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Veja 7 curiosidades

Arma gigante, caixão do PT e pombos marcam visita de Bolsonaro ao ES

Passagem do presidente no Espírito Santo neste sábado (23) contou com homenagens dos apoiadores de Bolsonaro e a vinda de pessoas de outros Estados
Amanda Vergna

Amanda Vergna

Publicado em 

23 jul 2022 às 15:50

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 15:50

Em visita ao Espírito Santo, presidente Jair Bolsonaro cumprimenta apoiadores no Aeroporto de Vitória
Em visita ao Espírito Santo, presidente Jair Bolsonaro cumprimenta apoiadores no Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Na manhã deste sábado (23), o presidente Jair Bolsonaro e sua comitiva desembarcaram no Aeroporto de Vitória em visita ao Espírito Santo para participar do evento religioso Marcha para Jesus e de uma motociata no Estado. Confira sete curiosidades que marcaram a segunda visita do presidente ao Estado desde que ele assumiu a presidência do Brasil:

Detector de metais

O militar aposentado José Estevam passou três meses confeccionando uma arma gigante para homenagear o presidente Jair Bolsonaro. Ele levou a escultura em um suporte do Aeroporto de Vitória até a Praça do Papa. A réplica do revólver chamou atenção. Várias pessoas pararam para tirar foto.
Um motociclista, participante da motociata em apoio a Bolsonaro, apareceu carregando um caixão vermelho, em referência ao Partido dos Trabalhadores (PT), com a frase: “PT, o partido mais corrupto da história”.
Apoiadores do presidente levaram 80 pombos, pintados de verde e amarelo, e os soltaram enquanto o presidente discursava na Praça do Papa, em Vitória. Os animais foram comprados por Jardel dos Idosos por 5 mil reais, de acordo com o engenheiro Edson Loureiro e o servidor público Yuri Fraga. Os apoiadores afirmaram que os animais foram pintados com anilina não-tóxica.
Uma toalha gigante com a imagem de Jair Bolsonaro se destacou em meio aos apoiadores que estavam na Praça do Papa para acompanhar o discurso do presidente na Marcha para Jesus.
Muitos apoiadores percorreram longas distâncias para acompanhar, de perto, a visita do presidente. Direto de Marataízes, no sul do Estado, a aposentada Marlene Carvalho, de 85 anos, chegou a ser aplaudida ao chegar ao Aeroporto de Vitória. 
Um apoiador do presidente apareceu na Praça do Papa fantasiado do personagem "Jairzinho", do Movimento Gays de Direita Brasil. Com uma cabeça de boneco, terno e faixa presidencial, o personagem cumprimentou as pessoas.
O esquema de segurança no Aeroporto de Vitória e na Praça do Papa contou com detector de metais e revistas em bolsas e mochilas. Não foi permitido o uso de bandeiras com haste de madeira, por exemplo.

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