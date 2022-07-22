Visita de Bolsonaro ao ES prevê motociata sobre a Terceira Ponte

Apoiadores de Bolsonaro já ocuparam as pistas da Terceira Ponte em outras manifestações Crédito: Ricardo Medeiros

As informações são dos diretores do Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política (Fenasp/ES) que, em coletiva na tarde desta sexta-feira (22), detalharam um pouco mais as atividades de Bolsonaro. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também virá ao Estado junto com o presidente.

A perspectiva é fazer saídas coordenadas do aeroporto de Vitória , de onde Bolsonaro seguirá em motociata, e do posto de combustível Moby Dick, em Vila Velha, local de concentração da passeata. Assim, será possível que os dois grupos se encontrem na Terceira Ponte, inclusive para fazer um registro fotográfico do presidente e os apoiadores. Grupos pró-Bolsonaro já ocuparam a via em outras manifestações.

Bolsonaro, contudo, não vai seguir até Guarapari, destino previsto ainda na primeira programação. O retorno será feito de Vila Velha mesmo, porém o ponto exato não foi informado pelo Fenasp por questões de segurança.

A Terceira Ponte vai ser interditada para a passagem de veículos nos dois sentidos. O período estimado é das 10 horas às 18 horas, segundo a equipe de coordenação da segurança presidencial. O horário do início do bloqueio também foi confirmado pela assessoria da RodoSol, concessionária que administra a via.

ORIENTAÇÃO PARA O PÚBLICO

Para as pessoas que pretendem acompanhar de perto a visita presidencial, os diretores do Fenasp orientam que escolham um ponto apenas, em vez de ficarem se deslocando. A ideia é evitar que o público fique retido em congestionamentos e interdições.

Além da Terceira Ponte, ruas de Vitória e Vila Velha terão interdições pontuais, no momento em que as autoridades estiverem passando.

De acordo com informações da Prefeitura de Vila Velha, a Rua Ceará, nas imediações do posto, ficará interditada a partir das 9h e durante todo o período de bloqueio da ponte. Em outros pontos do município, a interdição será das 11h30 às 13h30, no trajeto por onde a motociata em apoio a Bolsonaro passará e também nas ruas de acesso. Todos os pontos serão sinalizados pela Guarda Municipal e Polícia Militar. Os locais de interdição serão os seguintes:

Descida da Terceira Ponte;

Avenida Luciano das Neves (a partir do Terminal de Vila Velha);

Avenida Santa Leopoldina;

Rua Itaoca;

Orla da Praia de Itaparica;

Rua Doutor Aniceto Frizzera Filho;

Rodovia do Sol (lateral da concessionária Kurumá);

Avenida Francelina Carneiro Setúbal;

Terceira Ponte (sentido Vitória)

A princípio, o presidente vai sair do aeroporto de Vitória e seguir pela Avenida Dante Michelini em direção à Terceira Ponte. A única via que será totalmente interditada, segundo da prefeitura do município, é a Rua Clóvis Machado, na Enseada do Suá, das 14h às 19h.

RECEPÇÃO AO PRESIDENTE

Pelo cronograma até o momento, Bolsonaro vai desembarcar em Vitória às 9h deste sábado, quando será recepcionado com um café da manhã em um espaço de shows anexo ao aeroporto. O Fenasp disse que foram convidadas todas as autoridades, entre as quais o governador Renato Casagrande (PSB); o presidente da Assembleia Legislativa e pré-candidato ao governo, Erick Musso (Republicanos), presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Fabio Clem; os 78 prefeitos; e lideranças religiosas.