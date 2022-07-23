Além de Bolsonaro, Marcha para Jesus no ES terá trios e shows gospel

A Marcha para Jesus, evento religioso que completa 30 anos em 2022, chega ao Espírito Santo neste sábado (23). A celebração vai reunir lideranças evangélicas do Estado na Praça do Papa, em Vitória, e vai contar com shows de cantores gospel e com a presença do presidente da República Jair Bolsonaro (PL), que tem participado da marcha ao redor do país.
Segundo a programação do Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política do Espírito Santo (Fenasp/ES), que organiza o evento, a concentração para a passeata, que vai atravessar a Terceira Ponte com trios elétricos, começa às 9h no Posto Moby Dick, na Praia da Costa, em Vila Velha. De lá, os participantes saem às 10h30 em direção à Praça do Papa.
Paralelamente à passeata, ocorre também uma motociata, que sai do Aeroporto de Vitória, com participação de Bolsonaro. O plano da organização é fazer saídas coordenadas do aeroporto e do posto de combustível Moby Dick. Assim, será possível que os dois grupos se encontrem na Terceira Ponte, inclusive para fazer um registro fotográfico do presidente e os apoiadores.
No palco montado na Capital, a partir das 11h, vão se apresentar os cantores Marquinhos Gomes, Lauriete, Bruna Olly, Magno e Karla Malta, Northon Oliveira e a dupla Naara e Sarah. Bolsonaro é o único político liberado pelo Fenasp/ES para discusar no evento, uma vez que manifestações políticas podem ser enquadradas como crime eleitoral. O encerramento está previsto para 18h.
MARCHA PARA JESUS
- 7h: concentração da motociata no Aeroporto de Vitória
- 9h: concentração da Marcha para Jesus no Posto Moby Dick, em Vila Velha
- 10h30: início da travessia da Terceira Ponte pela passeata
- 11h: saída da motociata do aeroporto
- 11h: início da programação na Praça do Papa