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Desinformação

YouTube derruba live de Bolsonaro com ataque às urnas eletrônicas

Conteúdo da transmissão excluída da plataforma embasou parte do que foi apresentado a embaixadores, em evento na segunda-feira (18)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jul 2022 às 11:24

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 11:24

O YouTube derrubou na segunda-feira (18) uma live de julho de 2021 em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) faz conspirações e afirmações infundadas sobre a segurança das urnas eletrônicas. O conteúdo da live derrubada embasou parte do que foi apresentado no evento com embaixadores, também na segunda. A empresa também avalia se vai manter no ar a transmissão do encontro.
Procurado, o YouTube ainda não se manifestou. Desde março, a plataforma de vídeos do Google tem uma política que garante a remoção de conteúdos que contenham alegações falsas de fraudes, erros ou problemas técnicos na eleição de 2018.
Na segunda, Bolsonaro fez uma apresentação a dezenas de embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada para repetir teorias da conspiração sobre urnas eletrônicas, desacreditar o sistema eleitoral, promover novas ameaças golpistas e atacar ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).
O chefe do Executivo concentrou suas críticas nos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso.
Presidente Jair Bolsonaro (PL) em encontro com chefes de missão diplomática no Palácio Alvorada
Presidente Jair Bolsonaro (PL) em encontro com chefes de missão diplomática no Palácio Alvorada Crédito: Clauber Cleber Caetano/ PR
Fachin é o atual presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Barroso presidiu a corte eleitoral, e Moraes deve comandar o tribunal durante as eleições.
Em mais de um momento, Bolsonaro tentou desacreditar os ministros, relacionando especialmente Fachin e Barroso ao PT e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
O petista lidera as pesquisas de intenção de voto, a menos de 80 dias do pleito. Bolsonaro está em segundo lugar, com 19 pontos de diferença, segundo o Datafolha.
Na fala aos embaixadores, Bolsonaro adotou um tom manso, como se buscasse dar um verniz de seriedade a mais um punhado de ilações sem provas ou indícios ao sistema eleitoral, no momento em que aparece distante do ex-presidente Lula nas pesquisas de intenção de voto.
No Brasil, nunca houve registro de fraude nas urnas eletrônicas, em uso desde 1996.

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