram/Armandinho Fontoura

O vereador Armando Fontoura (Podemos), o Armandinho, vai ser eleito, na próxima segunda-feira (1º), para presidir a Câmara de Vitória durante o biênio 2023-2024.

A chapa única, encabeçada pelo parlamentar, foi protocolada nesta terça-feira (26).

Armandinho integra a base aliada ao prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), assim como o atual presidente da Casa, Davi Esmael (PSD).

Davi foi eleito no dia 1º de janeiro de 2021 para comandar o Legislativo municipal e, pelas regras, não pode tentar a reeleição.

O nome preferido dele e de Pazolini para ser o sucessor era o de André Brandino (PSC), mas foi Armandinho quem se viabilizou.

Para ser eleito, ele precisa dos votos de oito dos 15 parlamentares que compõem a Câmara.

Armandinho já tem os apoios necessários.

Ele é vereador de primeiro mandato, foi eleito em 2020. Na Casa, teve a iniciativa de criar a CPI da Cesan, da qual é relator.

Armandinho também já foi servidor comissionado na Câmara, lotado no gabinete de Luiz Emanuel (Cidadania).

Em 2015, ele viralizou ao aparecer em um vídeo batendo o ponto e saindo sem trabalhar, mas disse ter seguido orientações do vereador, para conciliar a faculdade com o trabalho.

Luiz Emanuel era partidário da eleição de André Brandino.

A eleição poderia ocorrer entre os dias 1º e 15 de agosto, regimentalmente. O atual presidente convocou os vereadores, nesta terça, a comparecerem à votação já na segunda-feira, na sessão ordinária que começa às 9h30.

A CHAPA

Presidente: Armandinho Fontoura (Podemos)



1º vice-presidente: Duda Brasil (União Brasil)

2º vice-presidente: Aloisio Varejão (PSB)

3º vice-presidente: Dalto Neves (PDT)

1º secretário: Maurício Leite (Cidadania)

2º secretário: Anderson Goggi (PP)

3º secretário: Gilvan da Federal (PL)

"NO PROCESSO DEMOCRÁTICO, ELE VENCEU"

O vereador André Brandino disse à coluna que Armandinho venceu a disputa previamente, "num processo democrático":

"Eu estava com o nome a disposição para montar uma chapa eu sendo o presidente, mas no dia de ontem (terça-feira) tive ciência que o vereador Armandinho já tinha a assinatura de 9 vereadores, sendo que para montar chapa precisa de sete, assim, não tinha mais como montar chapa. No processo democrático da Câmara, ele venceu".