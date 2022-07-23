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Visita presidencial

Em discurso no ES, Bolsonaro volta a criticar o STF e o isolamento social

Em café da manhã com apoiadores neste sábado (23), presidente da República criticou governadores e prefeitos que adotaram medidas sanitárias. Agenda ainda inclui motociata e Marcha para Jesus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2022 às 11:40

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 11:40

Bolsonaro discursa em culto em área anexa ao Aeroporto de Vitória
Bolsonaro discursa em área anexa ao Aeroporto de Vitória Crédito: Jair Bolsonaro Oficial/Facebook/Reprodução
Em visita ao Espírito Santo neste sábado (23), o presidente Jair Bolsonaro (PL) começou a sua agenda com um café da manhã para cerca de 400 apoiadores, segundo a organização do evento, em uma casa de shows localizada na área do Aeroporto de Vitória. O chefe do Executivo federal desembarcou no Estado por volta das 9h20 e, ainda neste sábado, participa de uma motociata e da Marcha para Jesus, evento religioso do qual tem participado em várias cidades do país. 
ACOMPANHE A VISITA DE BOLSONARO AO ES EM TEMPO REAL
Em seu primeiro discurso em solo capixaba, Bolsonaro voltou a atacar o STF e o isolamento social, medida sanitária adotada em todo o mundo para frear a pandemia de Covid-19. No Brasil, o protocolo foi instituído pelos  governadores dos Estados, também criticado pelo chefe do Executivo desde 2020. 
"Vocês experimentaram um pouquinho, só um pouquinho, do que é uma ditadura. Com as políticas sem comprovação científica, né? Do fica em casa... assistimos a barbaridades no Brasil. Pessoas que não podiam ir à praia, gente presa em praça pública, sendo caçadas como se bandida fossem", disse Bolsonaro, em Vitória. "Eu fui o único chefe de estado do mundo que tinha uma opinião, mas ela foi deixada de lado. A condução do trabalho da Covid ficou a cargo de governadores e prefeitos", completou. 
O presidente também lembrou a criação do auxílio emergencial, lançado em abril de 2020 para atenuar os impactos econômicos provocados pela pandemia. "Essa narrativa de que o governo nosso não se preocupa com os pobres é exatamente o contrário. Quem nunca se preocupou com os pobres é quem usou a força para mantê-los dentro de casa", disse, novamente criticando os chefes dos Executivos estaduais. "As ações de alguns governadores e prefeitos foram mais amplas do que um estado de sítio que eu poderia decretar", disse. 
Na ocasião, Bolsonaro também levantou pautas conservadoras, que encontram apoio do movimento evangélico, e citou aborto e ideologia de gênero em meio a críticas ao STF. "Somos contra as drogas, assim como não se fala em aborto. Não vou discutir essa questão da legalidade. Se um dia for aprovado, eu veto, mas a última palavra é do Congresso. Mas, na Suprema Corte brasileira, que vocês conhecem muito bem, metade é a favor disso", comentou.  
"Todo mundo quer ter uma família saudável. Quando se fala de ideologia de gênero, isso é destruição da família brasileira", disse ainda Bolsonaro, que em seguida saiu junto a uma motociata por ruas da Grande Vitória. 

CHEGADA AO ESPÍRITO SANTO

O presidente da República desembarcou no Espírito Santo por volta das 9h20 deste sábado (23), ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro, e de dois políticos aliados, os deputados federais Soraya Manato (PTB) e Evair de Melo (PP). No Aeroporto de Vitória, Bolsonaro e Michelle cumprimentam apoiadores. 
Logo ao desembarcarem, eles seguiram para um café da manhã e culto com cerca de 400 convidados, entre políticos, religiosos e empresários, no Espaço Patrick Ribeiro, anexo ao Aeroporto de Vitória. Foi lá que o presidente discursou. 
Por volta das 11h, motociclistas que estavam concentrados em frente ao aeroporto desde as 7h iniciaram a motociata em apoio ao presidente. O presidente acompanhou a motociata, que seguiu pela Rodovia das Paneleiras, em Vitória, e depois para Vila Velha. 
Após passar pela Terceira Ponte, o presidente desceu da moto, na Praia da Costa, em Vila Velha, para cumprimentar apoiadores. De lá, retornou para a Capital, com direção à Praça do Papa, em Vitória, onde evento da Marcha para Jesus acontece. Pouco depois das 13h, começou um discurso para o público que lotou a praça. A primeira-dama ficou ao lado do presidente durante toda a fala. "Acredito em Deus e acredito em vocês", disse Bolsonaro, sendo bastante aplaudido. 

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