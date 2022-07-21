O presidente Jair Bolsonaro em visita ao Espírito Santo no ano passado Crédito: Vitor Jubini

Federal, Órgãos estaduais planejam como será o reforço na área de segurança para a visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Espírito Santo , que acontece no sábado (23). Ao Exército caberá a coordenação da equipe local, que contará também com a atuação das Polícias Militar Rodoviária e das Guardas Municipais de Vitória e Vila Velha.

Na programação, está prevista uma recepção com café da manhã em uma casa de shows, que fica em anexo ao aeroporto de Vitória , logo após o desembarque. Depois, Bolsonaro segue em motociata pelas avenidas da Capital até a Praça do Papa, onde será o ponto de encontro da Marcha para Jesus , evento religioso que tem recebido o presidente em várias edições pelo país.

Your browser does not support the audio element. Visita de Bolsonaro ao ES terá segurança reforçada por polícias e Exército

"O planejamento das forças estaduais, em conjunto com as guardas municipais de Vitória e Vila Velha, além da PRF, já estava em curso e, diante da comunicação oficial, as ações integradas já definidas foram repassadas ao comando do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, responsável por coordenar a segurança de eventos com a presença do presidente", pontuou o órgão.

Consultada, a Polícia Federal disse que também estará no apoio, embora a proteção direta do presidente caiba ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

No planejamento geral, são designadas equipes de todos os órgãos pensando nos locais em que Bolsonaro vai estar e passar. Os principais focos de atenção serão o percurso da motociata e a Praça do Papa. Mas, considerando a flexibilidade da agenda, outros locais podem surgir e merecer reforço na segurança. Por essa razão, até o dia da visita o Exército pode fazer ajustes na programação da atuação dos militares do 38º Batalhão de Infantaria (BI) e demais equipes.

Segundo o ex-deputado e pré-candidato ao governo do Estado Carlos Manato, a chegada de Bolsonaro deve acontecer por volta das 9h. O plano é que o presidente seja recebido por cerca de 400 pessoas, entre autoridades políticas e religiosas, em uma área de eventos anexa ao aeroporto, durante um café da manhã de boas-vindas. O evento será fechado para convidados.

Enquanto isso, do lado de fora, haverá a concentração de motociclistas para a motociata. A previsão é de que os apoiadores e o presidente, de moto, saiam às 11 horas do local e percorram a Avenida Dante Michelini, em direção à Praça do Papa. Antes, havia a expectativa que o presidente atravessasse a Terceira Ponte , seguindo pela Rodovia do Sol até o pedágio, em Guarapari , e retornasse. Esta parte do trajeto já não está mais no planejamento.