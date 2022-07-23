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Neste sábado (23)

Marcha para Jesus no ES proíbe discurso de políticos, exceto de Bolsonaro

Organização do evento religioso vetou manifestação de pré-candidatos ou políticos, já que falas podem ser enquadradas como crime eleitoral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2022 às 08:03

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 08:03

O presidente Jair Bolsonaro, durante Marcha para Jesus em Brasília, em 2019
O presidente Jair Bolsonaro, durante Marcha para Jesus em Brasília, em 2019 Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro (PL) chega neste sábado (23) ao Espírito Santo para participar da Marcha para Jesus, evento que vai reunir religiosos na Praça do Papa, em Vitória. Devido às restrições do período que antecede as eleições, a organizou do evento orientou pré-candidatos que vão participar do culto a não falarem sobre política, uma vez que os discursos podem sem enquadrados com crime eleitoral.
Com exceção de Bolsonaro, que também deve dar um novo testemunho para os populares que acompanharão os shows musicais da Marcha para Jesus, todos os políticos foram barrados de fazer pronunciamento durante o evento, segundo o presidente do Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política (Fenasp/ES), Romerito Oliveira da Encarnação.
"Cortamos todas as possibilidades de pré-candidatos ou políticos se manifestarem durante o evento. Não vamos ter nenhum político falando", ressaltou o presidente do Fenasp/ES.
O objetivo, segundo o pastor Romerito, é evitar que haja conotação política de qualquer espécie ao evento religioso, embora haja previsão da participação de diversos políticos na marcha que atravessará a Terceira Ponte, assim como no café da manhã e culto reservado às autoridades, do qual Bolsonaro também vai participar, no espaço de shows que fica área do Aeroporto de Vitória.

PROGRAMAÇÃO

Pelo cronograma confirmado na sexta-feira (22), Bolsonaro vai desembarcar em Vitória às 9h20 deste sábado e seguirá em direção ao espaço de shows, às 9h50. Os diretores do Fenasp/ES informaram que está previsto que o presidente dê um testemunho no evento sobre o fato de ter sobrevivido à facada, nas eleições de 2018.
Depois do café da manhã, Bolsonaro vai se encontrar com os apoiadores concentrados no aeroporto para a motociata, que tem partida prevista para 11h em direção a Vila Velha. Os motociclistas vão atravessar a Terceira Ponte e farão um retorno na Rodovia do Sol, antes do pedágio de Guarapari, com retorno em direção à Praça do Papa, segundo o deputado federal Evair de Melo (PP), que fará parte da comitiva que virá ao Espírito Santo junto ao presidente.

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