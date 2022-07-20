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Eleições 2022

Bolsonaro grava vídeo de apoio a Manato e Magno Malta

Presidente da República convocou filiados para a convenção partidária do PL no Espírito Santo, que vai ser realizada no dia 30 de julho
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

20 jul 2022 às 18:15

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 18:15

A deputada federal Soraya Manato (PTB), o ex-senador Magno Malta (PL), o presidente Jair Bolsonaro (PL) e Carlos Manato (PL), pré-candidato ao governo do Espírito Santo, estiveram reunidos em Brasília (DF) Crédito: Divulgação
O presidente Jair Bolsonaro (PL) gravou, nesta quarta-feira (20), um vídeo em apoio às pré-candidaturas de Carlos Manato (PL) ao governo do Espírito Santo e de Magno Malta (PL) ao Senado. 
Na gravação divulgada nas redes sociais dos pré-candidatos, Bolsonaro convoca a todos para a convenção do partido em Vitória. O evento está marcado para o dia 30 de julho, quando devem ser oficializadas as candidaturas de Manato e Magno Malta.
"Olá, amigos do Espírito Santo! No próximo dia 30, convenção do PL, em Vitória. Nosso pré-candidato ao governo do Estado, Carlos Manato, e o nosso pré-candidato ao Senado, Magno Malta. Boa sorte a vocês dois!", afirmou Bolsonaro no vídeo. 
Magno Malta e Manato se reuniram com o presidente nesta quarta-feira, em Brasília (DF), para discutir sobre a visita dele ao Espírito Santo no próximo sábado (23). Bolsonaro vem ao Estado para participar do evento Marcha Para Jesus.  Há expectativa que o presidente discurse durante o evento, além de participar de uma motociata que sairá do aeroporto de Vitória. 
Bolsonaro deve deixar o Estado ainda no sábado e seguir para o Rio de Janeiro, onde acontecerá o lançamento oficial de sua pré-candidatura à presidência no domingo (24).

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