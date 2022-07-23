Marcha para Jesus no ES proíbe discurso de políticos, exceto de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro, durante Marcha para Jesus em Brasília, em 2019 Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Com exceção de Bolsonaro, que também deve dar um novo testemunho para os populares que acompanharão os shows musicais da Marcha para Jesus, todos os políticos foram barrados de fazer pronunciamento durante o evento, segundo o presidente do Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política (Fenasp/ES), Romerito Oliveira da Encarnação.

"Cortamos todas as possibilidades de pré-candidatos ou políticos se manifestarem durante o evento. Não vamos ter nenhum político falando", ressaltou o presidente do Fenasp/ES.

O objetivo, segundo o pastor Romerito, é evitar que haja conotação política de qualquer espécie ao evento religioso, embora haja previsão da participação de diversos políticos na marcha que atravessará a Terceira Ponte, assim como no café da manhã e culto reservado às autoridades, do qual Bolsonaro também vai participar, no espaço de shows que fica área do Aeroporto de Vitória.

PROGRAMAÇÃO

Pelo cronograma confirmado na sexta-feira (22), Bolsonaro vai desembarcar em Vitória às 9h20 deste sábado e seguirá em direção ao espaço de shows, às 9h50. Os diretores do Fenasp/ES informaram que está previsto que o presidente dê um testemunho no evento sobre o fato de ter sobrevivido à facada, nas eleições de 2018.