Em live, Bolsonaro confirma vinda ao Espírito Santo neste sábado

Em live realizada na noite desta quinta-feira (21), o presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou a vinda ao Espírito Santo neste sábado (23) para participar da Marcha para Jesus e de motociata prevista para sair do Aeroporto de Vitória em direção à Praça do Papa, também na capital capixaba.

"No sábado de manhã partirei para Vitória, no Espírito Santo. Pela manhã a gente vai chegar ao aeroporto e a gente vai se deslocar de moto até um local para o evento. Tem uma marcha para Jesus e vai ser algo fantástico", afirmou o presidente.

Ele também comentou a respeito da marcha que partirá do posto Moby Dick, em Vila Velha, em direção à Praça do Papa, passando pela Terceira Ponte

"Eu sempre vi nas imagens os movimentos patrióticos numa grande ponte, uma coisa fantástica. Parece que o pessoal vai fazer esse movimento pela ponte e depois vamos em outro local para realizar o evento religioso", acrescentou Bolsonaro.

Bolsonaro confirma vinda a Vitória neste sábado (23), durante live no YouTube Crédito: Jair Bolsonaro/YouTube/Reprodução

O presidente ainda afirmou que o dia será dedicado a louvar a Deus e confirmou também a participação na motociata. "Como sempre acontece, de forma voluntária, o pessoal comparece de moto e a gente faz um percurso. Agradeço antecipadamente a todos os motociclistas que se fizerem presentes”, disse.