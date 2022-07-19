Perfis contrários a Bolsonaro articulam boicote e esgotam ingressos para convenção do PL

RIO - Perfis nas redes sociais contrários ao presidente Jair Bolsonaro (PL) articularam um boicote à convenção de lançamento da candidatura à reeleição marcada para domingo (24), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Em um movimento coordenado, reservaram ingressos para o evento disponíveis na internet - mesmo sem interesse em comparecer - com o objetivo de esvaziá-lo E obtiveram sucesso.

A reportagem de O Estado de S.Paulo tentou acessar a plataforma do PL destinada às reservas ao longo da tarde desta terça-feira (19). Primeiro, ficou em fila de espera virtual "devido ao grande número de acessos". Quando finalmente o acesso foi possível, a plataforma informou que as vagas já estavam esgotadas.

Página para aquisição de ingressos para a convenção do PL que deve confirmar a pré-candidatura de Bolsonaro à reeleição Crédito: Reprodução

Os convites para participar da convenção estavam disponíveis na plataforma Sympla, especializada na venda de ingressos para shows e outros eventos. A ideia de boicote foi inspirada em movimento semelhante feito no lançamento da candidatura à reeleição do ex-presidente americano Donald Trump . Segundo apurou a reportagem, o PL busca formas de resolver o problema, que pode impactar a imagem da convenção se houver, de fato, público muito abaixo do esperado.

"Agora, Bolsonaro está organizando sua convenção no Maracanãzinho e liberou ingressos gratuitos pelo Sympla. Eu já retirei meu ingresso, mas não vou. Será uma pessoa a menos nesse evento. Se todos nós retirarmos um ingresso a convenção dele será esvaziada", escreveu um usuário no Twitter.