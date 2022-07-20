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Eleições 2022

Lula elogia Contarato e chama Casagrande de companheiro em vídeo a capixabas

Pré-candidato à Presidência da República e maior liderança do PT, Lula ainda agradece o espírito democrático de Contarato, que saiu da corrida eleitoral neste ano, e diz que "logo, logo" o senador vai disputar o governo do Estado
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

20 jul 2022 às 12:57

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 12:57

Em vídeo publicado no canal do  YouTube do senador Fabiano Contarato (PT), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principal nome do PT e pré-candidato à Presidência da República, aparece chamando o governador Renato Casagrande (PSB) de "companheiro" e ainda ressaltando que Contarato "logo, logo" vai disputar o governo do Espírito Santo.
Em prol da aliança nacional entre PT e PSB, a direção nacional do PT orientou a retirada do nome do senador da corrida pelo comando do Palácio Anchieta. Na última semana, o PT anunciou o apoio à reeleição de Casagrande.
Mas, pela ênfase dada por Lula – falou "logo, logo" duas vezes – pode ser que o plano seja estender a parceria até 2026 e, então, tentar emplacar o senador petista novamente para a disputa ao governo do Espírito Santo.

VEJA O VÍDEO

"Todo mundo sabe que o Contarato queria ser governador pelo Espírito Santo, mas também todo mundo sabe que o PT fez uma aliança nacional com o PSB (...) e, por isso, a nossa presidente Gleisi fez um apelo ao companheiro Contarato que deixasse de ser candidato a governador do Espírito Santo para que a gente pudesse apoiar o governador do estado, o nosso companheiro Renato Casagrande", afirmou Lula no vídeo.
Para o ex-presidente, Contarato "deu uma demonstração de muita competência, de muita lealdade e de espírito democrático" com a decisão de deixar a disputa para "que o PT pudesse cumprir os seus compromissos com o PSB"
"É de gente com o caráter, com o comportamento ético e da grandeza política do Contarato que o Brasil precisa para que a gente possa sonhar em fazer as transformações que o Espírito Santo precisa, que o Brasil precisa", enfatiza Lula, no vídeo.
Por fim, Lula direciona sua fala aos "companheiros do Espírito Santo", numa referência à militância do partido que queria muito a candidatura própria do PT ao governo do Estado. Ele afirmou ter muito orgulho de Contarato ter se filiado ao PT. A filiação ocorreu a convite do próprio ex-presidente, que também incentivou o senador a entrar na disputa ao governo do Estado.
"Tenho muito mais orgulho de saber que o PT tem um senador altamente democrático, civilizado e comprometido com os direitos humanos e com as causas mais nobres desse País", acrescentou o ex-presidente.
Em seu Twitter, Contarato também teceu elogios ao ex-presidente. "Lula é uma liderança inspiradora e me deixa emocionado com este vídeo em que fala da nossa pré-candidatura ao governo do Espírito Santo. Digo e repito: sou um soldado do Partido dos Trabalhadores", disse.
"Nossa aliança democrática e ampla é para devolver ao povo capixaba e de todo o país a esperança, o emprego, o salário digno, a comida na mesa, a saúde, a educação, os sonhos. Vamos juntos pelo Brasil e pelo Espírito Santo!", completou o senador.
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