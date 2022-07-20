Bolsonaro grava vídeo de apoio a Manato e Magno Malta

A deputada federal Soraya Manato (PTB), o ex-senador Magno Malta (PL), o presidente Jair Bolsonaro (PL) e Carlos Manato (PL), pré-candidato ao governo do Espírito Santo, estiveram reunidos em Brasília (DF) Crédito: Divulgação

Na gravação divulgada nas redes sociais dos pré-candidatos, Bolsonaro convoca a todos para a convenção do partido em Vitória. O evento está marcado para o dia 30 de julho, quando devem ser oficializadas as candidaturas de Manato e Magno Malta.

"Olá, amigos do Espírito Santo! No próximo dia 30, convenção do PL, em Vitória. Nosso pré-candidato ao governo do Estado, Carlos Manato, e o nosso pré-candidato ao Senado, Magno Malta. Boa sorte a vocês dois!", afirmou Bolsonaro no vídeo.