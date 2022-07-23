Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Programação

Além de Bolsonaro, Marcha para Jesus no ES terá trios e shows gospel

Além de discurso do presidente da República, evento religioso deste sábado (23) conta com apresentações de cantores como Marquinhos Gomes
Redação de A Gazeta

23 jul 2022 às 09:44

O cantor gospel Marquinhos Gomes é uma das atrações da Marcha para Jesus na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Divulgação/ @MGomesOficial
Marcha para Jesus, evento religioso que completa 30 anos em 2022, chega ao Espírito Santo neste sábado (23). A celebração vai reunir lideranças evangélicas do Estado na Praça do Papa, em Vitória, e vai contar com shows de cantores gospel e com a presença do presidente da República Jair Bolsonaro (PL), que tem participado da marcha ao redor do país. 
Segundo a programação do Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política do Espírito Santo (Fenasp/ES), que organiza o evento, a concentração para a passeata, que vai atravessar a Terceira Ponte com trios elétricos, começa às 9h no Posto Moby Dick, na Praia da Costa, em Vila Velha. De lá, os participantes saem às 10h30 em direção à Praça do Papa. 
Paralelamente à passeata, ocorre também uma motociata, que sai do Aeroporto de Vitória, com participação de Bolsonaro. O plano da organização é fazer saídas coordenadas do aeroporto e do posto de combustível Moby Dick. Assim, será possível que os dois grupos se encontrem na Terceira Ponte, inclusive para fazer um registro fotográfico do presidente e os apoiadores. 

No palco montado na Capital, a partir das 11h, vão se apresentar os cantores Marquinhos Gomes, Lauriete, Bruna Olly, Magno e Karla Malta, Northon Oliveira e a dupla Naara e Sarah. Bolsonaro é o único político liberado pelo Fenasp/ES para discusar no evento, uma vez que manifestações políticas podem ser enquadradas como crime eleitoral. O encerramento está previsto para 18h.

MARCHA PARA JESUS

  • 7h: concentração da motociata no Aeroporto de Vitória
  • 9h: concentração da Marcha para Jesus no Posto Moby Dick, em Vila Velha
  • 10h30: início da travessia da Terceira Ponte pela passeata
  • 11h: saída da motociata do aeroporto
  • 11h: início da programação na Praça do Papa

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Eleições 2022 Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados