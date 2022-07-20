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Eleições 2022

PL barra 40 mil inscrições falsas em convenção de Bolsonaro

Partido promete tomar medidas legais se houver nova ação de boicote por parte de perfis contrários ao governo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jul 2022 às 14:40

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 14:40

RIO - O Partido Liberal (PL) informou nesta quarta-feira (20) que barrou quase 40 mil inscrições falsas para a convenção de oficialização da candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição, marcada para domingo (24), no Maracanãzinho, no Rio. De acordo com a legenda, a equipe técnica utilizou inteligência artificial e armazenou os protocolos de internet do que chama de ataques, e partido pode tomar medidas legais se verificar a ocorrência de crime.
Outras 10 mil inscrições foram consideradas autênticas e, por isso, estão confirmadas para o evento, informou o PL.
O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), durante solenidade em Brasília
Convenção no próximo domingo (24), no Maracanãzinho, vai confirmar a pré-candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição Crédito: Isac Nóbrega/PR
Na terça-feira (19), perfis críticos ao governo articularam nas redes sociais um boicote ao evento. Em um movimento coordenado, reservaram ingressos para o evento disponíveis na internet - mesmo sem interesse em comparecer - e esgotaram as vagas.
A ideia de boicote foi inspirada em movimento semelhante feito nos EUA, no lançamento da candidatura à reeleição de Donald Trump. Após o movimento na internet, o PL escalou técnicos de informática para tentar salvar o evento.

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