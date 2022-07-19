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Eleições 2022

Perfis contrários a Bolsonaro articulam boicote e esgotam ingressos para convenção do PL

Partido busca formas de resolver o problema para que o público não fique muito abaixo do esperado no evento de domingo (24)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 jul 2022 às 16:51

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 16:51

RIO - Perfis nas redes sociais contrários ao presidente Jair Bolsonaro (PL) articularam um boicote à convenção de lançamento da candidatura à reeleição marcada para domingo (24), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Em um movimento coordenado, reservaram ingressos para o evento disponíveis na internet - mesmo sem interesse em comparecer - com o objetivo de esvaziá-lo E obtiveram sucesso.
A reportagem de O Estado de S.Paulo tentou acessar a plataforma do PL destinada às reservas ao longo da tarde desta terça-feira (19). Primeiro, ficou em fila de espera virtual "devido ao grande número de acessos". Quando finalmente o acesso foi possível, a plataforma informou que as vagas já estavam esgotadas.
SJair Bolsonaro
Página para aquisição de ingressos para a convenção do PL que deve confirmar a pré-candidatura de Bolsonaro à reeleição Crédito: Reprodução
Os convites para participar da convenção estavam disponíveis na plataforma Sympla, especializada na venda de ingressos para shows e outros eventos. A ideia de boicote foi inspirada em movimento semelhante feito no lançamento da candidatura à reeleição do ex-presidente americano Donald Trump. Segundo apurou a reportagem, o PL busca formas de resolver o problema, que pode impactar a imagem da convenção se houver, de fato, público muito abaixo do esperado.
"Agora, Bolsonaro está organizando sua convenção no Maracanãzinho e liberou ingressos gratuitos pelo Sympla. Eu já retirei meu ingresso, mas não vou. Será uma pessoa a menos nesse evento. Se todos nós retirarmos um ingresso a convenção dele será esvaziada", escreveu um usuário no Twitter.
"MIGUES (sic) ATENÇÃO Neste sábado 24/07 Bolsonaro vai fazer uma convenção no Maracanãzinho e disponibilizou ingressos gratuitos no Sympla. Se todo mundo retirar um e não ir, o lugar vai ficar vazio. Eu já retirei o meu, menos um bolsominion no local", escreveu outra pessoa.

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