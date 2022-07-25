"Forças estranhas querem puxar meu tapete", diz Meneguelli

Sérgio Meneguelli, pré-candidato do Republicanos ao Senado Crédito: Arquivo Pessoal

Em meio a mais uma onda de especulações sobre a retirada de sua candidatura ao Senado, o ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos) publicou um vídeo, nesta segunda-feira (25), em que o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, declara apoio a ele.

"Vocês terão, com certeza, um grande senador. Toda a equipe do Republicanos no Espírito Santo tem o nosso apoio", diz Pereira. Meneguelli dá as mãos a ele e complementa: "Estamos juntos".

A gravação é de cerca de dois meses atrás. O ex-prefeito, no entanto, reforça que as palavras ainda estão valendo. Ele até marcou o presidente nacional do Republicanos no post, só para garantir.

Meneguelli credita a adversários, como o ex-senador Magno Malta (PL), que também é pré-candidato ao Senado, a tentativa de "causar tumulto", a poucos dias da convenção estadual do Republicanos, marcada para domingo (31).

"Forças estranhas querem puxar meu tapete", cravou Meneguelli

"O Magno, e isso é público e notório, ele e um deputado federal do Casagrande que quer ser candidato (ao Senado) já foram lá no gabinete do Marcos Pereira pedir para eu não ser candidato", diz o ex-prefeito de Colatina.

A coluna perguntou se ele se referia ao deputado Da Vitória (PP) e o ex-prefeito confirmou que sim.

Meneguelli ponderou que já não vê movimentações de Da Vitória nesse sentido, mas que Magno, por sua vez, quer que o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), interfira no jogo.

Naquele mesmo dia, integrantes do Republicanos estadual disseram à coluna que Bolsonaro estava, sim, tentando ajudar Magno, o que significaria rifar o ex-prefeito de Colatina da disputa.

"Meu partido não iria se acovardar. Estou bem na pesquisa, não sou ficha suja. Qual o motivo de eu não ser candidato? Favorecer Magno Malta, que já teve chance?", rebateu Meneguelli.

Não acho que Bolsonaro faria esse jogo sujo Sérgio Meneguelli (Republicanos) - Pré-candidato ao Senado

A coluna, então, procurou Marcos Pereira. Afinal, a candidatura do ex-prefeito está ou não mantida?

"Pergunte localmente", respondeu, sucinto, o presidente nacional do Republicanos, nesta segunda, indicando que a coluna deveria procurar o presidente estadual da legenda, Roberto Carneiro, que não retornou às tentativas de contato.

Pereira disse que não poderia falar muito, pois está no interior, com sinal ruim.

O ex-prefeito de Colatina está em Vitória, tem uma conversa marcada com Roberto Carneiro nesta segunda.

MAGNO: "NÃO HOUVE QUALQUER INTERVENÇÃO DA MINHA PARTE"

"Não houve nenhuma intervenção da minha parte ou do PL para tirar qualquer pré-candidato ao Senado da corrida eleitoral aqui no ES. Inclusive, eu sou a favor do debate de ideias dos pré-candidatos, pois possibilita a população conhecê-los e, posteriormente, escolher seus futuros candidatos", afirmou o ex-senador Magno Malta à coluna, via assessoria de imprensa, nesta segunda.

A NOVELA MENEGUELLI

Sérgio Meneguelli decidiu não disputar a reeleição para a Prefeitura de Colatina em 2020, ficou sem mandato e sem cargo público. Inicialmente, concedeu entrevista a A Gazeta em que cogitava ser candidato a deputado estadual, o que não o afastaria da cidade do Noroeste capixaba. Depois, deu uma guinada, disse que queria ir para Brasília, mais especificamente para o Senado.

O ex-prefeito ganhou popularidade não necessariamente pelas qualidades de gestor, mas por vídeos postados nas redes sociais, em que aparece, por exemplo, pintando bancos de praça. Ele tem também uma tradicional camiseta, com os dizeres "Eu amo Colatina".

O ex-prefeito saiu do MDB e foi para o Republicanos. Em dezembro, Marcos Pereira esteve em Vitória para anunciar que o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, do mesmo partido, seria candidato ao governo do Espírito Santo.

Meneguelli, no entanto, nunca pareceu muito acolhido pelo Republicanos. Para completar, o partido, nacionalmente, está ao lado do PL de Bolsonaro.

E o PL, no estado, tem as pré-candidaturas do ex-deputado federal Carlos Manato ao Palácio Anchieta e a de Magno ao Senado.

Não demorou muito e começaram as tretas, principalmente nos bastidores. Corria à boca miúda a tese de que o PL estaria disposto a rifar Manato, em troca da retirada de Meneguelli do pleito.

O ex-deputado, assim, seria "vendido" para ajudar Magno. E o PL apoiaria Erick. Isso não se confirmou, ao menos não até agora. Erick apareceu na pesquisa Ipec, em maio , com 3% das intenções de voto. Manato alcançou 11%, figurando em segundo lugar.

Depois disso, Meneguelli foi vítima de si mesmo e alvo de fogo amigo ao dizer, em entrevista ao site ES 360, que "não tem nada de conservador", contrariando o slogan do Republicanos. A pré-candidatura dele ficou na berlinda.

Águas passadas, aparentemente, já que no último dia 12, o presidente nacional do Republicanos disse que o problema estava contornado, graças à ação do presidente estadual, Roberto Carneiro, e Meneguelli seguiria no páreo.

"PREFIRO NÃO ENTRAR NESSA POLÊMICA"

Questionado, nesta segunda, sobre como se define, conservador ou não, o ex-prefeito de Colatina saiu pela tangente: