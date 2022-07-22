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Neste sábado

Terceira Ponte e ruas vão ser fechadas durante visita de Bolsonaro ao ES

A previsão é que a interdição da ponte ocorra das 10h às 18h, nos dois sentidos da via; em Vitória e Vila Velha, o fechamento vai ocorrer somente no momento da passagem das autoridades
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

22 jul 2022 às 17:35

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 17:35

Motoristas de Uber realizam protesto na Terceira Ponte
O tráfego de carros na Terceira Ponte será bloqueado neste sábado Crédito: Vitor Jubini
A visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Espírito Santo vai alterar o trânsito neste sábado (23). A Terceira Ponte vai ser interditada para a passagem de veículos nos dois sentidos. O período estimado é das 10 horas às 18 horas. Já em Vitória e Vila Velha vão ocorrer interdições pontuais, no momento em que as autoridades estiverem passando. As informações são da equipe de coordenação da segurança presidencial.  
O fechamento da ponte está previsto porque haverá uma passeata, com saída do posto de combustível Moby Dick, em Vila Velha, em direção à Praça do Papa, ponto de parada da Marcha para Jesus, evento religioso em que Bolsonaro deverá discursar para o público. 
De acordo com informações da Prefeitura de Vila Velha,  a Rua Ceará, nas imediações do posto, ficará interditada a partir das 9h e durante todo o período de bloqueio da ponte.  Em outros pontos do município, a interdição será das 11h30 às 13h30, no trajeto por onde a motociata em apoio a Bolsonaro passará e também nas ruas de acesso. Todos os pontos serão sinalizados pela Guarda Municipal e Polícia Militar. Os locais de interdição serão os seguintes:
  • Descida da Terceira Ponte;
  • Avenida Luciano das Neves (a partir do Terminal de Vila Velha);
  • Avenida Santa Leopoldina; 
  • Rua Itaoca;
  • Orla da Praia de Itaparica;
  • Rua Doutor Aniceto Frizzera Filho;
  • Rodovia do Sol (lateral da concessionária Kurumá);
  • Avenida Francelina Carneiro Setúbal;
  • Terceira Ponte (sentido Vitória)
O trajeto do presidente, confirmado até o momento, é do Aeroporto de Vitória, seguindo pela Avenida Dante Michelini, até a Praça do Papa. As vias por onde Bolsonaro for passar, bem como os cruzamentos, poderão ter interdições momentâneas de modo a dar fluidez ao percurso da comitiva presidencial. A previsão é que o caminho seja percorrido por ele em motociata. A única via que será totalmente interditada, segundo da prefeitura do município, é a Rua Clóvis Machado, na Enseada do Suá, das 14h às 19h.
Inicialmente, havia a perspectiva de que Bolsonaro fizesse a travessia da Terceira Ponte e seguisse até o pedágio da Rodovia do Sol, em Guarapari. Esse trajeto está suspenso, a princípio, mas as equipes de segurança e de trânsito estão preparadas para o caso de o presidente decidir seguir o roteiro original. 
A coordenação de segurança do presidente no Estado ficou sob a responsabilidade do Exército, mas também participarão do esquema as Polícias Militar, Federal, Rodoviária e ainda as Guardas Municipais de Vitória e Vila Velha. A assistência direta a Bolsonaro, entretanto, é do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). 
Pelo cronograma até o momento, Bolsonaro vai desembarcar em Vitória às 9h deste sábado, quando será recepcionado com um café da manhã em um espaço de shows anexo ao aeroporto. Depois, em motociata, segue às 11h para a Praça do Papa e participa da Marcha para Jesus. Se não houver mudanças no roteiro, no início da tarde retorna para pegar um voo com destino ao Rio de Janeiro, onde, no domingo (24), vai participar da convenção do PL durante a qual seu nome será confirmado como candidato à reeleição.

Atualização

22/07/2022 - 8:16
A princípio, a Prefeitura de Vitória não havia informado pontos de interdição no município. Após a publicação da matéria, foi divulgada uma rua que ficará bloqueada neste sábado. O texto foi atualizado. 

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