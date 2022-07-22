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Marcha e motociata

Em live, Bolsonaro confirma vinda ao Espírito Santo neste sábado

O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou, na live realizada na noite desta quinta-feira (21), que estará em Vitória neste sábado (23) para participar da Marcha para Jesus e de motociata
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

21 jul 2022 às 22:09

Publicado em 21 de Julho de 2022 às 22:09

Em live realizada na noite desta quinta-feira (21), o presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou a vinda ao Espírito Santo neste sábado (23) para participar da Marcha para Jesus e de motociata prevista para sair do Aeroporto de Vitória em direção à Praça do Papa, também na capital capixaba. 
"No sábado de manhã partirei para Vitória, no Espírito Santo. Pela manhã a gente vai chegar ao aeroporto e a gente vai se deslocar de moto até um local para o evento. Tem uma marcha para Jesus e vai ser algo fantástico", afirmou o presidente.
Ele também comentou a respeito da marcha que partirá do posto Moby Dick, em Vila Velha, em direção à Praça do Papa, passando pela Terceira Ponte.
"Eu sempre vi nas imagens os movimentos patrióticos numa grande ponte, uma coisa fantástica. Parece que o pessoal vai fazer esse movimento pela ponte e depois vamos em outro local para realizar o evento religioso", acrescentou Bolsonaro.
Bolsonaro confirma vinda a Vitória neste sábado, 23 de julho, durante live no YouTube
Bolsonaro confirma vinda a Vitória neste sábado (23), durante live no YouTube Crédito: Jair Bolsonaro/YouTube/Reprodução
O presidente ainda afirmou que o dia será dedicado a louvar a Deus e confirmou também a participação na motociata. "Como sempre acontece, de forma voluntária, o pessoal comparece de moto e a gente faz um percurso. Agradeço antecipadamente a todos os motociclistas que se fizerem presentes”, disse.
Conforme agenda divulgada pelo Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política (Fenasp/ES), o presidente deve chegar por volta das 9 horas ao aeroporto. Ele participará de um café da manhã com autoridades religiosas e políticas no Espaço Patrick Ribeiro antes de iniciar a motociata, com concentração no aeroporto e saída prevista para 11 horas.

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